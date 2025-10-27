Eicherscheid stürmt weiter – Kohlscheid kontert im Flutlicht

Der Kohlscheider BC zeigte nach der Heimniederlage gegen Eicherscheid eine souveräne Reaktion und gewann das Freitagsspiel gegen Aufsteiger Kuckum mit 3:1. Früh brachte Jacob Nkrumah-Sarfo die Hausherren in Führung, ehe Fabio Esposito ausglich. Nach der Pause sorgten Daniel Simon Ott und Marvin Schmitz für klare Verhältnisse. Mit dem achten Sieg im neunten Spiel festigt Kohlscheid mit 24 Punkten die Tabellenführung. Kuckum (9 Punkte) bleibt im unteren Mittelfeld.

Neun Tore, große Emotionen

In einem wahren Bezirksliga-Spektakel setzte sich Germania Eicherscheid in einem dramatischen Duell mit Falke Bergrath knapp, aber verdient mit 5:4 durch. Nach einem furiosen Start führte Eicherscheid schnell mit 3:0, doch Bergrath kam mit großem Kampfgeist zurück und glich zwischenzeitlich zum 4:4 aus, ehe Klöppel den Siegtreffer erzielte.

Trainer Sandro Bergs zeigte sich nach der Partie erleichtert, aber auch kritisch: „Puh. Hitziges und emotionales Spiel, das wir unnötig spannend machen. Das 3:1 fällt unnötig. Nach der Halbzeit müssen wir direkt auf 4:1 erhöhen, kassieren stattdessen das 3:2. Auch nach dem 4:2 haben wir keine Ruhe reinbekommen, weil wir eine klare Chance nicht nutzen. In der 93. hält unser Torwart nach einer Ecke den Sieg fest gegen gute und nie aufgebende Bergrather – Hut ab vor deren Mentalität. Sie mussten zweimal verletzungsbedingt wechseln und haben immer wieder Gas gegeben. Wir freuen uns über das Endergebnis und die drei Punkte.“

Mit dem Sieg bleibt Eicherscheid ungeschlagen und bleibt dem Tabellenführer Kohlscheid dicht auf den Fersen.