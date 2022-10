Eichstätt mächtig sauer über Spielansetzung am Dienstag um 16 Uhr Nachholspiel - Dienstag: VfB empfängt Buchbach

In einem Nachholspiel des 15. Spieltags der Regionalliga Bayern treffen am Dienstagnachmittag der VfB Eichstätt und der TSV Buchbach aufeinander. Bemerkenswert dabei: Die Partie wird bereits um 16 Uhr angepfiffen! Ein Spiel unter der Woche zwischen zwei Amateurteams um diese Uhrzeit, das gibt`s auch nicht alle Tage und stellt beide Teams sowie die Zuschauer vor einige Herausforderungen. Sportlich stehen die Hausherren gehörig unter Zugzwang. Die Altmühltaler sind nach der 1:3-Niederlage vergangenen Freitag in Illertissen ans Tabellenende abgerutscht und lechzen nach einem Erfolgserlebnis, ansonsten dürfte es ein sehr ungemütlicher Herbst werden.