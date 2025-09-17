Eichstätt genießt den Moment: »Kommen auch wieder andere Zeiten«

Neben dem TSV Aubstadt ( >>>hier geht`s zum Artikel über die Grabfelder !) ist bislang der VfB Eichstätt die große Überraschung in der Regionalliga Bayern. Der Aufsteiger belegt nach acht Spieltagen Tabellenplatz drei. Der starke Start soll die Basis für den Klassenerhalt im kommenden Mai sein.

"Wir sind überraschend gut gestartet, sind glücklich und genießen im Moment das Ganze einfach", sagt Sportvorstand Marco Schiebel. Vorm Saisonstart war beim Meister der Bayernliga Nord eine gewisse Skepsis zu spüren, doch die Zweifel haben sich nach acht Spieltagen zerstreut. Der VfB ist absolut konkurrenzfähig! Ähnlich wie in Aubstadt ist auch in Eichstätt mit Dominik Betz ein neuer Trainer am Werk, der in der Regionalliga Bayern bislang noch ein unbeschriebenes Blatt war. Fehlende Viertliga-Erfahrung ist bislang allerdings keineswegs ein Nachteil, im Gegenteil. "Ein großes Plus bei uns ist mit Sicherheit der hervorragende Teamspirit", lobt Sportvorstand Schiebel den Zusammenhalt. Ein Qualitätsmerkmal, das sich sicher auch Coach Betz auf die Fahnen schreiben darf.

Was zeichnet die Eichstätter in der ersten Saisonphase noch aus? "Wir sind für viele Teams ein unbequemer Gegner, das hat man vor allem zuhause gegen Wacker Burghausen und Unterhaching, aber auch zuletzt in Bayreuth gesehen. Bislang nur sechs Gegentore sprechen durchaus auch für sich, die Mannschaft verfügt über eine gute defensive Grundausrichtung. Zudem agieren wir im Moment vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. Und wenn man erfolgreich ist, dann gehen halt gewisse Dinge einfacher von der Hand. Das ist nunmal so", meint Schiebel.