Fortuna Regensburg und Gebenbach lieferten sich ein unterhaltsames Oberpfalzduell. – Foto: Florian Würthele

Eichstätt verteidigt die Pole – Ammerthal schwimmt ans rettende Ufer Bayernliga Nord, der Samstag: Neumarkt siegt verdient in Münchberg +++ Fortuna Regensburg wacht gegen Gebenbach erst nach der Pause auf +++ Keine Sieger in Cham und Abtswind Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord Eichstätt ASV Cham ASV Neumarkt Bayern Hof + 8 weitere

Im Abstiegskampf der Bayernliga Nord ließen der SSV Jahn Regensburg II, der FC Eintracht Münchberg und die DJK Gebenbach am Samstag Punkte liegen. Letztgenannter Mannschaft glückte auswärts zumindest ein Punkt. Allerdings war für die Kipry-Formation im Oberpfalzduell gegen Fortuna Regensburg durchaus sogar mehr drin, lag man zur Pause doch mit 2:0 in Führung. Alter und neuer Tabellenführer ist der VfB Eichstätt, der das Heimspiel gegen die Jahn-Youngsters verdientermaßen mit 3:0 gewann und den bereits gestern siegreichen SC Eltersdorf wieder von P1 verdrängt.



Derweil fanden zwei der drei 16 Uhr-Spiele fanden keinen Sieger. Das Traditionsduell ASV Cham gegen Bayern Hof mündete in einem 2:2-Unentschieden, womit die Oberpfälzer in dieser Saison weiterhin ohne eine einzige Heimniederlage sind. Das zähe verlaufende Frankenduell TSV Abtswind gegen TSV Neudrossenfeld endete 1:1. Einen Pflichtsieg fuhr die DJK Ammerthal ein. Sie behauptete sich beim Tabellenletzten aus Karlburg trotz einer Roten Karte (Mutove/38.) gegen sich souverän mit 3:0, verlässt erstmals seit Langem die Relegationszone und springt auf Nichtabstiegsplatz 13.



Markus Bächer (Trainer FC Eintracht Münchberg): „Ein verdienter Sieg für Neumarkt. Wir konnten die ersten 30 Minuten offen gestalten und sind in Führung gegangen. Allerdings hatten wir schon vor der Halbzeitpause bei der ein oder anderen Situation Glück, nicht das Gegentor zu bekommen. Nach der Pause drehte Neumarkt das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Der Gegner war dann qualitativ besser und gewann das Spiel zu Recht.“







Dominic Rühl (Trainer VfB Eichstätt): „Insgesamt ein auch in der Höhe verdienter Sieg. In den ersten 20 Minuten war es ein wenig schwierig. Da konnte Regensburg ein, zwei Nadelstiche setzen, ohne aber eine wirklich gefährliche Torchance zu haben. Wir dagegen hatten dann bereits vor dem Elfmeter-Führungstor eine Vielzahl an Chancen. Die zweite Halbzeit war von uns bockstark. Wir erzielten zum richtigen Zeitpunkt das 2:0, mussten dann eine brenzlige Situation überstehen. Ansonsten haben wir bis auf zwei Halbchancen Regensburgs gar nichts mehr zugelassen. Nach einen absoluten Traumtor zum 3:0 haben wir es verpasst, den vierten Treffer nachzulegen, und kassierten nach einem Freistoß das späte Gegentor.“







Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Es war völlig unnötig, dass wir in der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geraten. Da waren wir nicht präsent. Es nervt ein bisschen, wenn man sich vor dem Spiel viel vornimmt und dann einige Spieler zunächst nicht das Gewünschte abrufen und den Kampf nicht annehmen. Und dass dann die Jungs, die darauf brennen endlich mal von Beginn an zu spielen, in der zweiten Halbzeit den Schwung bringen müssen. Darüber werden wir natürlich reden. Aber natürlich will ich nicht alles verteufeln, weil wir gut dastehen und gute Ergebnisse geliefert haben. Allerdings müssen wir jetzt auch mal länger als nur 45 Minuten unsere Leistung abrufen.“







Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, waren nicht wach und folglich immer einen Schritt zu spät, haben keine Zweikämpfe gewonnen, keinen zweiten Bälle bekommen, viele Fehler gemacht und kaum Ballbesitz gehabt. Auch die Führung aus dem Nichts war kein Wachmacher; wir haben wieder gepennt und so einen Elfer fabriziert. Auch in der zweiten Halbzeit war es von beiden Seiten ein chancenarmes und ganz schwaches Spiel, was es uns ermöglicht hat, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Wir sollten uns bei unserem Restprogramm klar sein, dass wir noch nicht sicher durch sind.“







Markus Köhler (Trainer DJK Karlburg): „Ein verdienter Sieg für Ammerthal. Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen. Ammerthal war sofort da und hat verdient geführt. Nach der roten Karte hat sich das Spiel verändert. Ammerthal hat sein Tor verteidigt und wenig zugelassen, sodass der Sieg absolut verdient war.“



Florian Schlicker (Trainer DJK Ammerthal): „Am Ende des Tages ein sehr souveränes Sieg. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir heute voll da sind. Mit dem frühen Tor sind wir gut ins Spiel gekommen und legten das zweite Tore nach. Leider wurden wir dann durch eine strittige Rote Karte ausgebremst. Das macht das Spiel nochmal etwas ekeliger und schärfer für uns. Doch die Jungs haben gut gefightet, gut dagegengehalten, sich in jeden Ball reingeschmissen. Ich kann nur den Hut ziehen vor der Mannschaft. Wie die Spieler trotz der aktuellen personellen Situation derzeit Woche für Woche durchmarschieren, ist bockstark und ringt mir ein Riesenlob ab.“