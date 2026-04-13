Eicherscheid zieht davon – Verfolger straucheln Spitzenreiter souverän, Überraschungen im Verfolgerfeld. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 baut Germania Eicherscheid seine Führung aus. Dahinter patzen mehrere Topteams, während im Tabellenkeller wichtige Punkte verteilt werden.

Last-Minute-Schock für Kuckum Der Vorletzte Niersquelle Kuckum verpasste gegen den Vierten aus Mariadorf nur knapp eine Überraschung. Nach wechselhaftem Spielverlauf führten die Gastgeber bis in die Nachspielzeit, ehe Mariadorf die Partie noch drehte. Pascal Willems und Masaya Taki trafen in der Nachspielzeit zum späten Auswärtssieg. Kuckum bleibt damit tief im Tabellenkeller, während Mariadorf wichtige Punkte im oberen Drittel sammelt.

Niersquelle Kuckum – SV Alemannia Mariadorf 3:4

Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Robin Dahmen, Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (59. Danny Hepner), Benedict Krüger, Patrick Knorn (83. Marius Major), Oliver Schilaski (90. Dominik Zurmahr)

SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Pascal Schwinghoff, Cem Cagan Ince (46. Max Dümenil), Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi (82. Lennart Löschmann), Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui (46. Nabil Irdi), Masaya Taki, Lucas Heitzer, Nico Dautzenberg

Tore: 1:0 Simon Schopen (9.), 1:1 Nico Dautzenberg (29.), 2:1 Patrick Knorn (40.), 2:2 Maurice Dautzenberg (80.), 3:2 Benedict Krüger (82.), 3:3 Pascal Willems (90.+3), 3:4 Masaya Taki (90.+5)

Souveräner Spitzenreiter Tabellenführer Germania Eicherscheid unterstrich beim Dritten Germania Hilfarth seine Ausnahmestellung. Nach torloser erster Hälfte sorgten Tim Wilden und Luca Jansen binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Eicherscheid kontrollierte die Partie anschließend und baute den Vorsprung konsequent aus. Hilfarth musste einen Rückschlag im Kampf um die Spitzengruppe hinnehmen.