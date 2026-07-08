Eichstätt: Warum Beusch weg & Gündling da ist Ein Abgang und ein Neuer zuletzt beim VfB von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Moritz Gündling (li.) hat zur Freude von Eichstätts Sportlichem Leiter Tobias Grimm bis Sommer 2028 beim VfB unterschrieben. – Foto: Verein

Mitten in der Vorbereitung muss der VfB Eichstätt mit Bryan Alexander Beusch einen Hoffnungsträger zur SpVgg Unterhaching ziehen lassen. Der Regionalligist aus dem Altmühltal hat aber schnell reagiert und Moritz Gündling vom Bayernligisten TSV Kornburg verpflichten können.

Der Abgang von Beusch sei zwar schmerzhaft, aber auch eine Bestätigung für die Arbeit, die beim VfB geleistet wird: "Bezüglich Alexander Beusch ist es so, dass wir als VfB Eichstätt natürlich immer damit rechnen müssen, dass größere Vereine auf unsere Spieler aufmerksam werden, wenn wir sie über einen gewissen Zeitraum erfolgreich entwickeln. Genau dafür stehen wir als Verein, und das haben wir in den vergangenen Jahren auch mehrfach unter Beweis gestellt", betont Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm und erklärt: "Es gehört zu unserem Weg dazu, dass wir talentierte Spieler irgendwann auch an höherklassige Vereine verlieren. Natürlich hätten wir Alexander gerne weiterhin bei uns gesehen, aber wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg und den nächsten Schritt in seiner Karriere nur das Beste."

Moritz Gündling erzielte in der vergangenen Saison 10 Saisontore für den TSV Kornburg in der Bayernliga Nord. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Moritz Gündling hatten die Eichstätter schon länger auf dem Radar. Der Transfer des 23-Jährigen ist daher keine unmittelbare Reaktion auf den Abgang von Beuch. "Moritz Gündling ist keine Eins-zu-Eins-Ersatzverpflichtung für Alexander Beusch. Unabhängig von Alexanders Wechsel hätten wir Moritz ebenfalls verpflichtet. Alexander kam eher über die Außenbahn, während Moritz ein klassischer Neuner bzw. ein Stoßstürmer ist. Wir freuen uns sehr, dass Moritz sich für den gemeinsamen Weg mit dem VfB Eichstätt entschieden hat. Er ist ein weiterer junger Spieler, den wir bei uns weiterentwickeln möchten und von dessen Potential wir überzeugt sind", informiert Grimm.