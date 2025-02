Eichhörnchen-Modus beim ZFC

Riesige Freude gab es schon, weil die Partie in der echten „Heimstätte" der Zehlendorfer, dem Ernst-Reuter-Sportforum, stattfand. War es doch auch für die Ostthüringer die eine Ehre, die Regionalligapremiere auf diesem Platz spielen zu dürfen. 344 Zuschauer, darunter ca. 20 Zipse-Sympathisanten, sahen den ZFC in den ersten Minuten als aktiveres Team. Zipse holte ein paar Eckbälle heraus, die aber nichts einbrachten. Nach gut zehn Minuten tauchten die 03er das erste Mal im Zipsendorfer Strafraum auf und holten gleich einen Strafstoß heraus. Fabian Raithel traf beim Abwehrversuch leider nicht den Ball, sondern nur das Bein von Kanto Fitiavana Voahariniaina. Kann man geben, Figurski Vieira Gabriel verwandelte sicher zum 1:0 (12‘). So musste die ZFC-Mannschaft einem frühen Rückstand hinterherlaufen, und nicht nur das: Nicht mal zehn Minuten später gab es schon den nächsten Nackenschlag für die Zipse-Kicker. Bei einem Zweikampf rauschten David Pfeil und der Zehlendorfer Marc Enke mit den Köpfen zusammen und mussten mit Platzwunden ausgewechselt werden (21‘). Hoffen wir, dass nichts weiter ist. Der ZFC versuchte weiter nach vorn zu spielen, aber so richtig zwingend war das auf beiden Seiten nicht. Ein Freistoß nach 25 Minuten brachte dann den verdienten Ausgleich und ließ den Zipsendorfer Anhang das erste Mal jubeln. Daniel Haubner probierte es mit der frechen Variante, zirkelte das Leder an den kurzen Pfosten, Fabian Raithel reagierte am schnellsten und staubte zum 1:1 ab. In der Folge hatte jedes Team noch ein, zwei gute Möglichkeiten, die aber liegen gelassen wurden. Nach der Doppelchance für die Hausherren in den Spielminuten 37 und 38, bei denen erst Zipse-Keeper Lukas Sedlak stark gegen Kanto Fitiavana Voahariniaina parierte und eine Zeigerumdrehung später der Schuss von Bocar Baro zum Glück am Tor vorbeiging, war die Gast-Mannschaft am Drücker. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Christoph Pauling eine gute Gelegenheit zur Gästeführung, schob das Leder aber knapp am Tor vorbei (44‘). Ein paar Minuten später war dann Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff war Zipse erneut das aktivere Team, aber das Spiel insgesamt blieb durchwachsen. Trotzdem sahen die Aktionen der Gast-Mannschaft etwas gefälliger aus und das belohnte Florian Hansch mit seinem wunderschönen Distanzschuss zur 2:1-Führung (50‘). Der ZFC hatte das Spiel gedreht und das war auch verdient. Nun waren die Hausherren im Zugzwang, was natürlich für die Meuselwitzer gute Kontermöglichkeiten brachte. In der 63. Spielminute hatte Daniel Haubner die Riesengelegenheit, das 3:1 und damit die Vorentscheidung zu erzielen. Bedauerlicherweise wurde sein erster Versuch vom 03-Keeper Jasper Kühn gehalten und auch der Nachschuss fand nicht den Weg ins Tor. Die Zehlendorfer versuchten inzwischen sich etwas aktiver nach vorn zu arbeiten, doch die ZFC-Defensive stand bislang sicher. Ein weiterer Zipsendorfer Konter brachte die nächste hundertprozentige Chance, um die Führung auszubauen. Florian Hansch flankte punktgenau auf den freistehenden Christoph Pauling, der das Leder aber leider nur an den Pfosten setzte (75‘). Man will ja nicht immer wieder von alten Fußball-Weisheiten anfangen, aber wenn man solche Gelegenheiten liegen lässt, rächt sich das meistens. Hertha 03 arbeitete am Ausgleich und hatte Erfolg. Zwar hielt Lukas Sedlak mit seiner Parade in der 81. Minute beim Schuss von Louis Wagner die Zipsendorfer Führung fest, doch zwei Minuten später beim satten Schuss von Bocar Baro war auch er machtlos. Die ZFC-Abwehr bekam im Anschluss an einen Freistoß die Situation nicht geklärt und der Zehlendorfer Angreifer vollendete zum Ausgleich. Obwohl die zweite Hälfte aus Zipsendorfer Sicht vielleicht sogar noch etwas ansehnlicher war, fehlte irgendwie die letzte Konsequenz und auch der letzte Biss. Am Ende hatten die Zehlendorfer sogar noch zwei gute Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, doch das konnte zum Glück noch verhindert werden. Es blieb beim 2:2 und so konnten die Ostthüringer einen Punkt mit zurück an die Schnauder nehmen.

Fazit: Vielleicht hat so ein Spiel auch einfach keinen Sieger verdient. Zipse holt den nächsten Punkt, die Zehlendorfer einen Punkt für die Moral.

STIMMEN ZUM SPIEL

Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz): „Ich freue mich für euch, dass ihr endlich mal ein richtiges Heimspiel hattet. Ich war als Jugendtrainer des Öfteren mal hier auf der schönen Anlage. Unser Banner hing neben dem von euch, die Zuschauer waren zusammen auf einer Tribüne, das war für dieses Spiel passend. Am Ende haben wir uns die Punkte geteilt, aber mit unserem Spiel kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben, glaube ich, gut angefangen, schenken aber dann dem Gegner einen Elfmeter. Haben uns dann aber wieder gut reingearbeitet und wo ich auch sagen muss, es war grundsätzlich auch kein gutes Spiel. Wir können die Partie aber dann kurz nach der Pause drehen und lassen leider gute Chancen liegen, gegen einen Gegner, der jetzt auch nicht in der allerbesten Verfassung ist. Wir müssen eigentlich das 3:1 machen, doch Zehlendorf wirft nochmal alles nach vorn und macht das 2:2. Hätten wir heute eine konzentriertere Leistung gebracht, hätten wir das Spiel gewinnen können, trotzdem Glückwunsch an euch.

Robert Schröder (Trainer Hertha Zehlendorf): „Danke an alle Beteiligten, dass wir das Spiel hier austragen durften. Für uns als Aufsteiger und als Berliner Truppe ist es einfach wichtig, dass man die Spiele zu Hause austrägt. Zum Spiel: Meuselwitz ist zwar etwas besser reingekommen und der Elfmeter war vielleicht ein Geschenk, aber danach müssen wir das zweite Tor machen. Das 1:1 fällt für mich nach einem Standard, der schlecht verteidigt wurde. Dann fällt nach der Pause das 1:2 aus keiner Muss-, sondern aus einer Kann-Chance und wir laufen wieder einem Rückstand hinterher. Wenn dann das 1:3 fällt, ist der Sack zu, aber wir haben mit Glück und Verstand den Ausgleich gemacht und hätten sogar noch den dritten Treffer nachlegen können. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung, wir schöpfen daraus Kraft, konnten die Niederlagenserie stoppen und wollen nächste Woche in Leipzig erfolgreich sein.