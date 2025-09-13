Eichstätt marschiert weiter und klettert auf Platz drei

Es läuft beim VfB Eichstätt: Der Aufsteiger holte bereits 16 Punkte, davon nun zehn aus den letzten vier Partien. Damit steht der VfB auf Platz drei der Regionalliga. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Eichstätt lässt sich auch von Bayreuth nicht aufhalten! Die SpVgg kassierte im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Eichstätt. Vor 1282 Zuschauern brachte Pascal Schittler die Gäste Eichstätt nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Die Bayreuther bemühten sich um den Ausgleich und brachten mit Patrick Scheder und Levi Kraus (beide 59.) sowie Jakub Mintál (70.) und Fabian Dachsbacher (78.) frische Kräfte ins Spiel. Doch alle Anstrengungen blieben erfolglos.