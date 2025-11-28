Eickel erklärt seine Reaktion auf die 0:6-Pleite der Gladbacher U23

Gut möglich, dass Mohya am Samstag in Gütersloh zum zweiten Mal in der Regionalliga aufläuft. Der FCG steht punktgleich mit Borussia auf dem vierten Tabellenplatz und ist eine der Mannschaften, die Eickel schon vor einigen Wochen zum Kreis der Aufstiegsfavoriten zählte.

„Mit dem Spiel gegen Oberhausen haben wir abgeschlossen. Gütersloh ist eine spielstarke Mannschaft, agiert aber auch körperbetont, also eine gute Mischung“, so der U23-Coach. Personell kann Eickel auf den Kader der Vorwoche bauen – zusätzlich könnte neben Mohya weitere Verstärkung aus dem Profikader dazukommen.