Eicherscheid unter Druck, Kellerkampf spitzt sich zu Spitzenreiter stolpert – Verfolger wittern vor dem 27. Spieltag ihre Chance. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 hat das Titelrennen ebenso belebt wie den Abstiegskampf verschärft. Spitzenreiter Germania Eicherscheid kassierte in Erkelenz eine überraschende Niederlage, während Kohlscheider BC zumindest einen Punkt aufholte. Im Tabellenkeller verdichtete sich die Lage weiter: Zwischen Rang acht und Rang 14 liegen weiterhin nur wenige Zähler. Der 27. Spieltag verspricht damit richtungsweisende Duelle an beiden Enden der Tabelle.

Hilfarth vor Pflichtaufgabe in Oidtweiler Der Tabellendritte Germania Hilfarth reist mit deutlichem Druck zum Zehnten FC Concordia Oidtweiler. Nach der überraschend klaren 1:4-Heimniederlage gegen die abstiegsbedrohte SG Stolberg benötigt Hilfarth dringend eine Reaktion, um den Kontakt zu den Spitzenplätzen nicht zu verlieren. Oidtweiler dagegen konnte zuletzt trotz der knappen Niederlage in Würselen defensiv überzeugen und bewegt sich weiter im engen Mittelfeld der Liga. Bereits das Hinspiel endete torlos, erneut dürfte eine umkämpfte Partie zu erwarten sein.

Heute, 20:00 Uhr FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler Germania Hilfarth Hilfarth 20:00 live PUSH

Kellerduell mit großer Bedeutung in Kuckum

Für den Tabellen-15. Niersquelle Kuckum zählt gegen den 14. TV Konzen nur ein Sieg. Die Gastgeber holten zuletzt zwar ein respektables 2:2 in Haaren, stehen jedoch weiterhin deutlich unter Druck. Konzen wiederum zeigte beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten Kohlscheider BC Moral und könnte sich mit einem Auswärtserfolg etwas Luft verschaffen. Das Hinspiel gewann Konzen deutlich mit 4:0.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Niersquelle Kuckum Kuckum TV Konzen Konzen 15:00 PUSH

Eicherscheid will sofortige Antwort geben Spitzenreiter Germania Eicherscheid empfängt den Tabellenfünften DJK FV Haaren mit der klaren Zielsetzung, die erste Niederlage seit Wochen vergessen zu machen. Das überraschende 0:2 beim SC Erkelenz offenbarte ungewohnte Schwächen in der Defensive des Ligaprimus. Haaren reist nach dem 2:2 gegen Kuckum ebenfalls nicht mit Rückenwind an, besitzt aber weiterhin Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Das Hinspiel entschied Haaren sensationell mit 1:0 für sich.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid DJK FV Haaren Haaren 15:00 PUSH

Mariadorf will Abstand nach unten vergrößern Der Tabellensechste SV Alemannia Mariadorf empfängt den Elften VfR Würselen zu einem Duell zweier Mannschaften mit wechselhaften Ergebnissen. Mariadorf profitierte zuletzt von den Niederlagen der direkten Konkurrenz trotz spielfreiem Wochenende und möchte sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Würselen verschaffte sich mit dem knappen 1:0 gegen Oidtweiler etwas Luft im Abstiegskampf. Bereits das Hinspiel war beim 3:3 ein offensives Spektakel.