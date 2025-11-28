Eickel erklärt seine Reaktion auf die 0:6-Pleite der Gladbacher U23

Um die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge zu beenden, brauchte es einen „Tag, den man selten im Fußballerleben erlebt“, wie U23-Trainer Sascha Eickel es nach dem Spiel zusammenfasste. Das 0:6 gegen Rot-Weiß Oberhausen passt überhaupt nicht ins Bild der bis dato so starken Spielzeit, in der Borussia als Tabellenfünfter mitten im Aufstiegskampf steckt.
„Beim Gegner hat alles funktioniert. Wir waren nicht in der Lage, die Dinge umzusetzen. Wenn das aufeinandertrifft, kommt so ein Ergebnis zustande“, analysierte Eickel, für den es in der Trainingswoche darum ging, seine Mannschaft schnell wieder in den normalen Rhythmus zu leiten: „Du musst die Dinge analysieren, klar ansprechen, aber auch realistisch einschätzen, dass es ein Tag war, der nicht allzu oft vorkommen wird.“
Das gilt auch für Torwart Florian Dimmer, der in den vergangenen beiden Partien zwischen den Pfosten stand. Die Tatsache, dass Tiago Pereira Cardoso in der Bundesliga als Ersatztorwart gefragt und Maxi Neutgens wegen seiner Verletzung weiter im Aufbautraining ist, hat den 20-Jährigen relativ plötzlich in die Startformation gespült.
„Flo hat in Bocholt zu Null gespielt und ein sehr gutes Spiel gemacht. Gegen Oberhausen hat er sechsmal hinter sich greifen müssen. Da muss man sich aber auch die Entstehung der Tore anschauen, und es ist so, dass er an einigen Toren keine Beteiligung hatte“, sagt Eickel. Weil Borussia in der Bundesliga schon am Freitagabend auf RB Leipzig trifft, könnte Pereira Cardoso am Samstag beim FC Gütersloh (14 Uhr) ins Tor der Reserve zurückkehren.
Nicht nur im Tor, sondern ganz besonders auch auf dem Feld ist der Kampf um die erste Elf extrem eng. „Wenn ich mir allein unsere Bank ansehe, frage ich mich manchmal: Wie sollen die alle spielen? Dabei müssten sie spielen, weil sie so gut sind“, sagte etwa Kapitän Michel Lieder in der vergangenen Woche im Gespräch mit unserer Redaktion.
Für Eickel ist die hohe Qualität im Kader ein Luxusproblem, aber logischerweise eines, das es zu moderieren gilt. „Ich versuche schon, den Spielern eine Begründung zu geben, warum wir Dinge tun und versuche, das zu kommunizieren“, erklärt der 50-Jährige. Bei Spielern, die aus dem Lizenzspielerkader runterkommen, ist die Angelegenheit aber klar – der Einsatz ist garantiert.
Das gilt auch für Wael Mohya, der zwar gerade einmal 16 Jahre alt ist, Ende Oktober aber schon sein Profidebüt im Pokalspiel gegen den Karlsruher SC feierte. Der Offensivspieler reiht sich in der U23 neben Spielern wie Kilian Sauck, Fritz Fleck oder Nico Vidic in eine Garde technisch versierter Akteure ein. „Für ihn war es natürlich auch eine neue Situation und es ist wichtig für ihn, im Männerfußball zu adaptieren. Da darf man jetzt keine Überdinge erwarten. Er hat sich gut eingebracht und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, wir geben ihm aber natürlich die nötige Zeit“, sagt Eickel.
Gut möglich, dass Mohya am Samstag in Gütersloh zum zweiten Mal in der Regionalliga aufläuft. Der FCG steht punktgleich mit Borussia auf dem vierten Tabellenplatz und ist eine der Mannschaften, die Eickel schon vor einigen Wochen zum Kreis der Aufstiegsfavoriten zählte.
„Mit dem Spiel gegen Oberhausen haben wir abgeschlossen. Gütersloh ist eine spielstarke Mannschaft, agiert aber auch körperbetont, also eine gute Mischung“, so der U23-Coach. Personell kann Eickel auf den Kader der Vorwoche bauen – zusätzlich könnte neben Mohya weitere Verstärkung aus dem Profikader dazukommen.