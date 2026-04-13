Eicherscheid zieht davon – Verfolger straucheln

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 baut Germania Eicherscheid seine Führung aus. Dahinter patzen mehrere Topteams, während im Tabellenkeller wichtige Punkte verteilt werden.
Last-Minute-Schock für Kuckum
Der Vorletzte Niersquelle Kuckum verpasste gegen den Vierten aus Mariadorf nur knapp eine Überraschung. Nach wechselhaftem Spielverlauf führten die Gastgeber bis in die Nachspielzeit, ehe Mariadorf die Partie noch drehte. Pascal Willems und Masaya Taki trafen in der Nachspielzeit zum späten Auswärtssieg. Kuckum bleibt damit tief im Tabellenkeller, während Mariadorf wichtige Punkte im oberen Drittel sammelt.
Niersquelle Kuckum – SV Alemannia Mariadorf 3:4
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Robin Dahmen, Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (59. Danny Hepner), Benedict Krüger, Patrick Knorn (83. Marius Major), Oliver Schilaski (90. Dominik Zurmahr)
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Pascal Schwinghoff, Cem Cagan Ince (46. Max Dümenil), Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi (82. Lennart Löschmann), Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui (46. Nabil Irdi), Masaya Taki, Lucas Heitzer, Nico Dautzenberg
Tore: 1:0 Simon Schopen (9.), 1:1 Nico Dautzenberg (29.), 2:1 Patrick Knorn (40.), 2:2 Maurice Dautzenberg (80.), 3:2 Benedict Krüger (82.), 3:3 Pascal Willems (90.+3), 3:4 Masaya Taki (90.+5)
Souveräner Spitzenreiter
Tabellenführer Germania Eicherscheid unterstrich beim Dritten Germania Hilfarth seine Ausnahmestellung. Nach torloser erster Hälfte sorgten Tim Wilden und Luca Jansen binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Eicherscheid kontrollierte die Partie anschließend und baute den Vorsprung konsequent aus. Hilfarth musste einen Rückschlag im Kampf um die Spitzengruppe hinnehmen.
Germania Hilfarth – Germania Eicherscheid 0:4
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor (83. Muhamet Feska), Kevin Bungudi, Pascal Dömges, Nils Jankowski, Florent Sadiku, Armand Drevina, Jan Schaper, Pascal Schostock (56. Niklas Demming), Shpend Hasani (87. Niklas Remchen), Nico Schunk (57. Ibrahim Jabbie)
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer, Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (78. Lennart Breuer), Yassin Krings (83. Lukas Sauer), Patrick Wirtz, Louis Voßen (78. Marcel Ferdinand Grugel), Nico Wilden (71. Noah Curkovic), Tim Wilden, Luca Jansen (77. Peter Heitzer)
Tore: 0:1 Tim Wilden (47.), 0:2 Luca Jansen (49.), 0:3 Luca Jansen (75.), 0:4 Tim Wilden (90.+2)
Roetgen dreht die Partie
Der Tabellen-13. FC Roetgen setzte sich gegen den Neunten Rhenania Richterich nach Rückstand durch. Nach dem Führungstreffer der Gäste zeigte Roetgen Moral und drehte das Spiel im zweiten Durchgang. Innerhalb weniger Minuten entschieden Ajuya und Akar die Begegnung. Roetgen verschafft sich damit Luft im Abstiegskampf.
FC Roetgen – Rhenania Richterich 3:1
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Tobias Kohl (68. Luca Christian Kauper), Jonas Polis, Daniel Sauren (60. Felix Korb), Jan Breuer, Oliver Baatz (84. Arne Dreiling), Elias Klein (60. Kelly Ajuya), Dieuveille Mangaya-Twadela (55. Claudio Nadenau), Samuel Schwering, Fabian Feilen, Ferhat Akar
Rhenania Richterich: Alexander Grade, Luca Carduck-Eick, Dustin Bücken, Serhan Yilmaz, Menael Djimbi, Jan Ulrich, Till Freiburg, Hendrik Kedanna, Timo Peters, Robin Frömmer, Timo Scheeren (16. Philip Senden)
Tore: 0:1 Luca Carduck-Eick (42.), 1:1 Claudio Nadenau (61.), 2:1 Kelly Ajuya (75.), 3:1 Ferhat Akar (77.)
Weiter Ergebnisse des 22. Spieltags: