Eichholz marschiert, Türkspor kollabiert

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Am fünften Spieltag bleibt Eichholz ungeschlagen, Rapid Lübeck und der VfB Lübeck II überzeugen ebenfalls. Am Tabellenende geraten Türkspor Bad Oldesloe und Eichede II zunehmend unter Druck.

Eichholzer SV (1./15) – SV Todesfelde II (10./4) 4:2

Nach frühem Rückstand drehte der Tabellenführer die Partie binnen vier Minuten: Zwischen der 35. und 39. Minute trafen Dombrowski, Fichtner und Tetik für den nun alleinigen Spitzenreiter. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hamer auf 4:1, ehe Aberger per Foulelfmeter noch Ergebniskosmetik betrieb. Eichholz bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ohne Punktverlust.

Eichholzer SV – SV Todesfelde II 4:2

Eichholzer SV: Sami Aboukassim, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger (75. Jannis Herzog), Yasin Varol, Hannes Bruhn, Niklas Hamer (73. Alexander Simon), Burhan Tetik (65. David Bany), Luis Peter Fichtner, Jermaine Jenaro de Guzman (60. Ibrahim Sweiti), Tom Meier (46. Karusch Saade), Vico Jones Dombrowski - Trainer: Demir Wenchel - Trainer: Sebastian Wenchel - Trainer: Rene Sternberg

SV Todesfelde II: Julian Holz, Reik Ole Steffens, Lasse Schwiemann, Maximilian Aberger, Elias Jung, Paul Rieseler, Yannick Phil Hagemann, Jannis Gliem (65. Dennis Studt), Jonas Sebastian Kainzinger, Cornel Josef Barlikowski (70. Sam Alparslan Puranaci), Jakob Friedrichs - Trainer: Sebastian Fojcik

Schiedsrichter: Tobias Illner

Tore: 0:1 Levin Paul Garken (3.), 1:1 Vico Jones Dombrowski (35.), 2:1 Luis Peter Fichtner (38.), 3:1 Burhan Tetik (39.), 4:1 Niklas Hamer (54.), 4:2 Maximilian Aberger (77. Foulelfmeter) ------------------------------------------------

FC Dornbreite Lübeck (4./9) – Ratzeburger SV (11./4) 4:1

Die Gäste legten gut los und gingen durch Paulsen in Führung, doch Dornbreite antwortete prompt. Ein Eigentor von Taube und Treffer von Hartmann sowie Galley entschieden das Spiel zugunsten der Gastgeber noch vor der Pause. Ratzeburg hatte dem Offensivdruck wenig entgegenzusetzen, Dornbreite festigt Rang vier.

FC Dornbreite Lübeck – Ratzeburger SV 4:1

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Max Hartmann (86. Ben Komla Afelete Galley), Janis Hansen, Jannek Stöver, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina (64. Volodymyr Pryiomov), Kevin Wölk (69. Fynn Auschra), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (81. Marijan Lalic), Malik Kalota (64. Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley), Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley - Trainer: Kevin Wölk

Ratzeburger SV: Marc Alves, Andreas Paulsen (57. Henning Otto), Joshua Zander, Lennart Jacobsen, Simon Taube, Jannik Edler, Jonah Lubenow, Thorge Schlüter, Sören Todt, Lucas Sebastian Molter, Paul Luca Benke - Trainer: Denny Skwierczynski

Schiedsrichter: Torben Dwinger - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Andreas Paulsen (6.), 1:1 Janis Hansen (13.), 2:1 Simon Taube (24. Eigentor), 3:1 Max Hartmann (38.), 4:1 Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley (90.) ------------------------------------------------ SC Rönnau (12./3) – VfB Lübeck II (3./11) 2:4

Die zweite Mannschaft des VfB Lübeck dominierte eine einseitige erste Hälfte mit vier Treffern binnen 32 Minuten. Rönnau zeigte Moral und kam durch Loose und Koth auf 2:4 heran, blieb aber ohne Punkt. Die Lübecker bleiben damit als einziges Team neben Eichholz und Rapid ungeschlagen. Rönnau hingegen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg.

SC Rönnau – VfB Lübeck II 2:4

SC Rönnau: Lasse Koth, Finn Schönert, Torge Willhoeft, Mirco Schultz, Nicolai Steffen, Matti Ole Heßmer, Janick Loose, Mats Hamann, Melvin Jöns, Thore Dohm, Younes Al Eswud (46. Marko Stoliar) - Trainer: Sören Warnick

VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Henry Jeschonek, Davyd Ramaki (71. Simon Pascal Moritz), Felix Vihrog, Torben Sachau, Elias Muslim Fadhil Al-Saadi (86. Marvin Grabowski), Kevin Voeks (71. Mariss Kolja Boll), Collin-Noel Goerke, Ramiz Demir (46. Linus Goldmann), Mika Lehnfeld (45. Davin Polikeit), Gustavo Melo Nogueira da Silva - Trainer: Oliver Stutzky

Schiedsrichter: Jannes Flaszynski (Holtsee) - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Elias Muslim Fadhil Al-Saadi (9.), 0:2 Kevin Voeks (17.), 0:3 Ramiz Demir (36.), 0:4 Mika Lehnfeld (41.), 1:4 Janick Loose (59.), 2:4 Lasse Koth (67.) ------------------------------------------------ TSV Pansdorf (15./2) – TSV Lägerdorf (6./7) 2:2

Pansdorf führte durch Meins, musste aber kurz nach der Pause zwei Gegentreffer von Bossauer und Loschizki hinnehmen. Westfahl glich zum 2:2 aus. In einer hitzigen Schlussphase sah Lägerdorfs Bischoff in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Für Pansdorf bleibt es bei zwei Zählern aus vier Spielen.

TSV Pansdorf – TSV Lägerdorf 2:2

TSV Pansdorf: Marcel Venzke, Moritz Manthe, Jason Lange, Joel Denker (60. Etienne Noel Grimm), Paul Julian Meins, Oliwier Jacek Szarszewski (65. Luca Feix), Malte Villbrandt, Jannik Schoer (71. Fabian Schulz), Jannes Hendrik Leptien, Ole Westfahl, Tristan Dittmer (60. Kai Hahn) - Trainer: Helge Thomsen - Trainer: Timo Kirstein

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Michel Aaron Pohlmann (72. Husseini Said Mortaza), Daniel Ondja A Onono (82. Phil Laurin Bollhardt), Jonas Bischoff, Julian Bossauer, Marvin Joachimsmeier, Albion Krasniqi, Pascal Dominic Ritter (72. Nico Dieckmann), Maximilian Strudthoff, Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

Schiedsrichter: Patrik Möller

Tore: 1:0 Paul Julian Meins (26.), 1:1 Julian Bossauer (48.), 1:2 Mike Loschizki (56.), 2:2 Ole Westfahl (67.)

Gelb-Rot: Jonas Bischoff (94./TSV Lägerdorf/) ------------------------------------------------ FC Fetih-Kisdorf (9./5) – VfR Horst (7./7) 1:2

Kisdorf ging durch Behrens in Führung, doch nach der Pause wendete Horst das Spiel durch Jeske und Moritz. Vor allem im Mittelfeld präsentierte sich der VfR griffiger und zielstrebiger. Der Aufsteiger Kisdorf muss sich ankreiden lassen, das Spiel aus der Hand gegeben zu haben. Horst schiebt sich durch den Auswärtssieg in die obere Tabellenhälfte.

FC Fetih-Kisdorf – VfR Horst 1:2

FC Fetih-Kisdorf: Ben Dreger, Lars Höche, Robin Behrens (60. Erik Michler), Tobias Caro (75. Daniel Ahlers), Marco Möller, Thilo Albrecht, Michael Brehm, Julius Schult (60. Leon-Pascal Bankert), Konstantin Korella (37. Jonas Rübner), Marvin Ruehsen, Janis Maximilian Wohlert - Trainer: Frauke Kuhlmann

VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee, Matthes Haack, Dominik Bubat, Tim Moritz, Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Tim Jeske (90. Torben Sternberg), Jannik Arnold (90. Evans Nii Martei Commodore), Mattis Lüchau - Trainer: Thorben Reibe

Schiedsrichter: Marcel Hosenthien (Magdeburg)

Tore: 1:0 Robin Behrens (24.), 1:1 Tim Jeske (49.), 1:2 Tim Moritz (55.) ------------------------------------------------ SC Rapid Lübeck (2./13) – TSV Bargteheide (8./6) 2:1

Rapid hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, vergab jedoch viele Chancen. Aboukassim traf in der ersten Hälfte zur verdienten Führung, die Otto kurz vor Schluss ausglich. Doch in der Nachspielzeit schob Stellbrinck zum umjubelten Siegtreffer ein. Lübeck bleibt ärgster Verfolger von Eichholz.

SC Rapid Lübeck – TSV Bargteheide 2:1

SC Rapid Lübeck: Emmanuel Rivera, Mario Nagel, Begtullah Cavdarli, Leon Bilic, Peywend Cabbar (59. Wahid El Gafsi), Serdar Hassan (90. Deyr Sefer), Lasse Meier, Marcel Stellbrinck, Phil Miles Morr (90. Arne Poley), Amir Aboukassim (74. Yesin El-Gafsi), Maksim Galtsew - Trainer: Christian Arp - Trainer: Bartholomäus Sznabel - Trainer: Mario Schmidt - Trainer: Dario Bilic

TSV Bargteheide: Louis Hinze, Florian Henk, Henri Lasse Benthien, Theodor Oskar Hagelstein, Malte Kentzler (79. Colin Hilpert), Luca Maximilian Schulz (83. Sebastian Noah Mac Leu), Joey Jos Van Unen, Jan Luca Schulz (56. Nils Fritzsche), Jakob Laurenz Henk (85. Max Christian Nolle), Hans Cedric Stoltenberg, Michel Felix Otto - Trainer: Kevin Bothstede

Schiedsrichter: Jannik Kindt

Tore: 1:0 Amir Aboukassim (35.), 1:1 Michel Felix Otto (81.), 2:1 Marcel Stellbrinck (90.) ------------------------------------------------ SV Türkspor Bad Oldesloe (14./3) – TuS Hartenholm (13./3) 3:4

Ein Spiel wie aus dem Lehrbuch – zumindest aus Sicht der Gäste: Türkspor führte nach 50 Minuten mit 3:0, doch Hartenholm drehte die Partie durch das Anschlusstor und mit drei Treffern von Blerim Bara zwischen der 78. und 90. Minute. Türkspor zeigte sich defensiv erneut instabil, während Hartenholm erstmals jubeln darf. Beide Teams stehen dennoch weiter im Tabellenkeller.