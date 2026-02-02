Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Eichstätt: Ein vielversprechendes Talent kommt vom FC Augsburg
Der Regionalligist hat mit Lorenz Rachinger (19) noch einen Last-Minute-Transfer getätigt
von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Lorenz Rachinger (Mitte) wird in Eichstätt von Sportvorstand Marco Schiebel (li.) und dem Sportlichen Leiter Tobias Grimm willkommen geheißen. – Foto: VfB Eichstätt
Last-Minute-Neuzugang für den VfB Eichstätt - und der ist durchaus vielversprechend für die Zukunft: Die Nord-Oberbayern haben Lorenz Rachinger unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige Abwehrmann, der mehrfach zu Lehrgängen der Junioren-Nationalmannschaften eingeladen wurde und einen Länderspieleinsatz in der U16 vorweisen kann, kommt aus dem Nachwuchs des FC Augsburg ins Altmühltal.
Lorenz Rachinger stammt aus Ellingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. In den vergangenen Jahren wurde der Schienenspieler im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Augsburg ausgebildet und durfte auch schon einige Male in der Regionalliga Bayern ran. In der laufenden Saison kam er für die U23 unter Markus Feulner viermal von Beginn an zum Einsatz. "Lorenz hat die vergangenen sieben Jahre eine erstklassige Ausbildung in Augsburg genossen. Er durfte auch immer wieder bei den Profis mittrainieren. Das spricht für seine Qualitäten. Er passt perfekt zu uns, das hat man auch in den Trainingseinheiten schon gesehen und er bringt unfassbar viel Qualität mit auf den Platz. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler aus der Region für uns gewinnen konnten und wir freuen uns schon darauf, ihn im grünen Trikot spielen zu sehen", frohlockt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm.
Personell hat sich in Eichstätt damit einiges getan in der Winterpause. Kevin Mutove konnte das Sprungbrett Regionalliga nutzen und nahm die Offerte aus Dortmund an. Auch Paul Massari gehört nicht mehr dem VfB-Kader an. Der 22-Jährige musste verletzungsbedingt immer wieder Rückschläge hinnehmen, will den Fokus aktuell vermehrt auf sein Studium legen und ist zurück zum Landesligisten SC 04 Schwabach gegangen. Ebenfalls verabschiedet hat sich Timo Jung, der allerdings in der ersten Mannschaft kaum eine Rolle gespielt hat. Der 19-Jährige ist nur auf einen Kurzeinsatz gekommen und hat sich sportlich in Richtung Landesliga zum SV Manching verändert.
Neu begrüßen kann Cheftrainer Dominik Betz neben Lorenz Rachinger auch Aurel Kuqanaj (vom FC Ingolstadt II) und Irfan Amidou (zuletzt vereinslos, davor DJK Gebenbach).