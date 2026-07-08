Eichstätt: Warum Beusch weg & Gündling da ist

Mitten in der Vorbereitung muss der VfB Eichstätt mit Bryan Alexander Beusch einen Hoffnungsträger zur SpVgg Unterhaching ziehen lassen. Der Regionalligist aus dem Altmühltal hat aber schnell reagiert und Moritz Gündling vom Bayernligisten TSV Kornburg verpflichten können.
Der Abgang von Beusch sei zwar schmerzhaft, aber auch eine Bestätigung für die Arbeit, die beim VfB geleistet wird: "Bezüglich Alexander Beusch ist es so, dass wir als VfB Eichstätt natürlich immer damit rechnen müssen, dass größere Vereine auf unsere Spieler aufmerksam werden, wenn wir sie über einen gewissen Zeitraum erfolgreich entwickeln. Genau dafür stehen wir als Verein, und das haben wir in den vergangenen Jahren auch mehrfach unter Beweis gestellt", betont Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm und erklärt: "Es gehört zu unserem Weg dazu, dass wir talentierte Spieler irgendwann auch an höherklassige Vereine verlieren. Natürlich hätten wir Alexander gerne weiterhin bei uns gesehen, aber wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg und den nächsten Schritt in seiner Karriere nur das Beste."
Moritz Gündling hatten die Eichstätter schon länger auf dem Radar. Der Transfer des 23-Jährigen ist daher keine unmittelbare Reaktion auf den Abgang von Beuch.
"Moritz Gündling ist keine Eins-zu-Eins-Ersatzverpflichtung für Alexander Beusch. Unabhängig von Alexanders Wechsel hätten wir Moritz ebenfalls verpflichtet. Alexander kam eher über die Außenbahn, während Moritz ein klassischer Neuner bzw. ein Stoßstürmer ist. Wir freuen uns sehr, dass Moritz sich für den gemeinsamen Weg mit dem VfB Eichstätt entschieden hat. Er ist ein weiterer junger Spieler, den wir bei uns weiterentwickeln möchten und von dessen Potential wir überzeugt sind", informiert Grimm.
Mit dem Stand der Vorbereitung sind die Eichstätter im Großen und Ganzen zufrieden. "Das neue Trainerteam und die Mannschaft arbeiten in der Vorbereitung sehr intensiv zusammen. Die Zeit wird genutzt, um sich kennenzulernen, taktische Inhalte einzustudieren und als Team weiter zusammenzuwachsen. Auch die Testspiele gegen höherklassige sowie gleichklassige Gegner aus anderen Regionalligen liefern wichtige Erkenntnisse. Es zeigen sich bereits viele gute Ansätze, gleichzeitig werden aber auch Bereiche deutlich, in denen noch Entwicklungspotenzial besteht. Genau darum geht es in der Vorbereitung: Erkenntnisse zu gewinnen, Potentiale zu erkennen und gemeinsam die richtigen Lösungen zu erarbeiten, damit wir für den Saisonstart bestmöglich aufgestellt sind", so Grimm, der für die anstehende Spielzeit folgende Losung ausgibt: "Unser vorrangiges Ziel bleibt der Klassenerhalt. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft die nötigen Punkte holen werden, um dieses Ziel zu erreichen."
Allmählich würden die Eichstätter auch gerne wissen, wann sie gegen wen konkret spielen. Aber die Terminansetzungen lassen weiter auf sich warten...
"Dass der Spielplan erst so spät veröffentlicht wird, ist natürlich nicht optimal. Allerdings liegt das nicht in unserem Einflussbereich. Deshalb müssen wir die Situation so annehmen und unsere Planungen beginnen, sobald der Spielplan offiziell vorliegt", sagt Grimm diplomatisch.