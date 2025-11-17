Eicherscheid und Kohlscheid straucheln – Verfolger rücken näher

Der zwölfte Spieltag brachte an der Spitze neue Spannung, während im Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen gesetzt wurden. Besonders im Fokus: Eicherscheids Ausrutscher beim abstiegsbedrohten DJK Haaren. Auch Falke Bergrath behauptet seine starke Rolle als Aufsteiger, während Roetgen erstmals seit Wochen jubelt.
Bergrath bleibt oben dran
Aufsteiger Falke Bergrath festigte mit einem kontrollierten 3:1-Heimsieg Tabellenplatz vier und bleibt der Spitzengruppe dicht auf den Fersen. Früh stellte Schoenen die Weichen, ehe Mankartz mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. Stolberg präsentierte sich zwar kämpferisch, im Offensivdrittel aber zu unpräzise. Der zwischenzeitliche Anschluss weckte nur kurz Hoffnung. Für die SG wird die Luft im Tabellenmittelfeld dünner.
Falke Bergrath – SG Stolberg 3:1
Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Tanner Wilden, Mirssad Bah-Traore, Marcel Mohr (67. Lorik Islami), Resit Yilmaz, Marvin Meurer (80. Ferhat Özsan), Emirhan Akcan, Melih Yilmaz, Luis Mankartz, Sascha Schoenen (77. Cemal Polat), Jürgen Finken
SG Stolberg: Timon Götzenich, Paul Marin Garcia, Joel Jöpgen, Dennis Graulich (45. Luka Piecuszek), Joeffret Tudilo, Omar Salama (80. Max Blasius), Gian-Luca Scintu, Dominik Behr, David Karner, Dennis Wischnat (70. Max Thoma), Timo Müller
Tore: 1:0 Sascha Schoenen (7.), 2:0 Luis Mankartz (63.), 2:1 Paul Marin Garcia (65.), 3:1 Luis Mankartz (73.)
Haaren bleibt der Angstgegner
Tabellenführer Germania Eicherscheid kassierte beim langjährigen Angstgegner Haaren die zweite Saisonniederlage. Tim Schmitz entschied ein umkämpftes Spiel früh, danach verteidigte der Tabellendreizehnte mit höchster Disziplin und großer Kompaktheit. Eicherscheid-Trainer Sandro Berg hatte bereits vor der Begegnung die besondere Ausgangslage unterstrichen. Nach der Niederlage lieferte Berg eine nüchterne Analyse: „Das erwartet zähe und unangenehme Spiel. Haaren war sehr geordnet und diszipliniert – das unnötige Gegentor hat uns da nicht geholfen. Wir haben nicht die Durchschlagskraft entwickeln können wie gewohnt. Die wenigen Situationen, die wir hatten, haben wir ungenau ausgespielt oder die Latte stand im Weg. Solche Spiele gibt es. Mund abputzen und weitermachen.“
Für den Tabellenführer bleibt der Ausrutscher folgenlos, da KBC ebenfalls verliert.
DJK FV Haaren – Germania Eicherscheid 1:0
DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Alexander Foerster, Joel Specht, Cord Harder, Maik Haass (66. Luca Ernst), Mohamed Benyamani, Dominik Rüth, Mohamed Gouider, Emircan Cepni (64. Benjamin Bilalagic), Tim Schmitz, Pablo Cesar Perez Schwartz
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer (68. Janis Weishaupt), Luis Simon, Manuel Klöppel (68. Nico Wilden), Nils Henn (75. Stephan Kaulartz), Lennart Breuer, Patrick Wirtz, Louis Voßen, Tim Wilden, Maik Stollenwerk (56. Yassin Krings), Luca Jansen (82. Andreas Nießen)
Tore: 1:0 Tim Schmitz (18.)
Konzen dominiert den Aufsteiger
Konzen (10.) setzte mit einem souveränen 4:0 ein klares Zeichen im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld. Früh sorgte das Team für Kontrolle und nutzte die Schwächen des ersatzgeschwächten Aufsteigers Kuckum (11.) konsequent aus. Ein Eigentor kurz nach der Pause leitete die endgültige Entscheidung ein. Für Kuckum bedeutet die Niederlage den Fall in Richtung Abstiegszone. Konzen dagegen rückt auf Tuchfühlung zu Platz neun.
TV Konzen – Niersquelle Kuckum 4:0
TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee, Leonard Pauls, Fabian Carl, Fabian Markert (68. Tobias Giesen), Sascha Huppertz (78. Christian Prümmer), Sascha Carl, Marius Johnen (68. Nico Felser), Justino Zander, Simon Kuck, Yunus El-Hafsi (78. Jaro Kabinski)
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen, Luca Faenger, Fabio Esposito (80. Maurice Münten), Benedict Krüger, Patrick Knorn, Danny Hepner (80. Yannick Kehrberg), Rico Bischof, Oliver Schilaski (65. Kenneth Cohnen)
Tore: 1:0 Marius Johnen (12.), 2:0 Sascha Huppertz (23.), 3:0 Rico Bischof (47. Eigentor), 4:0 Nico Felser (77.)
Roetgen schockt den Tabellenzweiten
In einem emotionalen Duell setzte der Vorletzte Roetgen ein deutliches Lebenszeichen und bezwang den Tabellenzweiten Kohlscheid. Matchwinner war Akar mit einem Dreierpack, der in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte. Kohlscheid blieb zwar spielstark, zeigte defensiv jedoch ungewohnte Lücken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Eicherscheid bleibt knapp, doch die verpasste Chance zur Tabellenführung schmerzt. Roetgen hält durch den Sieg Anschluss im Abstiegskampf.
FC Roetgen – Kohlscheider BC 3:2
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Christian Sauren, Tobias Kohl, Arne Dreiling (74. Marco Cosler), Henrik Gormans, Claudio Nadenau, Jan Breuer, Oliver Baatz (90. Daniel Sauren), Jonas Loevenich (67. Kelly Ajuya) (82. Elias Klein), Ferhat Akar, Dieuveille Mangaya-Twadela
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Aron Roefe (72. Tim Nießen), Marvin Schmitz (61. Finn Preuth), Fabian Daun (68. Fabio Schulz), Sebastian Gösgens, Jan-Niklas Poth, Nathan Cicinho Nzuzi (72. Felix Schäfer) (80. Aris Volz), Daniel Simon Ott, Jeremy Labas, Jorge Ramos
Tore: 1:0 Ferhat Akar (21.), 1:1 Jeremy Labas (28.), 1:2 Jeremy Labas (44. Foulelfmeter), 2:2 Ferhat Akar (70.), 3:2 Ferhat Akar (90.+9)
