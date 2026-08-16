Eichholz beendet Horsts Super-Start – Verletzung überschattet Topspiel VfR hält lange dagegen, gerät nach mehreren Wechseln aber aus dem Rhythmus – Christiansen trifft doppelt für den neuen Tabellenführer von red · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Max Gitschel

Der perfekte Saisonstart des VfR Horst ist beendet. Im Spitzenspiel des 4. Spieltags der Landesliga Holstein musste sich die Mannschaft von Trainer Thorben Reibe dem Eichholzer SV mit 1:3 geschlagen geben. Lange Zeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, ehe die Gäste in der Schlussphase die entscheidenden Akzente setzten. Überschattet wurde die Partie aus Horster Sicht zudem von einer schweren Verletzung.

Den besseren Start erwischte der Eichholzer SV. Bereits in der siebten Minute brachte Lönne Per Christiansen die Gäste mit 1:0 in Führung. „In der Anfangsphase war Eichholz etwas besser und ist auch verdient in Führung gegangen“, räumte Reibe ein. Seine Mannschaft ließ sich vom frühen Rückstand allerdings nicht aus der Ruhe bringen, fand zunehmend besser in die Begegnung und erspielte sich selbst Möglichkeiten. „Danach haben wir die Partie aber gut in den Griff bekommen und waren aus meiner Sicht sogar die stärkere Mannschaft“, so der VfR-Coach. In der 35. Minute belohnte sich Horst für diese Phase. Tim Jeske verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1. Die Szene hatte allerdings einen bitteren Beigeschmack: Der gefoulte Horster Spieler verletzte sich dabei schwer und musste ausgewechselt werden. „Leider hat sich unser Spieler bei der Elfmetersituation die Bänder gerissen“, berichtete Reibe. Gerade über dessen Seite hatte sein Team zuvor immer wieder Gefahr erzeugt. Der erzwungene Wechsel hinterließ entsprechend Spuren, dennoch ging es mit einem nach Reibes Einschätzung „insgesamt gerechten 1:1“ in die Pause.

Eichholz übernimmt in der Schlussphase Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften zunächst weitgehend. Große Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten aus, ehe weitere personelle Veränderungen den Rhythmus der Gastgeber störten. „Ab der 60. Minute mussten wir erneut zweimal wechseln“, erklärte Reibe. Danach habe sich das Kräfteverhältnis verschoben: „Eichholz wurde stärker, war griffiger und agiler und hat uns in dieser Phase ein Stück weit den Schneid abgekauft.“ Die Gäste erhöhten nun den Druck und kamen häufiger gefährlich vor das Horster Tor. In der 81. Minute schlug Christiansen ein zweites Mal zu und brachte den Eichholzer SV mit 2:1 in Führung. Horst musste anschließend mehr riskieren und öffnete Räume, die Eichholz schließlich nutzte. Vico Jones Dombrowski sorgte in der 90.+2 Minute nach einem Konter für den 3:1-Endstand.