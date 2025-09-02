Eichholz souverän – Verfolger lassen Punkte liegen

– Foto: Pressefoto Eibner

Während der Eichholzer SV auch in Ratzeburg nichts anbrennen lässt und seine Spitzenposition festigt, lassen mehrere Verfolger Federn. Im Tabellenkeller gelingt Eichede II der erste Saisonsieg, während Türkspor weiter abrutscht.

TuS Hartenholm (15. Platz/3 Punkte) – TSV Pansdorf (10./5 Punkte) 3:5

In einer torreichen Begegnung sah Hartenholm nach 34 Minuten bereits wie der sichere Sieger aus. Die frühe 3:1-Führung durch Treffer von Kokot, Karadzic und Bara reichte am Ende nicht. Nach dem Anschluss durch Meins kippte die Partie: Der Mittelfeldspieler traf doppelt, auch Hahn schnürte einen Doppelpack. Pansdorf drehte das Spiel in der Schlussphase und feierte den ersten Saisonsieg.

TuS Hartenholm – TSV Pansdorf 3:5

TuS Hartenholm: Nico Jeschke, Robert Hendrik Wasner (87. Tobias Möller), Jan-André Sievers, Benjamin Karadzic (77. Hasan Mercan), Paul Gehrmann, Til Siemssen (72. Abdullah Fatih Kormaz), Maximilian Kokot, Arne Hirschfelder (90. Fabian Rene Linek), Blerim Bara, Christ Noah Foli (61. Kevin Julian Saam), Salam Tepsaev - Trainer: Martin Genz

TSV Pansdorf: Moritz Manthe, Jason Lange (25. Luca Feix), Joel Denker (62. Fabian Schulz), Paul Julian Meins, Enrique Bromund, Oliwier Jacek Szarszewski (25. Lennart Gordon Toto Gönnemann), Kai Hahn, Malte Villbrandt, Jannik Schoer (58. Tristan Dittmer), Jannes Hendrik Leptien, Ole Westfahl - Trainer: Helge Thomsen - Trainer: Timo Kirstein

Schiedsrichter: Jan Mika Kröhnert

Tore: 0:1 Joel Denker (1.), 1:1 Maximilian Kokot (5.), 2:1 Benjamin Karadzic (20.), 3:1 Blerim Bara (34.), 3:2 Paul Julian Meins (51.), 3:3 Kai Hahn (65.), 3:4 Paul Julian Meins (83.), 3:5 Kai Hahn (88.) ----------------------------------------------------

VfB Lübeck II (2./14 Punkte) – FC Dornbreite Lübeck (6./9 Punkte) 4:2

Trotz einer frühen Roten Karte gegen Dornbreites Pryiomov (13.) ging der Gast durch Hartmann in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der VfB das Spiel durch Al-Saadi und Demir, doch Nagel glich postwendend aus. Erst in der Nachspielzeit sicherten ein Foulelfmeter von Demir und ein Kontertor von Goldmann den Heimsieg. Lübecks U23 bleibt damit erster Verfolger des Spitzenreiters.

VfB Lübeck II – FC Dornbreite Lübeck 4:2

VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Henry Jeschonek, Davyd Ramaki, Felix Vihrog, Torben Sachau, Elias Muslim Fadhil Al-Saadi (94. Simon Pascal Moritz), Kevin Voeks, Anés Hadj, Collin-Noel Goerke, Nemo Semjon Philipp (46. Linus Goldmann), Ramiz Demir - Trainer: Oliver Stutzky

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will (88. Marijan Lalic), Simon Leu, Max Hartmann (64. Vincent Janelt), Jannek Stöver, Marcel Nagel, Marc Hinze, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (71. Gianluca Jay Messina), Volodymyr Pryiomov, Malik Kalota (64. Ben Komla Afelete Galley), Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley (74. Fynn Auschra) - Trainer: Kevin Wölk

Schiedsrichter: Kjell-Oke Schneider

Tore: 0:1 Max Hartmann (25.), 1:1 Elias Muslim Fadhil Al-Saadi (61.), 2:1 Ramiz Demir (68. Foulelfmeter), 2:2 Marcel Nagel (69.), 3:2 Ramiz Demir (90.+4), 4:2 Linus Goldmann (90.+5)

Rot: Volodymyr Pryiomov (13./FC Dornbreite Lübeck/) ---------------------------------------------------- TSV Bargteheide (5./9 Punkte) – SC Rönnau (14./3 Punkte) 4:1

Bargteheide setzte sich souverän gegen überforderte Gäste aus Rönnau durch. Bereits zur Pause lag das Team mit 2:0 vorne, nach dem Seitenwechsel schraubten Laue und Fritzsche das Ergebnis weiter in die Höhe. Rönnaus Ehrentreffer durch Bedei in der Nachspielzeit hatte nur kosmetischen Wert. Der Aufsteiger bleibt damit im oberen Tabellendrittel.

TSV Bargteheide – SC Rönnau 4:1

TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Florian Henk (46. Alex Tom Krüger), Florian Philipp Laue (76. Lenas Jahn), Henri Lasse Benthien, Nils Fritzsche (81. Max Christian Nolle), Theodor Oskar Hagelstein, Fynn Bartsch (69. Michel Felix Otto), Malte Kentzler, Sandro Schönberger (46. Joey Jos Van Unen), Jakob Laurenz Henk - Trainer: Kevin Bothstede

SC Rönnau: Tim Hamann (74. Bjarne Oliver Woschek), Lasse Koth, Finn Schönert (77. Pierre Poggenberg), Torge Willhoeft, Mirco Schultz, Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer, Hannes Peter Hildebrandt (46. Niklas Bibo), Janick Loose (69. Younes Al Eswud), Omer Shwan (56. Tim Bedei), Thore Dohm - Trainer: Sören Warnick

Schiedsrichter: Oskar Kühle

Tore: 1:0 Florian Henk (6.), 2:0 Jakob Laurenz Henk (25.), 3:0 Florian Philipp Laue (70.), 4:0 Nils Fritzsche (73.), 4:1 Tim Bedei (90.+1) ---------------------------------------------------- Ratzeburger SV (13./4 Punkte) – Eichholzer SV (1./18 Punkte) 0:3

Der Spitzenreiter geriet zwar in der ersten Hälfte nicht in Rückstand, tat sich aber zunächst schwer. Erst nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag von Rüdiger (Foulelfmeter) und Sweiti für die Vorentscheidung. Dombrowski setzte den Schlusspunkt einer abgeklärten Vorstellung. Eichholz bleibt als einziges Team verlustpunktfrei.

Ratzeburger SV – Eichholzer SV 0:3

Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Andreas Paulsen (62. Joshua Zander), Lennart Jacobsen, Simon Taube, Jannik Edler, Thorge Schlüter, Sören Todt (33. Siar Lukas Monaim), Lucas Sebastian Molter (80. Florian Eichholz), Henning Otto (62. Jonas Biermann), Michael Meier (80. Jonah-Noel Vogt), Paul Luca Benke - Trainer: Denny Skwierczynski

Eichholzer SV: Sami Aboukassim, Morten Rüdiger (77. Justin Thiele), Ibrahim Sweiti, Yasin Varol (86. Mustafa Salih), Hannes Bruhn, Alexander Simon, Luis Peter Fichtner, Jermaine Jenaro de Guzman, Tom Meier, David Bany (66. Niklas Burkhardt), Vico Jones Dombrowski - Trainer: Rene Sternberg

Schiedsrichter: Mika-Bent Baghai-Anaraki - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Morten Rüdiger (48. Foulelfmeter), 0:2 Ibrahim Sweiti (52.), 0:3 Vico Jones Dombrowski (82.) ---------------------------------------------------- VfR Horst (7./8 Punkte) – SSC Hagen Ahrensburg (4./9 Punkte) 1:1

Horst ging durch einen Kopfball von Duwensee kurz vor der Pause in Führung und verteidigte lange konsequent. Hagen kam aber durch einen sehenswerten Distanzschuss von Bier in der 64. Minute zum Ausgleich. In der Schlussphase neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Das Remis spiegelt den ausgeglichenen Spielverlauf wider.

VfR Horst – SSC Hagen Ahrensburg 1:1

VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee, Dominik Bubat, Tim Moritz, Malte Rathjen (64. Ronny Steven Müller), Paris Bruhn, Marvin Stegers (22. Lennart Dora), Mattis Lüchau, Tim Jeske, Jannik Arnold, Evans Nii Martei Commodore (78. Torben Sternberg) - Trainer: Thorben Reibe

SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Hannes Gregor Kretzschmar, Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn, Leo Zerbe, Kai Pohlmann (46. Rico Pohlmann), Kent Wienholtz (86. Raphael Reifschneider), Julius Frederic Daniel Schneider (81. Christopher Liebau), Jurek Keller (60. Finn Rost) - Trainer: Aydin Taneli

Schiedsrichter: Tim-Marvin Meyer - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Simeon Duwensee (40.), 1:1 Jakob Heinrich Bier (64.) ---------------------------------------------------- SV Eichede II (12./5 Punkte) – SV Türkspor Bad Oldesloe (16./3 Punkte) 4:0

Eichede II feierte gegen harmlose Gäste aus Bad Oldesloe den ersten Saisonsieg. Bojarinow eröffnete den Torreigen, Clausen, Koglin und Luma erhöhten nach der Pause. Türkspor fand offensiv kaum statt und leistete sich erneut gravierende Abwehrfehler. Mit nun fünf Punkten verlassen die Gastgeber die Abstiegsränge.

SV Eichede II – SV Türkspor Bad Oldesloe 4:0

SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Lionel Maurice Lingani (78. Shahab Ghafuri), Peer-Maurice Ehlers, Lasse Berger, Jonas Maximilian Evers, Henry Koglin (81. Nick Henry Tonder), Tamo Clausen (67. Erijon Luma), Luke Noel Ruge, Cacanja Akoma Lawrence (78. Elias Anuari), Jan Bojarinow (67. Jeremy Leandro Liebe) - Trainer: Marc Fischer

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Lennart Hein, Luca Störmer (75. Rumen Zlatinov Nikolov), Marsel Alias Kmiec (72. Bilal Bilgic), Hokir Busali (53. Fatih Karanfil), Malte Haas (53. Andrii Andrieiev), Adrian Matysik, Veysel Kara, Nichita Cremenciutchii (53. Arbnor Mustafa), Jonas Borrek, Arber Selimi - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid

Schiedsrichter: Thao-Vy Nguyen (Flensburg) - Zuschauer: 114

Tore: 1:0 Jan Bojarinow (35.), 2:0 Tamo Clausen (57.), 3:0 Henry Koglin (71.), 4:0 Erijon Luma (74.) ---------------------------------------------------- SV Todesfelde II (8./7 Punkte) – FC Fetih-Kisdorf (11./5 Punkte) 2:0

Matchwinner für die Gastgeber war Yannick Phil Hagemann, der beide Treffer erzielte – jeweils nach ruhenden Bällen. Fetih-Kisdorf fand offensiv kaum Lösungen und kam nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Todesfelde II zeigte sich effizient und rückt mit dem zweiten Saisonsieg ins Tabellenmittelfeld vor. Für den Aufsteiger aus Kisdorf war es die zweite Niederlage in Folge.