Eichholzer SV: Sternberg fehlt an der Seitenlinie

– Foto: Vivian Pfaff

Für den Eichholzer SV beginnt mit dem Auswärtsspiel beim SV Türkspor Bad Oldesloe die nächste Bewährungsprobe im Aufstiegsrennen. Nach der bitteren 1:2-Niederlage beim SV Todesfelde II ist die Ausgangslage klar: Der Tabellendritte steht unter Zugzwang, will den Abstand zur Spitze nicht weiter anwachsen lassen und muss zugleich eine unmittelbare Reaktion zeigen.

Dass der Gegner trotz Tabellenplatz elf keineswegs zu unterschätzen ist, zeigt bereits das Hinspiel, das Eichholz mit 1:2 verlor. Zudem kassierte Türkspor zuletzt zwar eine 1:3-Niederlage gegen Lägerdorf, präsentierte sich in dieser Saison jedoch immer wieder unangenehm und körperlich robust. Sternberg setzt dennoch auf die eigene Linie: „Wie in jedem Spiel werden wir mutig auftreten und klar auf Sieg spielen. Das ist unsere Philosophie und davon werden wir nicht abweichen.“

Trainer Rene Sternberg formuliert den Anspruch unmissverständlich: „Nach der schmerzhaften und vermeidbaren Niederlage unter der Woche richtet sich unser voller Fokus auf das kommende Wochenende. Wir haben die Chance, diese Niederlage direkt wieder wettzumachen und genau das ist unser Anspruch.“ Dabei weiß Sternberg um die Widerstände, die seine Mannschaft erwarten – nicht zuletzt personeller Natur: „Auch wenn der ein oder andere Spieler ausfallen wird, stehen wir als Mannschaft geschlossen zusammen. Die Jungs haben in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt, dass sie als Einheit funktionieren und Herausforderungen gemeinsam meistern können.“

Trainer fehlt – Anspruch bleibt unverändert

Besonders brisant: Sternberg selbst wird beim Gastspiel in Bad Oldesloe nicht vor Ort sein können. „Persönlich werde ich leider, wie bereits im vergangenen Jahr, nicht vor Ort sein können. Eine Verlegung wurde von Seiten des SVT erneut nicht genehmigt“, erklärt er. Die Verantwortung liegt damit beim verbleibenden Trainerteam an der Seitenlinie – für Sternberg kein Grund zur Sorge: „Nichtsdestotrotz habe ich vollstes Vertrauen in mein Trainerteam und die Mannschaft. Mein Staff wird die Jungs optimal vorbereiten und begleiten und ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne alles auf dem Platz lassen wird.“

Mit Blick auf das Restprogramm – unter anderem mit direkten Duellen gegen die Spitzenteams aus Lübeck – gewinnt die Partie zusätzlich an Gewicht. Eichholz benötigt Punkte, um im Rennen mit dem SC Rapid Lübeck und VfB Lübeck II zu bleiben. Bad Oldesloe hingegen kämpft im unteren Tabellenmittelfeld um Stabilität und könnte mit einem weiteren Erfolg gegen ein Topteam ein Ausrufezeichen setzen.