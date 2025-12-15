Eicherscheid überwintert als Erster – turbulentes Ende der Hinrunde

Roetgen feierte einen wichtigen Auswärtssieg und sichert sich die drei Punkte im Derby-Duell. Konzen, Elfter, verspielte trotz mehrfacher Führung alle Punkte. Kelly Ajuya und Ferhat Akar trafen jeweils doppelt für den Tabellenletzten. Roetgen überwintert damit punktgleich mit Würselen auf dem letzten Platz.

Kohlscheider BC – Germania Hilfarth 2:2

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Aron Roefe, Aris Volz, Fabian Daun, Sebastian Gösgens, Daniel Simon Ott, Felix Schäfer (91. Gian-Luca Poth), Fabio Schulz (55. Lucas Götte), Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas (86. Jorge Ramos)

Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi (77. Jan Schaper), Dominik da Silva, Nils Jankowski, Dominik Heinen (36. Pascal Schostock), Florent Sadiku, Armand Drevina, Gino Krings (77. Vladimir Hartmann), Shpend Hasani, Niklas Demming (77. Justin Neyka)

Tore: 1:0 Jeremy Labas (45.+1), 1:1 Shpend Hasani (56.), 2:1 Jeremy Labas (75.), 2:2 Vladimir Hartmann (88.)

Meisterlicher Schlusspunkt

Germania Eicherscheid hat seine dominante Hinrunde mit einem überzeugenden Auswärtssieg abgeschlossen und überwintert mit 35 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Nach frühem Rückstand übernahm der Spitzenreiter zunehmend die Kontrolle und entschied die Partie noch vor der Pause zu seinen Gunsten. Trainer Sandro Bergs sprach von einer „intensiven ersten Halbzeit von beiden Mannschaften – mit einem unnötigen Gegentor kurz vor der Halbzeit“, betonte aber, dass „das frühe 4:2 in der zweiten Halbzeit das Spiel beruhigt hat“. Spätestens „mit dem 5:2 war der Deckel dann drauf“, bilanzierte Bergs und ordnete den Erfolg ein: „Für uns ein fantastisches Ergebnis, als Herbstmeister in die Winterpause zu gehen.“