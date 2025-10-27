Eicherscheid stürmt weiter – Kohlscheid kontert im Flutlicht

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Staffel 4 siegt Eicherscheid in einem Torfestival gegen Falke Bergrath. Tabellenführer Kohlscheid behauptet im Freitagsspiel die Spitze.
Flutlichtsieg des Spitzenreiters
Der Kohlscheider BC zeigte nach der Heimniederlage gegen Eicherscheid eine souveräne Reaktion und gewann das Freitagsspiel gegen Aufsteiger Kuckum mit 3:1. Früh brachte Jacob Nkrumah-Sarfo die Hausherren in Führung, ehe Fabio Esposito ausglich. Nach der Pause sorgten Daniel Simon Ott und Marvin Schmitz für klare Verhältnisse. Mit dem achten Sieg im neunten Spiel festigt Kohlscheid mit 24 Punkten die Tabellenführung. Kuckum (9 Punkte) bleibt im unteren Mittelfeld.
Kohlscheider BC – Niersquelle Kuckum 3:1
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Niklas Schümmer, Marvin Schmitz (81. Fabian Daun), Sebastian Gösgens, Jan-Niklas Poth (62. Niklas Imelli), Felix Schäfer (76. Nathan Cicinho Nzuzi), Tim Nießen (46. Daniel Simon Ott), Jacob Nkrumah-Sarfo, Lucas Götte (46. Fabio Schulz), Jeremy Labas
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Justin Jan Helwig (70. Danny Hepner), Jan Bolz (85. Marius Major), Amon Winzen, Luca Faenger (70. Jan Ockun), Simon Schopen, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Rico Bischof (63. Robin Dahmen)
Tore: 1:0 Jacob Nkrumah-Sarfo (3.), 1:1 Fabio Esposito (30.), 2:1 Daniel Simon Ott (50.), 3:1 Marvin Schmitz (64.)
Neun Tore, große Emotionen
In einem wahren Bezirksliga-Spektakel setzte sich Germania Eicherscheid in einem dramatischen Duell mit Falke Bergrath knapp, aber verdient mit 5:4 durch. Nach einem furiosen Start führte Eicherscheid schnell mit 3:0, doch Bergrath kam mit großem Kampfgeist zurück und glich zwischenzeitlich zum 4:4 aus, ehe Klöppel den Siegtreffer erzielte.
Trainer Sandro Bergs zeigte sich nach der Partie erleichtert, aber auch kritisch: „Puh. Hitziges und emotionales Spiel, das wir unnötig spannend machen. Das 3:1 fällt unnötig. Nach der Halbzeit müssen wir direkt auf 4:1 erhöhen, kassieren stattdessen das 3:2. Auch nach dem 4:2 haben wir keine Ruhe reinbekommen, weil wir eine klare Chance nicht nutzen. In der 93. hält unser Torwart nach einer Ecke den Sieg fest gegen gute und nie aufgebende Bergrather – Hut ab vor deren Mentalität. Sie mussten zweimal verletzungsbedingt wechseln und haben immer wieder Gas gegeben. Wir freuen uns über das Endergebnis und die drei Punkte.“
Mit dem Sieg bleibt Eicherscheid ungeschlagen und bleibt dem Tabellenführer Kohlscheid dicht auf den Fersen.
Germania Eicherscheid – Falke Bergrath 5:4
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher (81. Nils Henn), Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel, Yassin Krings (89. Lennart Breuer), Patrick Wirtz, Louis Voßen (72. Nico Wilden), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (61. Pascal Strauch), Luca Jansen (66. Stephan Kaulartz)
Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Tanner Wilden (20. Mirssad Bah-Traore), Marcel Mohr (86. Jaden Sydney Malu), Resit Yilmaz (36. Ferhat Özsan), Marvin Meurer, Emirhan Akcan, Melih Yilmaz (86. Mamadou Doukoure), Luis Mankartz, Cemal Polat, Sascha Schoenen, Jürgen Finken
Tore: 1:0 Luca Jansen (14.), 2:0 Louis Voßen (16.), 3:0 Maik Stollenwerk (23.), 3:1 Luis Mankartz (42.), 3:2 Luis Mankartz (52.), 4:2 Tim Wilden (62.), 4:3 Jürgen Finken (66.), 4:4 Patrick Wirtz (70. Eigentor), 5:4 Manuel Klöppel (77.)
Richterich dreht Partie in der Schlussphase
Rhenania Richterich siegte nach einem späten Offensivfeuerwerk verdient mit 5:2 gegen den VfR Würselen. Nach ausgeglichener erster Hälfte entschieden drei Treffer in der Nachspielzeit durch Djimbi, Steigelmann und Wellershoff das Spiel. Die Rhenania rückt mit nun 12 Punkten auf Rang neun vor. Würselen bleibt mit drei Zählern tief im Tabellenkeller stecken. Die Defensive der Gäste zeigte sich erneut anfällig in der Schlussphase.
Rhenania Richterich – VfR Würselen 5:2
Rhenania Richterich: Norman Flecken, Dustin Bücken, Menael Djimbi, Timo Peters (63. Konrad Steigelmann), Niklas Passenheim (46. Robin Frömmer), Leonard Eisfeld (46. Timo Scheeren), Serhan Yilmaz, Luca Carduck-Eick, Safet Feriz, Arthur Elijah Emmanuel Njikam Mouliom, Jannik Paul Luis Jaegers (86. Jonas Wellershoff)
VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Tuncay Türkmen (73. Kenan Uzun), Metehan Tuncer, Luca Groment (85. Melih Sen-Sever), Elmehdi Majbour, Abdulkader Ramadan, Timuçin Arda Togan (73. Kasim Abdullah), Koray Demirciler (53. Luca Schartmann), Eugene Nana Amoh-Nkansah, Mohammed Sherzad Jamal (64. Thomas Thometzki)
Tore: 0:1 Koray Demirciler (13.), 1:1 Safet Feriz (31.), 2:1 Konrad Steigelmann (66.), 2:2 Eugene Nana Amoh-Nkansah (70.), 3:2 Menael Djimbi (90.+2), 4:2 Konrad Steigelmann (90.+3), 5:2 Jonas Wellershoff (90.+4)
Mariadorf dreht das Spiel in letzter Sekunde
Alemannia Mariadorf feierte einen spektakulären Heimsieg gegen den TV Konzen. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause bewies das Team von Trainer Mirko Braun Moral und drehte die Partie in der Nachspielzeit. Doppelpacker Lucas Heitzer traf in der 95. Minute zum umjubelten Sieg. Mariadorf klettert damit auf Rang fünf (14 Punkte), während Konzen (7 Punkte) im unteren Drittel verharrt.
SV Alemannia Mariadorf – TV Konzen 3:2
SV Alemannia Mariadorf: Julian Weitz (46. Üzeyir Mulcar), Maximilian Herbst, Elvis Gojak, Maurice Dautzenberg, Mert Büyükkelek, Pascal Willems, Alexander Bayer (67. Rico Limberg), Johan Matti van Helden, Sebastian Schmidt (50. Nico Dautzenberg), Lucas Heitzer, Fabian Nießen (80. Ardit Hiseni)
TV Konzen: Kevin Braun, Sebastian Schmitz (83. Tobias Giesen), Mirco Klee, Maximilian Brück (54. Leonard Pauls), Jonas Schulte, Tristan Gabert (65. Fabian Carl), Sascha Huppertz, Sascha Carl, Christian Dosquet (73. John Mathar), Justino Zander (87. Fabian Markert), Simon Kuck
Tore: 0:1 Tristan Gabert (13.), 0:2 Justino Zander (29.), 1:2 Johan Matti van Helden (58.), 2:2 Lucas Heitzer (75.), 3:2 Lucas Heitzer (90.+5)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: