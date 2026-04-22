Eichholzer SV setzt auf sein Trainerteam

– Foto: Eichholzer SV

Der Eichholzer SV hat eine grundlegende Personalentscheidung getroffen und dabei bewusst auf Beständigkeit gesetzt: Das komplette Trainer- und Betreuerteam der ersten Herrenmannschaft bleibt dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten. Cheftrainer Rene Sternberg, Co-Trainer Kevin Berens, Torwarttrainer Tobias Steiner, Athletiktrainer Max Rosenthal sowie Betreuer Matthias Meyer haben ihre Zusage gegeben und werden ihre Arbeit fortsetzen.

Im Zentrum der Entscheidung steht weniger die kurzfristige sportliche Perspektive als vielmehr die Haltung, mit der das Team den Verein repräsentiert. „Es geht uns nicht nur darum, wer an der Seitenlinie steht, sondern wie diese Personen ihre Rolle ausfüllen. Dieses Team gibt alles für den Verein, stellt persönliche Interessen hinten an und lebt Eichholz. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“, heißt es aus der sportlichen Leitung.

Diese Einschätzung verweist auf eine Zusammenarbeit, die sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Innerhalb der Mannschaft wie auch zwischen Funktionsteam und Verein besteht ein gewachsenes Vertrauensverhältnis, das als wesentliche Grundlage für die weitere Arbeit gesehen wird.