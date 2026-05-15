 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Eicherscheid unter Druck, Kellerkampf spitzt sich zu

Spitzenreiter stolpert – Verfolger wittern vor dem 27. Spieltag ihre Chance.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser
– Foto: Linus Noah Krieger

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Erkelenz
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Mariadorf

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 hat das Titelrennen ebenso belebt wie den Abstiegskampf verschärft. Spitzenreiter Germania Eicherscheid kassierte in Erkelenz eine überraschende Niederlage, während Kohlscheider BC zumindest einen Punkt aufholte. Im Tabellenkeller verdichtete sich die Lage weiter: Zwischen Rang acht und Rang 14 liegen weiterhin nur wenige Zähler. Der 27. Spieltag verspricht damit richtungsweisende Duelle an beiden Enden der Tabelle.

Hilfarth vor Pflichtaufgabe in Oidtweiler

Der Tabellendritte Germania Hilfarth reist mit deutlichem Druck zum Zehnten FC Concordia Oidtweiler. Nach der überraschend klaren 1:4-Heimniederlage gegen die abstiegsbedrohte SG Stolberg benötigt Hilfarth dringend eine Reaktion, um den Kontakt zu den Spitzenplätzen nicht zu verlieren. Oidtweiler dagegen konnte zuletzt trotz der knappen Niederlage in Würselen defensiv überzeugen und bewegt sich weiter im engen Mittelfeld der Liga. Bereits das Hinspiel endete torlos, erneut dürfte eine umkämpfte Partie zu erwarten sein.

Heute, 20:00 Uhr
FC Concordia Oidtweiler
FC Concordia OidtweilerOidtweiler
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
20:00live

Kellerduell mit großer Bedeutung in Kuckum

Für den Tabellen-15. Niersquelle Kuckum zählt gegen den 14. TV Konzen nur ein Sieg. Die Gastgeber holten zuletzt zwar ein respektables 2:2 in Haaren, stehen jedoch weiterhin deutlich unter Druck. Konzen wiederum zeigte beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten Kohlscheider BC Moral und könnte sich mit einem Auswärtserfolg etwas Luft verschaffen. Das Hinspiel gewann Konzen deutlich mit 4:0.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
TV Konzen
TV KonzenKonzen
15:00

Eicherscheid will sofortige Antwort geben

Spitzenreiter Germania Eicherscheid empfängt den Tabellenfünften DJK FV Haaren mit der klaren Zielsetzung, die erste Niederlage seit Wochen vergessen zu machen. Das überraschende 0:2 beim SC Erkelenz offenbarte ungewohnte Schwächen in der Defensive des Ligaprimus. Haaren reist nach dem 2:2 gegen Kuckum ebenfalls nicht mit Rückenwind an, besitzt aber weiterhin Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Das Hinspiel entschied Haaren sensationell mit 1:0 für sich.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
15:00

Mariadorf will Abstand nach unten vergrößern

Der Tabellensechste SV Alemannia Mariadorf empfängt den Elften VfR Würselen zu einem Duell zweier Mannschaften mit wechselhaften Ergebnissen. Mariadorf profitierte zuletzt von den Niederlagen der direkten Konkurrenz trotz spielfreiem Wochenende und möchte sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Würselen verschaffte sich mit dem knappen 1:0 gegen Oidtweiler etwas Luft im Abstiegskampf. Bereits das Hinspiel war beim 3:3 ein offensives Spektakel.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
15:00live

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Rhenania Richterich
Rhenania RichterichRichterich
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
15:00

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
15:30live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
15:30live