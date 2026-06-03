Eichhorn-Nelson hält Steinach den Punkt fest

Die Gäste überließen den Hausherren in der Anfangsphase zwar häufiger den Ball, machten jedoch das Zentrum konsequent dicht und versuchten Steinach auf die Außenbahnen zu lenken. „Uns haben dabei zunächst die Ideen gefehlt“, erklärte Eichhorn-Nelson. „In den Strafräumen war vor der Pause zunächst nicht viel los.“ Die Steinacher kamen zwar immer wieder ordentlich aus der eigenen Hälfte heraus, fanden im letzten Drittel aber selten die entscheidende Lösung. Dennoch schlug die Grohmann-Elf kurz vor dem Seitenwechsel mit ihrer ersten echten Torchance eiskalt zu. Oliver Heublein spielte einen flachen Ball durch die Schnittstelle auf Hillemann, der direkt per Hacke auf den durchstartenden Philipp Sell weiterleitete. Der Angreifer tunnelte zunächst einen Gegenspieler und schob den Ball aus rund 20 Metern ins lange Eck. Wackers Schlussmann Kühlmann wurde dabei auf dem falschen Fuß erwischt. Die Führung in der 43. Minute kam überraschend, gab den Gastgebern aber spürbar Selbstvertrauen. „Für uns war das 1:0 natürlich gut und hat uns geholfen“, so Sell. Nach dem Rückstand vor der Pause erhöhte Gotha noch einmal den Druck. Die beste Ausgleichsgelegenheit vereitelte Eichhorn-Nelson im Eins-gegen-Eins gegen El Antaki. Kurz darauf rettete Oliver Heublein mit einer starken Grätsche erneut gegen den gefährlichen Wacker-Torjäger, sodass Steinach die knappe Führung mit in die Kabine nahm.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gotha den Druck deutlich. Die Gäste liefen früher an, gingen mehr Risiko und drängten auf den Ausgleich. Steinach versuchte weiterhin spielerische Lösungen zu finden, kam jedoch nur selten zu sauber ausgespielten Entlastungsangriffen. Die erste große Möglichkeit der zweiten Hälfte gehörte den Gästen. Zunächst parierte Paul Eichhorn-Nelson stark gegen einen frei durchgebrochenen Angreifer. Wenig später hatte wiederum Gotha Glück, als Liesmann nach einem Freistoß per Kopf nur den Innenpfosten traf. Mit zunehmender Spieldauer wurde aber der Druck der Wacker-Elf größer. Vor allem nach der Einwechslung von Franz Fiedler gewann das Offensivspiel der Gäste deutlich an Qualität. Immer wieder spielte Fiedler, der eigentlich sonst im Sturm agiert, präzise Bälle hinter die Steinacher Abwehrkette und setzte damit entscheidende Akzente. Dennoch bot sich den Hausherren die große Gelegenheit zur Vorentscheidung. Max Möller gewann kurz vor dem Ende einen Pressschlag gegen einen Verteidiger und hatte freie Bahn in Richtung Gothaer Tor. Allerdings konnte er den Ball nicht optimal kontrollieren, wodurch die Gäste die Situation im letzten Moment noch bereinigen konnten. Statt der möglichen Ecke gab es aber einen Abstoß für Gotha - der wiederum Folgen hatte. Denn im Gegenzug fiel der Ausgleich. Fiedler spielte einen perfekten Chipball hinter die Abwehr, El Antaki startete durch und blieb vor Eichhorn-Nelson eiskalt. Der Wacker-Stürmer traf in der 87. Minute zum 1:1 - sein 22. Saisontor. Doch selbst damit war das Offensivfeuerwerk der Gäste noch nicht beendet. El Antaki traf wenig später freistehend nur den Pfosten, mehrere Hereingaben rauschten gefährlich durch den Strafraum und in der 88. Minute vergab Galozy aus kürzester Distanz über das nahezu leere Tor. „Wir haben am Ende sicherlich auch Glück, dass wir am Ende nicht verlieren“, räumte Eichhorn-Nelson ein. „Gotha hat seine Chancen nicht genutzt. Das 1:1 ist deshalb vielleicht etwas schmeichelhaft für uns, aber so ist Fußball manchmal“, so der Keeper weiter. Auch Sell ordnete das Remis realistisch ein: „Von den Chancen her sind wir eher glücklich mit dem Punkt. Aufgrund unserer Teammoral ist das Ergebnis aber schon verdient. Ein Sieg wäre wohl etwas zu viel des Guten gewesen.“

Steinachs Trainer Horst Grohmann konnte mit dem Punktgewinn ebenfalls gut leben. „Wir haben das 1:0 leider nicht über die Bühne gebracht“, resümierte der 08-Coach. „Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Deshalb ist das Unentschieden aus meiner Sicht gerecht.“ Besonders bemerkenswert sei die Leistung seiner Mannschaft angesichts der personellen Situation gewesen. „Wir mussten erneut auf viele Spieler verzichten. Dass dann sogar ein 45-jähriger Jan Möller noch aushilft und wir uns trotzdem so aus der Affäre ziehen, verdient großen Respekt.“