Eichholzer SV: Sternberg fordert klare Reaktion in Eichede

– Foto: Vivian Pfaff

Der Eichholzer SV steht vor einem heiklen Nachholspiel beim SV Eichede II – und die Vorzeichen könnten kaum klarer sein. Nach dem spektakulären, aber ernüchternden 3:7 beim SV Türkspor Bad Oldesloe ist der Tabellendritte gefordert, eine unmittelbare Antwort zu liefern, um im oberen Tabellendrittel nicht weiter an Boden zu verlieren.

Dass die Aufgabe in Eichede keineswegs eine leichte wird, unterstreicht ein Blick auf den vergangenen Spieltag: Der Tabellenfünfzehnte überraschte mit einem deutlichen 4:1-Erfolg bei VfB Lübeck II und sendete damit ein klares Signal im Abstiegskampf. Gerade diese Unberechenbarkeit macht die Partie für Eichholz so anspruchsvoll – zumal das Hinspiel zwar mit 2:0 gewonnen wurde, die Kräfteverhältnisse sich zuletzt jedoch verschoben haben.

Trainer Rene Sternberg wählt dabei deutliche Worte: „Jetzt sind wir als Mannschaft gefragt. Nach den letzten Ergebnissen zählt nur noch eins – auf dem Platz die richtige Antwort geben. Weniger reden, mehr liefern.“ Es ist eine klare Ansage an ein Team, das nach zuvor stabilen Wochen zuletzt aus der Spur geraten ist. Die Niederlage in Bad Oldesloe offenbarte vor allem defensive Anfälligkeiten, während die Offensive trotz dreier Treffer phasenweise zu wenig Durchschlagskraft entwickelte.

Eichede im Aufwind – Eichholz im Zugzwang

Während Eichholz mit 44 Punkten weiterhin auf Rang drei liegt, hat sich der Rückstand auf Spitzenreiter SC Rapid Lübeck bereits vergrößert. Auch VfB Lübeck II ist in Schlagdistanz – Ausrutscher kann sich das Team von Sternberg daher kaum noch leisten, zumal im weiteren Saisonverlauf direkte Duelle gegen die Topteams anstehen.

Eichede hingegen hat durch den Coup in Lübeck neues Selbstvertrauen getankt und wird mit entsprechendem Rückenwind in die Begegnung gehen. Für Eichholz bedeutet das: Es braucht nicht nur eine spielerische Steigerung, sondern vor allem die richtige Haltung – genau jene, die Sternberg einfordert. Oder, wie er es selbst formuliert: „Weniger reden, mehr liefern.“