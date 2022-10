Eichstätter Befreiungsschlag: Klare Sache am Dienstagnachmittag Nachholspiel des 15. Spieltags: Mattes-Elf schlägt schwache Buchbacher mit 3:0 und gibt die rote Laterne wieder ab

Die Ansetzung der Partie hatte im Vorfeld für viel Wirbel vor allem auf Eichstätter Seite gesorgt: Amateurfußball-unfreundlich an einem Dienstag um 16 Uhr! Das Match hätte ursprünglich am Nationalfeiertag stattfinden sollen, war aber wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt worden. Am Ende aber hatte die ganze Sache dann doch noch ein Happy End für die Hausherren. Denn der VfB schaffte trotz der widrigen Umstände den Befreiungsschlag, siegte klar mit 3:0 gegen den TSV Buchbach und gab damit die rote Laterne in der Regionalliga Bayern wieder an den SV Heimstetten ab.

Immerhin 310 Zuschauer waren am Dienstagnachmittag gekommen, um die Partie live vor Ort zu verfolgen. Sie sahen in der ersten Halbzeit eine sichtlich gewillte und dominante Hausherren-Elf. Daniel Haubner belohnte nach einer knappen halben Stunde die Bemühungen mit einem Freistoßtreffer zum 1:0 ins kurze Eck (28). Der ehemalige Neumarkter war es auch, der nur acht Zeigerumdrehungen nachlegte und mit einem satten Flachschuss von der Strafraumgrenze auf 2:0 erhöhte (37.). Schwache Buchbacher hatten Glück, dass wiederum nur 120 Sekunden später Fabian Eberle nur den Pfosten anvisierte (39.), sonst wäre die Messe schon zur Pause gelesen gewesen. Was aber vor dem Halbzeitpfiff nicht mehr gelang, holten die Eichstätter im zweiten Abschnitt nach. Florian Lamprecht steckte nach einer guten Stunde durch auf Eberle, der umkurvte Keeper André-David Esch und schob zum 3:0 ein (63.). Damit war die Partie dann auch schon entschieden, weil der TSV Buchbach einen gebrauchten Tag erwischt hatte und nach vorne fast alles schuldig blieb. Eine enttäuschende Vorstellung der Rot-Weißen.Das sagte Eichstätts Coach Markus Mattes nach dem Spiel: "Wir haben eine gute Leistung über 90 Minuten gezeigt, was in unserer Lage sicher nicht selbstverständlich ist. Wir waren giftiger und galliger als die Buchbacher und haben ihnen nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten gewährt. Deshalb denke ich, ist der Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient."

Weniger angetan war Buchbachs Trainer Marcel Thallinger: „Wir wussten, dass es in Eichstätt auf die Basics ankommen würde. Zweikampfführung, körperlich dagegenhalten usw. Diese einfachen Dinge haben wir komplett vermissen lassen. Deshalb ist der Sieg für Eichstätt auch verdient. Wir werden unsere Lehren daraus ziehen.“