Eichholz will den perfekten Start fortsetzen – Lägerdorf sucht Punkte

Die Zielsetzung formuliert Sternberg klar: „Unser Ziel ist klar, wir wollen unser Spiel durchziehen, den Fans eine gute Vorstellung bieten und die maximale Ausbeute in Form von drei Punkten zu Hause behalten.“

Sternberg erwartet jedoch keineswegs eine einfache Aufgabe. „Am Wochenende erwartet uns mit Lägerdorf ein Gegner, der immer unangenehm zu bespielen ist. Wir wissen, dass uns eine umkämpfte Partie bevorsteht“, sagt der Eichholzer Coach. Nach dem torreichen 5:3-Erfolg beim SV Türkspor Bad Oldesloe will seine Mannschaft an die bisherigen Auftritte anknüpfen. „Für uns gilt es, bei unserem Spiel zu bleiben und unsere Stärken konsequent auf den Platz zu bringen. Die positive Energie und das Selbstvertrauen aus den ersten beiden Spielen wollen wir mitnehmen und vor heimischem Publikum erneut eine engagierte Leistung zeigen.“

Lägerdorf hält trotz Fehlstarts am eingeschlagenen Kurs fest

Beim TSV Lägerdorf verlief der Saisonbeginn dagegen enttäuschend. Auf eine unglückliche Niederlage in Pansdorf folgte ein 1:3 gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien VfR Horst. Trainer Michael Blume sieht dennoch keinen Grund, den eingeschlagenen Weg infrage zu stellen.

„Unser Start war leider nicht so gut“, räumt Blume ein. Vor allem die Auftaktpartie beschäftigt ihn noch: „In Pansdorf unglücklich verloren, obwohl wir das Spiel in der Schlussphase hätten entscheiden müssen.“ Gegen Horst habe seine Mannschaft zunächst große Probleme gehabt. „Wir sind auf einen Titelanwärter getroffen, der uns in der ersten Halbzeit nach Belieben kontrolliert hatte. Zum Ende haben wir Moral bewiesen und das Spiel ein wenig besser gestalten können.“

Trotz der beiden Niederlagen blickt Blume optimistisch nach vorn. „Wir sind weiterhin eine sehr junge Truppe mit viel Potenzial. An gewissen Sachen müssen wir weiterhin arbeiten. Unser Konzept ist für die Zukunft ausgelegt.“ Auch in Eichholz wartet aus seiner Sicht ein Spitzenteam: „Nun treffen wir auswärts auf den nächsten Titelanwärter der Landesliga. Wir haben einige Dinge besprochen und gut trainiert und wollen am Samstag endlich punkten und Selbstvertrauen sammeln. Schwere Aufgabe.“

Die Rollen vor dem dritten Spieltag sind damit klar verteilt. Eichholz möchte den Platz in der Spitzengruppe festigen und den perfekten Saisonstart fortsetzen, während Lägerdorf nach zwei Niederlagen auf die ersten Zähler hofft und zeigen will, dass die jüngste Mannschaft des Vereins auf dem richtigen Weg ist.