Eicherscheid vor Rückkehr in die Landesliga: Der Vorsitzende bezieht Stellung zu den Gerüchten

Spielen eine herausragende Saison: Die Akteure von Germania Eicherscheid um Trainer Sandro Bergs (l.). – Foto: Heiner Schepp

Die Germania kann bereits am Wochenende den Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, perfekt machen. Möglicherweise knallen auf dem Sofa die Sektkorken. Was plant der Eifelclub für die kommende Saison?

Für Eicherscheid wäre es die Rückkehr in die Landesliga nach zehn Jahren. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, wonach der Verein sein Aufstiegsrecht gar nicht wahrnehmen wolle. Im Gespräch mit Lars Brepols bezieht der Vorsitzende Klaus Arnolds auch dazu Stellung.

Knallen bei der Germania schon am späten Sonntagabend die Sektkorken? Ausgerechnet der TV Konzen könnte den Nachbarn aus Eicherscheid zum Titel in der Fußball-Bezirksliga verhelfen. Voraussetzung dafür ist, dass die Germania am Freitagabend beim SC Erkelenz gewinnt und der Tabellenzweite Kohlscheider BC am Sonntag in Konzen nicht dreifach punktet. In diesem Fall stünde der Eifelclub rechnerisch als Meister der Staffel vier fest.

Die Spiele am Wochenende: SC Erkelenz - Eicherscheid (Fr., 19.30), Bergrath - Richterich, DJK FV Haaren - Kuckum, Roetgen - Ay-Yildizspor Hückelhoven, VfR Würselen - Oidtweiler, Germ. Hilfarth - SG Stolberg (alle So., 15.00), Konzen - Kohlscheider BC (So., 15.30)

Klaus Arnolds: Solange es rechnerisch noch möglich ist, dass wir noch eingeholt werden können, wollen wir keine Gratulationen entgegennehmen. Wir nehmen es, wie es kommt, und sind auf alles vorbereitet.

Die erste Mannschaft spielt eine äußerst starke Saison mit bislang nur einer Niederlage. Was macht Eicherscheid so stark?

Arnolds: Maßgeblichen Anteil daran hat das Trainerteam um Sandro Bergs, das meiner Meinung nach jeden Spieler noch einmal besser gemacht hat. Unser großer Vorteil ist der Zusammenhalt in der Mannschaft. Das ist eine verschworene Gemeinschaft. Bei der Kaderplanung haben wir immer darauf geachtet, dass wir auch Typen dabeihaben, die charakterlich zueinander passen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg: das Trainerteam, die Geschlossenheit der Mannschaft und natürlich talentierte Spieler aus der Eifel. Unsere bislang einzige Niederlage haben wir übrigens in Haaren kassiert, wo wir seit 2015 nicht mehr gewonnen haben.

Es fehlt nur noch ein kleiner Schritt, dann hat die Germania das Landesliga-Ticket in der Tasche. Wird der Verein denn das Aufstiegsrecht wahrnehmen?

Arnolds: Selbstverständlich. Die Jungs freuen sich auf die Landesliga. Und wir wären nicht Eicherscheid, wenn wir das anders handhaben würden.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum in der Amateurfußballszene seit Wochen spekuliert wird, dass die Germania verzichten wird?

Arnolds: Nein, dafür habe ich ehrlicherweise keine Erklärung. Vielleicht, weil wir ein kleiner Dorfverein sind und man uns den Sprung in die Landesliga nicht zutraut.

Was würde ein Aufstieg für den Verein bedeuten?

Arnolds: Für uns wäre das natürlich ein großer Erfolg, weil wir hier wirklich mit kleinen Mitteln arbeiten. Das Ganze funktioniert über die Geschlossenheit der Mannschaft. Die Jungs haben Bock auf Eicherscheid, wir haben ein tolles Umfeld und viele Leute, die drumherum sehr viel für den Verein investieren. Es ist bei uns einfach familiär, und die Spieler fühlen sich hier wohl.

Bleibt Erfolgscoach Sandro Bergs über die Saison hinaus Trainer der Germania?

Arnolds: Wir sind weiterhin in Gesprächen. Selbstverständlich würden wir sehr gerne mit ihm verlängern.

Gibt es schon Signale aus der Mannschaft? Bleibt denn der Kader zusammen?

Arnolds: Mit Nico Wilden haben wir bislang einen Abgang. Bei einem Spieler ist die Zukunft darüber hinaus noch offen. Dazu wird es in dieser Woche noch ein Gespräch geben. Alle anderen haben für die neue Saison bereits zugesagt.

Wie ist es um den Verein generell bestellt?

Arnolds: Wir sind tatsächlich auf einem guten Weg. Wir haben im vergangenen Jahr mithilfe der Gemeinde den Kunstrasenbelag erneuert und haben jetzt schon das nächste Projekt vor der Brust. Die Umkleidekabinen müssen saniert werden, die Planungen laufen bereits. Wir arbeiten also an der Infrastruktur, da die Sportanlage in Teilen natürlich auch in die Jahre gekommen ist.

Die Saison könnte neben dem Aufstieg noch mit dem Kreispokalsieg garniert werden. Wäre das der krönende Abschluss?

Arnolds: Das wäre absolut traumhaft. Unser Ziel war es, unter die Top vier in der Bezirksliga zu kommen und uns noch einmal für den Mittelrheinpokal zu qualifizieren. Ob es dann am Ende sogar noch zum Pokalsieg reicht, wird man sehen.

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