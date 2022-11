Eichhörnchen-Taktik in Kapellen Die Landesliga-Kicker des SCK wollen bis zur Winterpause noch alles einsammeln, was geht. Die Holzheimer bekommen es mit formstarken Düsseldorfern zu tun.

Verkehrte Welt in der Landesliga: Während der SC Kapellen nach vier Niederlagen in Folge tatsächlich ganz tief drin steckt im Abstiegskampf, befindet sich Lokalrivale Holzheimer SG in der erweiterten Spitzengruppe, hat sogar Tuchfühlung zum zweiten Tabellenplatz. Der SCK steht also am Wochenende deutlich mehr unter Zugzwang, er braucht in Süchteln Zählbares.

ASV Süchteln (9.) – SC Kapellen (12.). Eine weite Anreise hat Kapellens Trainer Björn Feldberg am Sonntag nicht. Schließlich wohnt er in Niederkrüchten ganz in der Nähe der Süchtelner Höhen. Im Herbst seiner aktiven Karriere spielte er sogar mal eine Saison für die Süchtelner. „Da habe ich tolle Menschen kennengelernt. Das ist eine feine Adresse, zu der ich immer gerne zurückkehre“, sagt Feldberg. Wenn da nicht die missliche Lage seiner Mannschaft wäre, die beim SC Kapellen insgesamt deutlich auf die Gemüter drückt. Der letzte Erfolg datiert von Anfang Oktober, als es zu Hause ein 4:0 gegen Mennrath gab. Seither ist der SCK als Vize-Meister der Vorsaison auf den vorletzten Platz durchgereicht worden, hat bei vier Niederlagen ein wenig erbauliches Torverhältnis von 1:11 zu Buche stehen. Um aus diesem Negativtrend herauszukommen, will Feldberg nichts Grundsätzliches am Fußball seiner Mannschaft ändern, will aber an der einen oder anderen mentalen Stellschraube drehen.

„Wir Fußballer sind ja abergläubig. Wir werden etwas an den Abläufen vor dem Spiel ändern, um die Jungs aus dem Trott zu holen“, erklärt Feldberg. Er weiß natürlich auch, dass das Hauptproblem woanders liegt. Auch wenn er sie ungern als Begründung für die aktuelle Lage ins Feld führt, ist die Personallage weiter extrem angespannt. Zurück kommt niemand, in Efe Özen könnte wegen Rückenproblemen sogar noch ein weiterer Spieler ausfallen. Wobei auch die Süchtelner unter dem früheren Kapellener Trainer Frank Mitschkowski so ihre Probleme haben und sich sehr schwankend in ihren Leistungen präsentieren. Gerade mal vier Punkte mehr haben sie als der SCK, der sich mit einem Auswärtssieg also ganz nah an den ASV heranpirschen könnte. Wobei für den SCK aktuell gilt: bloß nicht verlieren. „Wir müssen es jetzt machen wie die Eichhörnchen. Bis zum Winter noch so viele Punkte wie möglich sammeln, um uns dann zu sammeln und im neuen Jahr anzugreifen“, sagt Feldberg und ergänzt: „Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. Dazu müssen wir auch selber punkten.“ Am besten schon am Sonntag in Süchteln.