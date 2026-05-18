Eichholz beendet Saison mit Remis – Bargteheide verpasst späten Sieg

Vor rund fünfzig Zuschauern brachte Ramazan Acer die Gastgeber in der 64. Minute in Führung. Lange hielt der Vorsprung jedoch nicht, weil Miles Kinnigkeit gut eine Viertelstunde vor Schluss für Bargteheide ausglich. In der Schlussphase besaßen die Gäste sogar mehrfach die Möglichkeit, die Partie vollständig zu drehen. Eichholzs Trainer Rene Sternberg sprach anschließend von einem Spiel, dem die ganz große Spannung fehlte: „In einem lauen Sommerkick beenden wir die Saison mit einem 1:1-Unentschieden. Man hat heute gemerkt, dass nach dem großartigen Pokalerfolg zuletzt ein paar Körner gefehlt haben.“ Dennoch ordnete er das Ergebnis insgesamt positiv ein: „Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit, denn damit bestätigen wir den dritten Platz aus dem Vorjahr.“

Ganz zufrieden wirkte Sternberg dennoch nicht, denn insbesondere in der Schlussphase geriet seine Mannschaft mehrfach unter Druck: „Gleichzeitig dürfen wir uns aber auch nicht beschweren, wenn Bargteheide das Spiel aufgrund der Chancen in der Schlussphase noch für sich entschieden hätte.“ Gäste mit Vorteilen nach der Pause Auch Bargteheides Trainer Michel Wohlert sah zunächst eine ausgeglichene Begegnung: „Von Anfang an hat man gemerkt, dass es bei beiden Teams um nicht mehr viel ging.“ Seine Mannschaft habe sich im ersten Durchgang leichte Vorteile erspielt, ohne jedoch ausreichend zwingend zu werden: „Im ersten Durchgang haben sich beide Mannschaften neutralisiert mit leichten Vorteilen zu unseren Gunsten. So ganz klar sind wir dann aber im letzten Drittel nicht geworden.“