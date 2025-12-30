Eicherscheid zwischen Genuss und Anspruch

Germania Eicherscheid geht als Tabellenführer in die Rückrunde der Bezirksliga Staffel 4 – ein Umstand, der für Trainer Sandro Bergs Ergebnis harter Arbeit ist. „Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt – sowohl ergebnistechnisch als auch von der Herangehensweise“, sagt Bergs, schränkt jedoch ein: „Für unseren Geschmack haben wir immer noch zu viele unnötige Gegentore kassiert.“ Eine kleine Schwächephase zum Ende der Hinrunde erklärt der Coach mit personellen Problemen: „Auch aufgrund von Abwesenheiten, Krankheiten oder Sperren – haben wir zum Ende mit einem Erfolgserlebnis in Stolberg korrigiert.“

Veränderungen im Kader sind vorgesehen. „Wir haben zwei Abgänge und versuchen, diese wieder aufzufangen durch externe Verstärkungen“, erklärt Bergs, ohne konkrete Namen zu nennen. Die Vorbereitung beginnt am 8. Januar, allerdings unter nicht immer optimalen Bedingungen: „Wir starten am 8. Januar im Wissen, dass bei uns hier oben nicht jede Einheit stattfinden kann.“ Der Fokus liege darauf, „verletzungsfrei durchzukommen, wieder in den Rhythmus zu kommen und an ein paar Stellschrauben zu drehen, um unser Spiel weiter zu verbessern. Das wird in der Rückrunde definitiv nötig sein.“