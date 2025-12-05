Eicherscheid unter Flutlicht gefordert Konzen reist zum Spitzenreiter – Derby eröffnet den 14. Spieltag. Bezirksliga-Topteam Eicherscheid empfängt Konzen – Bergrath und Mariadorf vor richtungsweisendem Duell. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Spitzenreiter Eicherscheid eröffnet den 14. Spieltag mit einem Derby unter Flutlicht gegen Konzen. Bergrath und Mariadorf treffen im Duell der Tabellennachbarn aufeinander, Hilfarth will Platz zwei festigen – und im Tabellenkeller stehen Roetgen und Haaren vor einem Schlüsselspiel.

„Flutlicht. Freitagabend. Derby.“ Der Tabellenführer aus Eicherscheid (31 Punkte, 50:15 Tore) geht als klarer Favorit in das Derby und hat in den vergangenen Wochen unterstrichen, warum die Mannschaft die Liga anführt. Doch der Nachbar aus Konzen reist mit Rückenwind an: Der Last-Minute-Ausgleich in Haaren brachte der jungen Mannschaft sichtbar Auftrieb.

Trainer Mathias Kaulartz hebt die besondere Bedeutung der kommenden Tage hervor: „In den nächsten zehn Tagen stehen zum Jahresabschluss gleich drei Derbys an – und wir sind voller Vorfreude. Unsere junge Mannschaft musste in der Hinrunde einige Rückschläge verkraften, denn wir hätten durchaus sechs Punkte mehr holen können, hatten aber einige Male einfach nicht das nötige Spielglück auf unserer Seite. Umso wichtiger war der Ausgleich in letzter Minute gegen Haaren – der hat der Mannschaft richtig gutgetan und gibt uns hoffentlich nochmal einen Schub für die letzten drei Spiele.

Am Freitagabend geht es vor hoffentlich großer Zuschauerkulisse zum Flutlichtspiel nach Eicherscheid. Der Druck liegt nicht bei uns – wir haben nichts zu verlieren. Eicherscheid ist aktuell nicht nur tabellarisch die beste Mannschaft der Liga – sie haben enorme Qualität, auch in der Breite, und einen Top-Trainer, der die Mannschaft über Jahre hinweg auf dieses Niveau gebracht hat. Wir wollen die wie bei jedem Spiel gegen Eicherscheid vorhandene tolle Atmosphäre aufsaugen, alles auf dem Platz lassen und vor allem eins zeigen: Charakter. Und wir müssen ‚eklig‘ sein – unbequem, giftig, schwer zu bespielen – dann ist in einem Derby alles drin, auch gegen den Spitzenreiter.“ Eicherscheids Trainer Sandro Bergs sieht das Derby nüchtern, ohne die Brisanz zu leugnen: „Flutlicht. Freitagabend. Derby. Geht schlechter. Wir kennen den Gegner natürlich sehr gut – genauso andersrum. Unser Ziel ist es, unseren Fußball bestmöglich auf den Platz zu kriegen – unabhängig vom Gegner. Auch im Derby gibt’s wie in jedem anderen Spiel drei Punkte – und die wollen wir wie jeden Sonntag holen.“ Für beide Teams geht es um viel: Eicherscheid will die Tabellenführung sichern, Konzen kann sich mit einem Punktgewinn weiter von der Abstiegszone distanzieren.

„Enges Duell auf Augenhöhe erwartet“ Vierter gegen Sechster – ein echtes Schlüsselspiel um die Plätze hinter der Spitzengruppe. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Falkes Trainer Faton Popova erwartet eine enge Begegnung: „Die Ausgangslage verspricht ein enges und spannendes Duell, denn beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Mariadorf ist eine spielstarke und kompakte Mannschaft, die vor allem durch ihr konsequentes Umschaltspiel und eine kampfbetonte Spielweise auffällt. Sie haben in den letzten Wochen bewiesen, dass sie gegen jedes Team der Liga mithalten können. Besonders auswärts treten sie meist sehr diszipliniert auf und nutzen Fehler des Gegners konsequent aus. Wir wissen, dass Mariadorf immer schwer zu bespielen ist und man sie auf keinen Fall unterschätzen darf. Trotzdem gehen wir selbstbewusst in die Partie: Wenn wir unsere Leistung abrufen und von Beginn an konzentriert auftreten, haben wir gute Chancen, die Punkte zuhause zu halten.“ Mariadorfs Trainer Mirko Braun warnt ebenfalls vor der Offensivpower der Gastgeber: „Bergrath ist eine Macht zuhause und es wird schwer sein, gegen diese Offensivepower zu bestehen. Mal sehen, wer mir am Freitag zur Verfügung steht. Wenn wir so als Mannschaft wie gegen Hilfarth auftreten, sind wir nicht chancenlos.“

„Kellerduell mit hoher Fallhöhe“ 14. gegen 13. – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Roetgen kommt mit zwei Siegen, Haaren wartet auswärts weiterhin auf den ersten Punkt. Trainer Frank Küntzeler (Haaren) sieht die Schwere der Aufgabe klar: „In Roetgen sicher aktuell eine der unangenehmsten Aufgaben. Wir sind auswärts noch ohne Punkt und müssen einige Spieler ersetzen. Aber die Mannschaft trainiert gut, ist fleißig und motiviert. Für beide geht es um viel…“ Roetgens Trainer Philipp Dunkel blickt selbstbewusst auf die Partie: „Gegen Haaren haben wir uns die letzten Jahre immer schwer getan, eine Mannschaft, die mit Sicherheit am Ende der Saison nicht da landet, wo sie aktuell in der Tabelle steht. Dennoch haben wir durch unsere beiden Siege zuletzt enorm Selbstvertrauen getankt, die Stimmung in der Truppe ist gut und alle sind heiß auf das Spiel am Sonntag. Gewinnen wir das Match, dann ziehen wir erstmal an Haaren vorbei – dafür wird allerdings wieder eine sehr konzentrierte Leistung notwendig sein. Wir sind auf jeden Fall absolut bereit und freuen uns aufs Spiel!“ Ein Spiel, das für beide Mannschaften richtungsweisend werden kann.