Eicherscheid und Kohlscheid straucheln – Verfolger rücken näher

Der zwölfte Spieltag brachte an der Spitze neue Spannung, während im Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen gesetzt wurden. Besonders im Fokus: Eicherscheids Ausrutscher beim abstiegsbedrohten DJK Haaren. Auch Falke Bergrath behauptet seine starke Rolle als Aufsteiger, während Roetgen erstmals seit Wochen jubelt.

Aufsteiger Falke Bergrath festigte mit einem kontrollierten 3:1-Heimsieg Tabellenplatz vier und bleibt der Spitzengruppe dicht auf den Fersen. Früh stellte Schoenen die Weichen, ehe Mankartz mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. Stolberg präsentierte sich zwar kämpferisch, im Offensivdrittel aber zu unpräzise. Der zwischenzeitliche Anschluss weckte nur kurz Hoffnung. Für die SG wird die Luft im Tabellenmittelfeld dünner.

Haaren bleibt der Angstgegner

Tabellenführer Germania Eicherscheid kassierte beim langjährigen Angstgegner Haaren die zweite Saisonniederlage. Tim Schmitz entschied ein umkämpftes Spiel früh, danach verteidigte der Tabellendreizehnte mit höchster Disziplin und großer Kompaktheit. Eicherscheid-Trainer Sandro Berg hatte bereits vor der Begegnung die besondere Ausgangslage unterstrichen. Nach der Niederlage lieferte Berg eine nüchterne Analyse: „Das erwartet zähe und unangenehme Spiel. Haaren war sehr geordnet und diszipliniert – das unnötige Gegentor hat uns da nicht geholfen. Wir haben nicht die Durchschlagskraft entwickeln können wie gewohnt. Die wenigen Situationen, die wir hatten, haben wir ungenau ausgespielt oder die Latte stand im Weg. Solche Spiele gibt es. Mund abputzen und weitermachen.“

Für den Tabellenführer bleibt der Ausrutscher folgenlos, da KBC ebenfalls verliert.