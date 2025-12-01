– Foto: Andre Peters

Eicherscheid verteidigt Tabellenführung – Hilfarth bleibt dran Roetgen setzt Ausrufezeichen – Haaren mit spätem Rückschlag.

Am 13. Spieltag der Bezirksliga 4 behauptet Spitzenreiter Germania Eicherscheid souverän seine Tabellenführung, während Verfolger Germania Hilfarth mit einem Auswärtserfolg in Mariadorf Schritt hält. Der FC Roetgen meldet sich nach schwierigen Wochen mit einem klaren Sieg zurück. Oidtweiler biegt den Aufsteiger Bergrath in der Schlussphase. Haaren verpasst in letzter Minute einen wichtigen Befreiungsschlag.

Spitzenreiter ohne Zweifel Tabellenführer Eicherscheid setzte sich kontrolliert gegen den Tabellenachten Richterich durch und festigte seine Position an der Spitze. Früh sorgte Stollenwerk für Klarheit, ehe Jansen und erneut Stollenwerk den verdienten Erfolg komplettierten. Trainer Sandro Bergs zeigte sich zufrieden: „Das erwartet enge Spiel. Wir waren aber sehr fokussiert und konzentriert. Am Ende auch ein verdienter Sieg. Wir haben drei Chancen zugelassen – eher aus dem Nichts. Unser Torwart hat da gut reagiert. Gegen einen guten Gegner sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden! Jetzt geht’s in die Derbywoche.“

Germania Eicherscheid – Rhenania Richterich 3:0

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Luis Simon, Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (23. Lennart Breuer), Yassin Krings (77. Nico Wilden), Patrick Wirtz, Louis Voßen (80. Andreas Nießen), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (84. Pascal Strauch), Luca Jansen (70. Janis Weishaupt)

Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick, Dustin Bücken, Menael Djimbi, Till Freiburg, Timo Peters, Leonard Eisfeld, Robin Frömmer, Safet Feriz, Arthur Elijah Emmanuel Njikam Mouliom, Jannik Paul Luis Jaegers

Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (4.), 2:0 Luca Jansen (66.), 3:0 Maik Stollenwerk (82.)

Roetgen nutzt die Verunsicherung Der Tabellenletzte Kuckum fiel nach frühen Gegentoren auseinander und musste seine bereits siebte Saisonniederlage hinnehmen. Roetgen agierte entschlossen, erzielte zwischen Minute 10 und 35 vier Treffer und brachte den klaren Erfolg sicher über die Zeit. Mit dem Auswärtssieg verschafft sich Roetgen im Tabellenkeller etwas Luft. Kuckum bleibt trotz einzelner guter Ballpassagen offensiv zu harmlos und defensiv zu fehleranfällig.