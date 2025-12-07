Die Freude über die Treffer, aber auch über den tollen fünften Rang nach der Hinrunde ist beim VfB Eichstätt mehr als berechtigt – Foto: Johannes Traub

Eichstätt überzeugt in Augsburg und beendet 2025 auf Platz 5 Treffer von Mutove, Schraufstetter und Nitaj sichern Dreier für Eichstätt +++ Wohl schwere Verletzung bei Alexander Beusch Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern FC Augsburg II Eichstätt

Regionalliga Bayern: Im letzten Pflichtspiel des Jahres lieferten sich der 1. FC Augsburg II und der VfB Eichstätt eine umkämpfte Partie, in der die Gäste am Ende die Gäste die Nase vorne hatten und den Dreier mit nach Eichstätt nehmen durften. Beide Teams gingen nach ungewöhnlich langen Pausen leicht aus dem Rhythmus in das Duell – Augsburg hatte zuletzt am 8. November gespielt, Eichstätt am 15. November.

Heute, 14:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg II VfB Eichstätt Eichstätt 1 3 Abpfiff Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern. Augsburg war präsent und bestimmte das Tempo, während Eichstätt zunächst kaum zur Entfaltung kam. Folgerichtig fiel in der 12. Minute die verdiente Führung: Aimen Daidari setzte zu einem Solo an, tanzte mehrere Gegenspieler aus und vollendete mit einem sehenswerten Abschluss zum 1:0. Anschließend entwickelte sich aber ein lebhafter Schlagabtausch. In der 29. Minute spitzelte Aris Isa Malaj die Kugel an den Außenpfosten, fast im Gegenzug vergab Ferat Nitaj die bis dahin beste Möglichkeit für Eichstätt - sein Schuss aus elf Metern wurde im letzten Moment geblockt. Eichstätt wurde im Anschluss immer stärker – und belohnte sich. Nach einem Ballverlust der Augsburger in der Vorwärtsbewegung schalteten die Gäste blitzschnell um. Ein scharfer Flachpass landete bei Stürmer Kevin Mutove, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und in der 35. Minute zum 1:1 einschob. Kurz darauf der Schockmoment des Tages: Eichstätts Alexander Beusch verletzte sich schwer und musste in der 45. Minute von den Sanitätern vom Platz gebracht werden. Die folgende lange Nachspielzeit nutzen die Oberbayern eiskalt. Nach einem Freistoß fiel der Ball zu Lucas Schraufstetter und dieser jagte das Leder sehenswert in den linken Winkel. Eichstätt führte zur Pause 2:1 und hatte sich das aufgrund der letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit redlich verdient.