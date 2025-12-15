Eicherscheid überwintert als Erster – turbulentes Ende der Hinrunde

Zum Abschluss der Hinrunde bestätigt Germania Eicherscheid seine Spitzenposition. Dahinter bleibt es eng, während im Tabellenkeller neue Hoffnung aufkeimt.
Roetgen meldet sich zurück
Roetgen feierte einen wichtigen Auswärtssieg und sichert sich die drei Punkte im Derby-Duell. Konzen, Elfter, verspielte trotz mehrfacher Führung alle Punkte. Kelly Ajuya und Ferhat Akar trafen jeweils doppelt für den Tabellenletzten. Roetgen überwintert damit punktgleich mit Würselen auf dem letzten Platz.
TV Konzen – FC Roetgen 3:4
TV Konzen: Kevin Braun, Jonas Schulte, Fabian Carl, Fabian Markert, Sascha Huppertz (79. Marius Johnen), Janek Gasper (82. Tristan Gabert), Christian Dosquet, Justino Zander (88. Tobias Kelleter), Simon Kuck, Yunus El-Hafsi (90. Maximilian Brück), Nico Felser (69. Sascha Carl)
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Christian Sauren (70. Oliver Baatz), Tobias Kohl (46. Jonas Polis), Marco Cosler, Luca Christian Kauper (46. Kelly Ajuya), Henrik Gormans, Claudio Nadenau, Daniel Sauren, Samuel Schwering, Ferhat Akar, Dieuveille Mangaya-Twadela
Tore: 1:0 Simon Kuck (21.), 2:0 Nico Felser (22.), 2:1 Ferhat Akar (39.), 2:2 Kelly Ajuya (46.), 3:2 Justino Zander (67.), 3:3 Kelly Ajuya (89.), 3:4 Ferhat Akar (90.+2)
Spitzenduell ohne Sieger
Im direkten Duell der Verfolger trennten sich beide Teams leistungsgerecht unentschieden. Hilfarth behauptete Platz zwei, Kohlscheid bleibt Dritter – beide mit 28 Punkten. Der späte Ausgleich der Gäste verhinderte einen Heimsieg des KBC. Das Titelrennen bleibt offen.
Kohlscheider BC – Germania Hilfarth 2:2
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Aron Roefe, Aris Volz, Fabian Daun, Sebastian Gösgens, Daniel Simon Ott, Felix Schäfer (91. Gian-Luca Poth), Fabio Schulz (55. Lucas Götte), Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas (86. Jorge Ramos)
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi (77. Jan Schaper), Dominik da Silva, Nils Jankowski, Dominik Heinen (36. Pascal Schostock), Florent Sadiku, Armand Drevina, Gino Krings (77. Vladimir Hartmann), Shpend Hasani, Niklas Demming (77. Justin Neyka)
Tore: 1:0 Jeremy Labas (45.+1), 1:1 Shpend Hasani (56.), 2:1 Jeremy Labas (75.), 2:2 Vladimir Hartmann (88.)
Meisterlicher Schlusspunkt
Germania Eicherscheid hat seine dominante Hinrunde mit einem überzeugenden Auswärtssieg abgeschlossen und überwintert mit 35 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Nach frühem Rückstand übernahm der Spitzenreiter zunehmend die Kontrolle und entschied die Partie noch vor der Pause zu seinen Gunsten. Trainer Sandro Bergs sprach von einer „intensiven ersten Halbzeit von beiden Mannschaften – mit einem unnötigen Gegentor kurz vor der Halbzeit“, betonte aber, dass „das frühe 4:2 in der zweiten Halbzeit das Spiel beruhigt hat“. Spätestens „mit dem 5:2 war der Deckel dann drauf“, bilanzierte Bergs und ordnete den Erfolg ein: „Für uns ein fantastisches Ergebnis, als Herbstmeister in die Winterpause zu gehen.“
SG Stolberg – Germania Eicherscheid 2:5
SG Stolberg: Timon Götzenich, Joel Jöpgen (79. Luca Schultz), Maurice Schröder, Dennis Graulich (71. Marvin Hagelstein), Max Thoma (65. Fin Rusche), Joeffret Tudilo, Omar Salama, Gian-Luca Scintu (83. Andre Johnson Garcia), Dominik Behr, David Karner, Dennis Wischnat
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Louis Breuer, Luis Simon (69. Stephan Kaulartz), Peter Heitzer (68. Yassin Krings), Lennart Breuer, Andreas Nießen (70. Christian Titz), Patrick Wirtz (81. Pascal Strauch), Nico Wilden, Tim Wilden, Luca Jansen (77. Marcel Ferdinand Grugel)
Tore: 1:0 Maurice Schröder (9.), 1:1 Tim Wilden (11.), 1:2 Tim Wilden (23.), 1:3 Nico Wilden (37.), 2:3 Joel Jöpgen (45.+1), 2:4 Nico Wilden (51.), 2:5 Peter Heitzer (62.)
Weitere Ergebnisse am letzten Spieltag der Hinrunde: