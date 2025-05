Die SpVgg Bayern Hof feiert den Bayernliga-Erhalt überschwänglich. – Foto: Florian Würthele

Eichstätt ist wieder Regionalligist – Hof und Jahn II retten sich Saisonfinale in der Bayernliga Nord: Quecken dürfen, Abtswind muss relegieren Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord Eichstätt Eltersdorf ASV Cham ASV Neumarkt + 14 weitere

Eichstätt ist am Ziel angelangt! Die Altmühlstädter verwandelten den zweiten Matchball, krönten sich mit einem letztlich ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg in Abtswind am letzten Spieltag zum Meister der Bayernliga Nord. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt der VfB in die Regionalliga Bayern zurück – und beschenkt seinem Trainer Domi Rühl ein perfektes Abschiedsgeschenk. Ferat Nitaj avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner. Der SC Eltersdorf ließ beim 5:1-Heimerfolg gegen Neudrossenfeld ebenso wenig anbrennen und muss sein Glück nun in der Relegation versuchen.



„Unten“ dürfen die SpVgg Bayern Hof und der SSV Jahn Regensburg II den sicheren Klassenerhalt feiern – dank ihrer Dreier gegen Fortuna Regensburg respektive Ammerthal. Dagegen rutscht der TSV Abtswind auf Rang 14 ab und muss Überstunden machen.



Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an den Jahn zum Klassenerhalt. Das ist klarverdient. Der Jahn hat das geliefert, was wir liefern wollten. Wir haben es nicht geliefert, es nicht geschafft. Mit dieser Leitung werden wir in der Relegation nicht viel gewinnen. Das ist einfach zu wenig.“



Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Es war ein brutal schweres Spiel. Wir wussten, dass Ammerthal eine sehr gute Offensive und einen super Torabschluss hat. Unser Torwart hat den ein oder anderen Ball super entschärft, das war brutal. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Wie wir heute aufgetreten sind, war sehr gut.“







Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): „Ein verdienter Erfolg. Uns hat natürlich der hervorragende Standard in der zweiten Minute zum 1:0 in die Karten gespielt. Dann hat es ein wenig gedauert, ehe wir weiter angepackt haben. Das 2:0 war verdient, mit dem 3:0 hat das Spiel seinen Lauf genommen. Die Mannschaft hat es super-seriös heruntergespielt. Ich bin megastolz auf die Mannschaft. Das Ergebnis der letzten Saison nochmal getoppt zu haben, ist nicht selbstverständlich. Wir bleiben locker und freuen uns auf die beiden Bonusspiele.“







Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer SV Fortuna Regensburg): „Glückwunsch an Hof zum Klassenerhalt. Unsere heutige Leistung war nicht zufriedenstellend. Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaft, die eine tolle Saison gespielt hat.“











In diesen Spielen ging es um nichts mehr:







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wirklich ein toller Abschluss: 50 Punkte und Platz 7 mit einer sehr spielfreudigen und starken Leistung, mit der wir uns aus dieser starken Saison verabschieden.“