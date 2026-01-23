Eichstätts Senkrechtstarter Mutove wechselt zum BVB

Schmerzlicher Abgang für den VfB Eichstätt: Die Nord-Oberbayern, die nach der Rückkehr in die Regionalliga das Überraschungsteam der Liga sind und auf einem starken fünften Tabellenplatz überwintert haben, werden sozusagen Opfer des eigenen Erfolgs. Denn Kevin Mutove , 21 Jahre jung, verlässt nach einem halben Jahr mit sofortiger Wirkung die Altmühltaler wieder und heuert bei Borussia Dortmund an, wo er in der U23 in der Regionalliga West sein Können unter Beweis stellen darf und sich für höhere Aufgaben empfehlen kann. Der gebürtige Nürnberger erhält beim BVB einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

"Man gibt im Winter grundsätzlich nie gerne Leistungsträger ab, aber Kevin hat sich immer ordentlich verhalten. Er ist auf uns zugekommen und wir wollten ihm auch keine Steine in den Weg legen. Das ist für ihn eine einmalige Chance, bei einem Traditionsverein unter professionellen Bedingungen zu arbeiten. Das ist ein großer Schritt für ihn und wir wünschen ihm dafür natürlich alles Gute. Wir bedanken uns bei ihm für sein vorbildliches Verhalten, sein unermüdliches Engagement und seinen Einsatz für den Verein", erklärt Eichstätts Sportvorstand Marco Schiebel in einer ersten Reaktion des Vereins.



Erst im vergangenen Sommer war Mutove vom Bayernliga-Absteiger DJK Ammerthal nach Eichstätt gekommen. Bei den Oberpfälzern kam er in der zweithöchsten Amateurklasse 28 Mal zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore. Der Offensivmann wagte im Sommer den Schritt in die vierte Liga und schlug beim Regionalliga-Aufsteiger voll ein. Der pfeilschnelle Offensivmann entwickelte sich schnell zum unumstrittenen Stammspieler. In 18 Partien steuerte er starke sechs Treffer und fünf Vorlagen zum mehr als ordentlichen Abschneiden der Eichstätter bei. Die tolle Entwicklung des 21-Jährigen blieb den Scouts der Profivereine freilich nicht verborgen - und rief letztlich auch die Späher des BVB auf den Plan.