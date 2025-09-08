Eicherscheid und Hilfarth ohne Niederlage

– Foto: Julia Sahr

Germania Eicherscheid und Germania Hilfarth bleiben ungeschlagen – Haaren und Kuckum weiter punktlos.

Haaren chancenlos gegen starke Hilfarther Hilfarth zeigte in Haaren eine abgeklärte Leistung und behauptete mit dem zweiten Sieg Platz zwei. Trainer Nils Brandt war hochzufrieden: „Wir hatten eigentlich alles sehr gut im Griff, waren die überlegenere Mannschaft und führten dann auch zur Pause mit 2:0, was völlig verdient war. Mit dem Pausenpfiff haben wir dann eine völlig unnötige rote Karte bekommen, so dass wir die zweite Hälfte mit zehn Mann bestreiten mussten. Die Mannschaft hat das aber gut gemacht, eine sehr starke Mentalität bewiesen und auch einen klasse Torwart gehabt mit Oliver Mobers. Am Ende haben wir hochverdient und ungefährdet mit 4:0 auswärts gewonnen.“

Haarens Trainer Jürgen Lipka fand deutliche Worte: „Wir haben 4:0 verloren, auch verdient verloren. Natürlich muss man sagen: Wir sind in einem gewaltigen Umbruch. Wenn man dann gegen ein Top-Team spielt, braucht man einen Sahnetag und ein Quäntchen Glück – das hat uns gefehlt. (…) Wir müssen ehrlich zu uns sein, wir sind da einfach noch nicht bezirksligatauglich. Daran müssen wir arbeiten.“ Haaren bleibt punktlos, Hilfarth steht punktgleich mit Eicherscheid oben.

DJK FV Haaren – Germania Hilfarth 0:4

DJK FV Haaren: Yannick Wilkens, David Lohmüller, Alexander Foerster, Luca Ernst (46. Joel Specht), Pablo Cesar Perez Schwartz, Maik Haass, Dominik Rüth, Mohamed Gouider, Hamid Osman (66. Timo Wermeester), Tim Schmitz, Peter Szczyrba (73. Cliff Sasu)

Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi, Dominik da Silva, Nils Jankowski, Florent Sadiku, Armand Drevina (95. Vladimir Hartmann), Gino Krings (68. Shpend Hasani), Pascal Schostock (46. Jan Schaper), Danny Richter (90. Niklas Remchen), Niklas Demming (86. Pascal Dömges)

Tore: 0:1 Gino Krings (23.), 0:2 Danny Richter (32.), 0:3 Danny Richter (57. Foulelfmeter), 0:4 Florent Sadiku (89.) Kaltschnäuzige Bergrather bestrafen Kuckum Aufsteiger Kuckum kassierte die zweite Niederlage, während Bergrath sich auf Platz fünf vorschob. Kuckums Trainer Christian Schmitz kritisierte die erste Hälfte: „Wir haben total verschlafen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Bergrath hat dann unsere Fehler ausgenutzt. Verdient geführt zur Halbzeit, vielleicht ein Tor zu viel. Zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht, hatten auch Chancen, der Ball wollte heute nicht rein.“ Bergrath-Coach Mehmet Maloki lobte sein Team: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, besonders in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit die ersten 20 Minuten war nicht gut, danach wieder ordentlich. Hinten heraus können oder müssen wir noch zwei bis drei Tore machen.“