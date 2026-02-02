Eichstätt: Ein vielversprechendes Talent kommt vom FC Augsburg

Lorenz Rachinger stammt aus Ellingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. In den vergangenen Jahren wurde der Schienenspieler im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Augsburg ausgebildet und durfte auch schon einige Male in der Regionalliga Bayern ran. In der laufenden Saison kam er für die U23 unter Markus Feulner viermal von Beginn an zum Einsatz. "Lorenz hat die vergangenen sieben Jahre eine erstklassige Ausbildung in Augsburg genossen. Er durfte auch immer wieder bei den Profis mittrainieren. Das spricht für seine Qualitäten. Er passt perfekt zu uns, das hat man auch in den Trainingseinheiten schon gesehen und er bringt unfassbar viel Qualität mit auf den Platz. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler aus der Region für uns gewinnen konnten und wir freuen uns schon darauf, ihn im grünen Trikot spielen zu sehen", frohlockt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm.