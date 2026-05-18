Eichholz beendet Saison mit Remis – Bargteheide verpasst späten Sieg

Vor rund fünfzig Zuschauern brachte Ramazan Acer die Gastgeber in der 64. Minute in Führung. Lange hielt der Vorsprung jedoch nicht, weil Miles Kinnigkeit gut eine Viertelstunde vor Schluss für Bargteheide ausglich. In der Schlussphase besaßen die Gäste sogar mehrfach die Möglichkeit, die Partie vollständig zu drehen.
Eichholzs Trainer Rene Sternberg sprach anschließend von einem Spiel, dem die ganz große Spannung fehlte: „In einem lauen Sommerkick beenden wir die Saison mit einem 1:1-Unentschieden. Man hat heute gemerkt, dass nach dem großartigen Pokalerfolg zuletzt ein paar Körner gefehlt haben.“ Dennoch ordnete er das Ergebnis insgesamt positiv ein: „Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit, denn damit bestätigen wir den dritten Platz aus dem Vorjahr.“
Ganz zufrieden wirkte Sternberg dennoch nicht, denn insbesondere in der Schlussphase geriet seine Mannschaft mehrfach unter Druck: „Gleichzeitig dürfen wir uns aber auch nicht beschweren, wenn Bargteheide das Spiel aufgrund der Chancen in der Schlussphase noch für sich entschieden hätte.“
Gäste mit Vorteilen nach der Pause
Auch Bargteheides Trainer Michel Wohlert sah zunächst eine ausgeglichene Begegnung: „Von Anfang an hat man gemerkt, dass es bei beiden Teams um nicht mehr viel ging.“ Seine Mannschaft habe sich im ersten Durchgang leichte Vorteile erspielt, ohne jedoch ausreichend zwingend zu werden: „Im ersten Durchgang haben sich beide Mannschaften neutralisiert mit leichten Vorteilen zu unseren Gunsten. So ganz klar sind wir dann aber im letzten Drittel nicht geworden.“
Nach dem Seitenwechsel erkannte Wohlert zunächst eine stärkere Phase der Gastgeber: „Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit gingen an Eichholz, wobei wir bei dem Gegentor auch kräftig mithelfen.“ Danach jedoch habe Bargteheide die Kontrolle übernommen: „Danach haben wir die Kontrolle wieder übernommen und waren klar überlegen und lassen nach dem Ausgleich noch mehrere dicke Chancen liegen. Am Ende müssen wir uns also fast ärgern, dass wir das Spiel nicht gewinnen.“
Für Eichholz endet die Saison damit erneut auf Rang drei – flankiert vom Pokalerfolg und einer offensivfreudigen Spielzeit mit 78 Treffern. Bargteheide wiederum schließt als Aufsteiger auf einem respektablen siebten Platz ab und bestätigte auch am letzten Spieltag noch einmal, dass die Mannschaft in dieser Liga konkurrenzfähig ist.
Eichholzer SV – TSV Bargteheide 1:1
Eichholzer SV: Torben Schuckar, Jonas Marschner, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger, Mustafa Salih (19. Morten Rüdiger), Hannes Bruhn, Niklas Hamer (84. Jonas Marschner), Luis Peter Fichtner (60. Jan Luca Holst), Jannis Herzog, Leonard Boner (46. Yasin Varol), Ramazan Acer - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Sebastian Noah Mac Leu, Florian Henk, Henri Lasse Benthien (90. Ole Rahloff), Nils Fritzsche, Theodor Oskar Hagelstein, David Timmermann (60. Max Christian Nolle), Malte Kentzler (77. Lenas Jahn), Karl Johann Hagelstein, Luca Maximilian Schulz (46. Louis Hinze), Jan Luca Schulz (46. Miles Kinnigkeit) - Trainer: Michel Wohlert
Schiedsrichter: Torben Dwinger - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ramazan Acer (64.), 1:1 Miles Kinnigkeit (75.)