Eicherscheid verteidigt Tabellenführung – Hilfarth bleibt dran

Am 13. Spieltag der Bezirksliga 4 behauptet Spitzenreiter Germania Eicherscheid souverän seine Tabellenführung, während Verfolger Germania Hilfarth mit einem Auswärtserfolg in Mariadorf Schritt hält. Der FC Roetgen meldet sich nach schwierigen Wochen mit einem klaren Sieg zurück. Oidtweiler biegt den Aufsteiger Bergrath in der Schlussphase. Haaren verpasst in letzter Minute einen wichtigen Befreiungsschlag.
Spitzenreiter ohne Zweifel
Tabellenführer Eicherscheid setzte sich kontrolliert gegen den Tabellenachten Richterich durch und festigte seine Position an der Spitze. Früh sorgte Stollenwerk für Klarheit, ehe Jansen und erneut Stollenwerk den verdienten Erfolg komplettierten. Trainer Sandro Bergs zeigte sich zufrieden: „Das erwartet enge Spiel. Wir waren aber sehr fokussiert und konzentriert. Am Ende auch ein verdienter Sieg. Wir haben drei Chancen zugelassen – eher aus dem Nichts. Unser Torwart hat da gut reagiert. Gegen einen guten Gegner sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden! Jetzt geht’s in die Derbywoche.“
Germania Eicherscheid – Rhenania Richterich 3:0
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Luis Simon, Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (23. Lennart Breuer), Yassin Krings (77. Nico Wilden), Patrick Wirtz, Louis Voßen (80. Andreas Nießen), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (84. Pascal Strauch), Luca Jansen (70. Janis Weishaupt)
Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick, Dustin Bücken, Menael Djimbi, Till Freiburg, Timo Peters, Leonard Eisfeld, Robin Frömmer, Safet Feriz, Arthur Elijah Emmanuel Njikam Mouliom, Jannik Paul Luis Jaegers
Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (4.), 2:0 Luca Jansen (66.), 3:0 Maik Stollenwerk (82.)
Roetgen nutzt die Verunsicherung
Der Tabellenletzte Kuckum fiel nach frühen Gegentoren auseinander und musste seine bereits siebte Saisonniederlage hinnehmen. Roetgen agierte entschlossen, erzielte zwischen Minute 10 und 35 vier Treffer und brachte den klaren Erfolg sicher über die Zeit. Mit dem Auswärtssieg verschafft sich Roetgen im Tabellenkeller etwas Luft. Kuckum bleibt trotz einzelner guter Ballpassagen offensiv zu harmlos und defensiv zu fehleranfällig.
Niersquelle Kuckum – FC Roetgen 0:5
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig, Amon Winzen (46. Artur Matern), Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (76. Robin Dahmen), Fabio Esposito, Benedict Krüger, Rico Bischof, Oliver Schilaski
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Christian Sauren, Tobias Kohl, Luca Christian Kauper (67. Mathis Deplus), Arne Dreiling, Henrik Gormans, Claudio Nadenau, Daniel Sauren, Marco Cosler (59. Oliver Baatz), Dieuveille Mangaya-Twadela, Ferhat Akar (76. Kelly Ajuya)
Tore: 0:1 Dieuveille Mangaya-Twadela (10.), 0:2 Amon Winzen (15. Eigentor), 0:3 Luca Christian Kauper (20.), 0:4 Ferhat Akar (30.), 0:5 Ferhat Akar (35.)
Bitterer Ausgleich in letzter Sekunde
Haaren verpasste im Duell der Tabellenplätze 13 und 10 einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Nach zweimaliger Führung schien Haaren den dritten Saisonsieg sicher zu haben. Doch Konzen erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter den Ausgleich. Beide Mannschaften bleiben damit im unteren Tabellendrittel verankert. Haaren zeigt sich verbessert, vergibt aber erneut eine komfortable Ausgangslage.
DJK FV Haaren – TV Konzen 2:2
DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Dominik Rüth, Alexander Foerster, Cord Harder, Kevin Klasen, Maik Haass (89. Luis Diego Camacho Gazel), Mohamed Gouider (46. Mohamed Benyamani), Joel Specht, Emircan Cepni (70. Benjamin Bilalagic), Tim Schmitz, Pablo Cesar Perez Schwartz (93. Cliff Sasu)
TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee (82. Maximilian Brück), Leonard Pauls, Fabian Carl, Sascha Huppertz, Janek Gasper (69. Tristan Gabert), Sascha Carl (82. Fabian Markert), Marius Johnen (82. John Mathar), Justino Zander, Yunus El-Hafsi, Nico Felser (69. Simon Kuck)
Tore: 1:0 Alexander Foerster (34. Foulelfmeter), 1:1 Nico Felser (39.), 2:1 Alexander Foerster (63.), 2:2 Simon Kuck (90.+6 Foulelfmeter)
