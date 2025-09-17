 2025-09-17T06:39:26.826Z

Allgemeines
Viel Grund zum Jubeln hatten bislang die Eichstätter Kicker in der Regionalliga Bayern.
Viel Grund zum Jubeln hatten bislang die Eichstätter Kicker in der Regionalliga Bayern. – Foto: Johannes Traub

Eichstätt genießt den Moment: »Kommen auch wieder andere Zeiten«

Der Aufsteiger hat in der Regionalliga Bayern einen klasse Start hingelegt

Regionalliga Bayern
Ansbach
Eichstätt
Marco Schiebel
Marco Schiebel

Neben dem TSV Aubstadt (>>>hier geht`s zum Artikel über die Grabfelder!) ist bislang der VfB Eichstätt die große Überraschung in der Regionalliga Bayern. Der Aufsteiger belegt nach acht Spieltagen Tabellenplatz drei. Der starke Start soll die Basis für den Klassenerhalt im kommenden Mai sein.

"Wir sind überraschend gut gestartet, sind glücklich und genießen im Moment das Ganze einfach", sagt Sportvorstand Marco Schiebel. Vorm Saisonstart war beim Meister der Bayernliga Nord eine gewisse Skepsis zu spüren, doch die Zweifel haben sich nach acht Spieltagen zerstreut. Der VfB ist absolut konkurrenzfähig! Ähnlich wie in Aubstadt ist auch in Eichstätt mit Dominik Betz ein neuer Trainer am Werk, der in der Regionalliga Bayern bislang noch ein unbeschriebenes Blatt war. Fehlende Viertliga-Erfahrung ist bislang allerdings keineswegs ein Nachteil, im Gegenteil. "Ein großes Plus bei uns ist mit Sicherheit der hervorragende Teamspirit", lobt Sportvorstand Schiebel den Zusammenhalt. Ein Qualitätsmerkmal, das sich sicher auch Coach Betz auf die Fahnen schreiben darf.

Was zeichnet die Eichstätter in der ersten Saisonphase noch aus? "Wir sind für viele Teams ein unbequemer Gegner, das hat man vor allem zuhause gegen Wacker Burghausen und Unterhaching, aber auch zuletzt in Bayreuth gesehen. Bislang nur sechs Gegentore sprechen durchaus auch für sich, die Mannschaft verfügt über eine gute defensive Grundausrichtung. Zudem agieren wir im Moment vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. Und wenn man erfolgreich ist, dann gehen halt gewisse Dinge einfacher von der Hand. Das ist nunmal so", meint Schiebel.

Dominik Betz (Bildmitte) darf sich als Coach auch persönlich über einen gelungenen Einstand freuen.
Dominik Betz (Bildmitte) darf sich als Coach auch persönlich über einen gelungenen Einstand freuen. – Foto: Johannes Traub


Zum Beispiel die Akklimatisierung in der rauen Regionalliga-Umgebung. Akteure wie Ferat Nitaj, Pascal Schittler, Bastian Bösl oder Alexander Beusch absolvieren ihre erste Spielzeit an der Schnittstelle zum Profifußball, zeigen aber wenig Anpassungsschwierigkeiten und wissen bislang zu überzeugen.

Auch das Umfeld goutiert die starken Auftritte der jüngeren Vergangenheit. In Eichstätt ist durchaus eine Fußball-Euphorie zu spüren. Im Schnitt über 1.000 Zuschauer kamen bislang zu den vier Heimspielen des VfB. Ein sehr guter Wert für die Domstädter. Eitel Sonnenschein also derzeit im Altmühltal, allerdings lässt sich Marco Schiebel vom Status quo nicht die Sinne vernebeln: "Ja, es macht gerade sehr viel Spaß. Allerdings bleiben wir alle demütig und wir wissen: Es kommen auch wieder andere Zeiten. Uns ist klar, dass wir bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen werden."

Am Samstag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm gegen die SpVgg Ansbach. Dem Gegner aus der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt bringt Schiebel großen Respekt entgegen: "Die Ansbacher haben sowohl in sportlicher als auch in infrastruktureller Hinsicht in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet." Die Punkte wollen Schiebel und Co. aber trotzdem in Eichstätt behalten...

