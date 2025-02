Eichstätt: Trainerteam für neue Saison komplett - Fazlji verlängert

Der VfB Eichstätt arbeitet derzeit in der Vorbereitung intensiv daran, eine möglichst erfolgreiche Frühjahrsrunde in der Bayernliga Nord zu absolvieren. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen um Sportdirektor Hans Benz und die Sportlichen Leiter Tobias Grimm und Marco Schiebel eifrigst am Kader für die kommende Saison. Das Trio kann nun mit weiteren Vollzugsmeldungen an die Öffentlichkeit gehen:

Bekanntlich übernimmt ab Sommer Dominik Betz das Cheftraineramt beim VfB Eichstätt. Tobias Grimm kann nun freudig verkünden, dass das Trainerteam für die neue Saison komplett ist: "Florian Grau und Norbert Scheurer haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem VfB weiterhin erhalten." Damit setzt der VfB im Funktionsteam weiterhin auf Kontinuität und Erfahrung.



Der 37-jährige Florian Grau war von 2012 bis 2019 aktiver Spieler in der ersten Mannschaft des VfB und wechselte danach als Spielertrainer nach Hilpoltstein. 2021 kehrte der gebürtige Spalter (Lkr. Roth) zum VfB zurück und unterstützte Trainer Markus Mattes als Co-Trainer. "Es war der ausdrückliche Wunsch von Dominik Betz, dass Flo Grau weiterhin an Bord bleibt", so die Aussage von Tobias Grimm.



Eigentlich unbezahlbar ist Norbert Scheurer als Torwarttrainer beim VfB. Seit 2011 bildet er die Torhüter aus und nur für die Saison 2015/16 wechselte er als Trainer zur DJK Dollnstein. Danach kehrte er zum VfB zurück und ist nach wie vor für die Torhüterausbildung zuständig. Tobias Grimm kommt fast ins Schwärmen: "Auch Norbert Scheurer hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. 13 Jahre zuverlässigst auf höchstem Niveau als Torwarttrainer zu arbeiten, kann man nicht hoch genug anrechnen. Großen Dank auch an seine Ehefrau Petra für ihr Verständnis."



Mit Senih Fazlji hat sich ein weiteres Talent für die nächsten zwei Spielzeiten für den VfB entschieden. Der 21-Jährige war im Jahr 2020 in die U19 des VfB gewechselt. Über die zweite Mannschaft in der Bezirksliga Oberbayern Nord konnte er sich für die Bayernligamannschaft empfehlen. Er absolvierte bislang 18 Einsätze in der Bayernliga Nord - Tobias Grimm rechnet fest mit weiteren zahlreichen Einsätzen: "Senih ist sehr fleißig und entwickelt sich bestens. Wir sind uns sicher, dass er uns noch sehr viel Freude bereiten wird."