Eicherscheid zwischen Genuss und Anspruch

Germania Eicherscheid überwintert an der Spitze der Bezirksliga Staffel 4. Trainer Sandro Bergs blickt zufrieden, aber bewusst selbstkritisch auf die Hinrunde – und mahnt zur Konzentration für die kommenden Aufgaben.
Germania Eicherscheid geht als Tabellenführer in die Rückrunde der Bezirksliga Staffel 4 – ein Umstand, der für Trainer Sandro Bergs Ergebnis harter Arbeit ist. „Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt – sowohl ergebnistechnisch als auch von der Herangehensweise“, sagt Bergs, schränkt jedoch ein: „Für unseren Geschmack haben wir immer noch zu viele unnötige Gegentore kassiert.“ Eine kleine Schwächephase zum Ende der Hinrunde erklärt der Coach mit personellen Problemen: „Auch aufgrund von Abwesenheiten, Krankheiten oder Sperren – haben wir zum Ende mit einem Erfolgserlebnis in Stolberg korrigiert.“
Veränderungen im Kader sind vorgesehen. „Wir haben zwei Abgänge und versuchen, diese wieder aufzufangen durch externe Verstärkungen“, erklärt Bergs, ohne konkrete Namen zu nennen. Die Vorbereitung beginnt am 8. Januar, allerdings unter nicht immer optimalen Bedingungen: „Wir starten am 8. Januar im Wissen, dass bei uns hier oben nicht jede Einheit stattfinden kann.“ Der Fokus liege darauf, „verletzungsfrei durchzukommen, wieder in den Rhythmus zu kommen und an ein paar Stellschrauben zu drehen, um unser Spiel weiter zu verbessern. Das wird in der Rückrunde definitiv nötig sein.“
Ein konkretes Tabellenziel formuliert der Tabellenführer bewusst nicht. „Bei uns gilt nach wie vor: Wir gehen jedes Spiel an mit dem Willen, es zu gewinnen. Was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Es ist erst Halbzeit“, betont Bergs. Trotz aller Nüchternheit überwiegt vor dem Restart die Zufriedenheit: „Mit einem sehr guten Gefühl. Wichtig ist, dass man solche Erfolge auch feiert und genießt.“ Diese Phase sei jedoch abgeschlossen: „Die Feierlichkeiten sind mit der Weihnachtsfeier erledigt. Bis zum ersten Spieltag dürfen wir die Position genießen. Dann wird alles wieder auf Null gestellt.“ Der Auftakt hat es direkt in sich: „Wir starten mit einem komplizierten Derby gegen erstarkte Roetgener und wollen direkt da sein.“