Eichstätt marschiert weiter und klettert auf Platz drei

Es läuft beim VfB Eichstätt: Der Aufsteiger holte bereits 16 Punkte, davon nun zehn aus den letzten vier Partien. Damit steht der VfB auf Platz drei der Regionalliga. Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Eichstätt lässt sich auch von Bayreuth nicht aufhalten! Die SpVgg kassierte im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Eichstätt. Vor 1282 Zuschauern brachte Pascal Schittler die Gäste Eichstätt nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Die Bayreuther bemühten sich um den Ausgleich und brachten mit Patrick Scheder und Levi Kraus (beide 59.) sowie Jakub Mintál (70.) und Fabian Dachsbacher (78.) frische Kräfte ins Spiel. Doch alle Anstrengungen blieben erfolglos.
In der Nachspielzeit sorgte Ferat Nitaj mit seinem Treffer in der 93. Minute für die Entscheidung und den 2:0-Endstand. Für Eichstätt war es der nächste Sieg, während Bayreuth zu Hause leer ausging und sich mit der Niederlage abfinden musste. Aufsteiger Eichstätt schiebt sich vor auf Platz drei mit 16 Punkten. Die Oldschdod steht mit zwölf Punkten auf Platz zehn.
SpVgg Bayreuth – VfB Eichstätt 0:2
SpVgg Bayreuth: Henry Höcker, Tobias Weber, Edwin Schwarz, Alexander Seidel, Leon Bucher (59. Patrick Scheder), Nicolas Andermatt, Luis Klein (70. Jakub Mintál), Tino Lennerth (78. Fabian Dachsbacher), Lukas Quirin (84. Maximilian Weimer), Marco Stefandl (59. Levi Kraus), Thomas Winklbauer
VfB Eichstätt: Felix Junghan, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Mustafa Fatiras, Ferat Nitaj (90. Daniel Spies), Pascal Schittler (67. Jonas Fries), Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm (90. Senih Fazlji), Kevin Mutove (80. Dominik Wolfsteiner), Alexander Beusch (90. Johannes Mayer)
Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) - Zuschauer: 1282
Tore: 0:1 Pascal Schittler (53.), 0:2 Ferat Nitaj (90.+3)