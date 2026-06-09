Eichstätt: 3 weitere Vertragsverlängerungen & auch ein Unikat bleibt Lucas Schraufstetter, Daniel Hofrichter und Senih Fazlji bleiben den Oberbayern erhalten +++ Kult-Torwarttrainer Norbert Scheuerer geht in sein 16. Jahr mit dem VfB von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

Mit Lucas Schraufstetter (vorne) bleibt dem VfB Eichstätt ein Schlüsselspieler erhalten. – Foto: Johannes Traub

Der VfB Eichstätt hat als Aufsteiger eine starke Saison 2025/26 absolviert. Die Nord-Oberbayern gerieten nie in Abstiegsgefahr und schlossen die Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz ab. Nach der Saison ist aber bekanntlich vor der Saison, auch im Altmühltal werden die Karten neu gemischt. Am kommenden Sonntag, den 14. Juni wird der neue Trainer Steffen Israel zum Vorbereitungsstart bitten. Mit dabei sein werden dann auch Lucas Schraufstetter und Daniel Hofrichter, die für eine weitere Saison zugesagt haben. Weiter an den VfB gebunden hat sich auch Senih Fazlji. Der 22-jährige Perspektivspieler, der seit 2020 im Verein ist, wird für die kommende Saison aber an den SV Manching ausgeliehen, wo er in der Landesliga Wettkampfhärte sammeln und seine Entwicklung vorantreiben soll.

Mit Lucas Schraufstetter können die Domstädter einen Schlüsselspieler sogar für die kommenden zwei Spielzeiten an sich binden. Dementsprechend frohlockt der Verein in einer offiziellen Mitteilung: "Der VfB Eichstätt kann weiter auf einen wichtigen Leistungsträger bauen: Der 31-jährige Lucas Schraufstetter aus Raitenbuch hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert! Der torgefährliche Mittelfeldspieler geht damit – mit kurzen Unterbrechungen – bereits in seine zehnte Saison im Trikot des VfB. Mit seiner Erfahrung, seiner Leidenschaft und seinem Torriecher ist Lucas seit Jahren eine feste Größe und ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft." Schraufstetter gelangen in der abgelaufenen Saison starke elf Saisontore. Damit war er teamintern bester Torschütze vor Pascal Schittler (10 Tore), der ebenfalls seinen Vertrag bis Sommer 2028 verlängert hat.

Auch Daniel Hofrichter bleibt für den VfB Eichstätt am Ball. – Foto: Johannes Traub

Auch Daniel Hofrichter hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 vom TSV 1860 Weißenburg in die Domstadt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Eichstätter Mannschaft. Eine Kreuzbandverletzung warf ihn dann im vergangenen Jahr allerdings zurück. Doch Hofrichter kämpfte sich nach der Winterpause zurück und brachte es in der abgelaufenen Saison 2025/26 immerhin noch auf 13 Einsätze in der Regionalliga Bayern. In der kommenden Saison will er wieder komplett durchstarten. Hinsichtlich der Kaderplanung sehen sich die Eichstätter auf einem guten Weg. Tobias Grimm, der Sportliche Leiter beim VfB, meint: "Ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Der Kader steht zu 80 bis 90 Prozent. Wir sehen uns gewappnet, wohlwissend, dass wir im zweiten Jahr nach dem Aufstieg mit einer sehr schwierigen Saison rechnen."

Freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit: Eichstätts Torwarttrainer Norbert Scheuerer (li.) und der Sportliche Leiter Tobias Grimm. – Foto: Verein