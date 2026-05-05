Eicherscheid siegt deutlich - Roetgen holt Punkte in Mariadorf

Hilfarth dreht nach der Pause auf
Der Tabellendritte aus Hilfarth setzte sich beim Zehnten aus Richterich letztlich verdient durch, obwohl die Gastgeber zunächst überlegen waren. Trainer Nils Brandt ordnete den Auftritt ein: „In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr, sehr schwer getan, vor allem in der ersten halben Stunde, da war Richterich besser.“ Trotz personeller Engpässe – „wir sind wirklich auf der letzten Rille da angekommen“ – zeigte seine Mannschaft Moral. „War eine sehr gute Mentalitätsleistung und sind sehr, sehr froh, bei so einer heimstarken Mannschaft 3:1 gewinnen zu können. Persönlich war es für mich nochmal schön, in Richterich gewesen zu sein.“ Hilfarth festigt damit Rang Drei.
Rhenania Richterich – Germania Hilfarth 1:3
Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick (75. Ufuk Özer), Dustin Bücken, Menael Djimbi, Till Freiburg, Hendrik Kedanna, Timo Peters, Robin Frömmer, Konrad Steigelmann, Jonas Wellershoff (66. Jan Ulrich), Timo Scheeren (62. Philip Senden)
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Dominik da Silva, Pascal Dömges, Nils Jankowski, Armand Drevina, Niklas Remchen (20. Muhamet Feska), Gino Krings, Pascal Schostock (75. Vladimir Hartmann), Shpend Hasani, Niklas Demming, Nico Schunk
Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Shpend Hasani (56.), 0:2 Pascal Schostock (64.), 1:2 Timo Peters (66.), 1:3 Niklas Demming (82. Foulelfmeter)
Spitzenreiter ohne Mühe
Der Tabellenführer aus Eicherscheid wurde seiner Favoritenrolle gegen Schlusslicht Kuckum in jeder Hinsicht gerecht. Bereits früh stellte die Mannschaft die Weichen auf Sieg und dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit. Mit nun 58 Punkten baut Eicherscheid seine Spitzenposition weiter aus. Kuckum hingegen bleibt abgeschlagen am Tabellenende. Die Kräfteverhältnisse waren über die gesamten 90 Minuten eindeutig.
Germania Eicherscheid – Niersquelle Kuckum 5:0
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Louis Breuer, Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (61. Lennart Breuer), Peter Heitzer (58. Marcel Ferdinand Grugel), Yassin Krings (67. Lukas Sauer), Louis Voßen, Tim Wilden, Luca Jansen (77. Julian Drehsen)
Niersquelle Kuckum: Benedict Seidemann, Lucas Pick, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen (69. Marius Major), Jan Bolz, Maurice Münten, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Patrick Knorn, Artur Matern
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Luca Jansen (23.), 2:0 Janis Weishaupt (47.), 3:0 Luca Jansen (48.), 4:0 Tim Wilden (76.), 5:0 Louis Voßen (83.)
Roetgen überrascht in Mariadorf
Der Tabellenneunte aus Roetgen sorgte beim Vierten aus Mariadorf für eine der Überraschungen des Spieltags. Nach torloser erster Hälfte drehte Roetgen binnen zehn Minuten die Partie entscheidend. Mariadorf fand erst spät eine Antwort und bleibt damit im oberen Tabellendrittel ohne weiteren Anschluss nach oben. Roetgen hingegen setzt sich etwas vom unteren Mittelfeld ab. Die Effizienz der Gäste war spielentscheidend.
SV Alemannia Mariadorf – FC Roetgen 1:3
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Cem Cagan Ince, Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi (63. Aboubakar Lehogui Kamara), Max Dümenil (75. Lennart Löschmann), Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui, Lucas Heitzer (63. Maximilian Herbst), Nico Dautzenberg (23. Imrane Belbachir), Nabil Irdi
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Tobias Kohl, Arne Dreiling, Claudio Nadenau, Daniel Sauren, Jan Breuer (81. Mathis Deplus), Timo Koep (59. Henri Düppengießer), Oliver Baatz (67. Christian Sauren), Dieuveille Mangaya-Twadela (70. Elias Klein), Samuel Schwering, Ferhat Akar (76. Jan Siewert)
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Tobias Kohl (48.), 0:2 Claudio Nadenau (53.), 0:3 Dieuveille Mangaya-Twadela (58.), 1:3 Aboubakar Lehogui Kamara (86.)
Kohlscheid bleibt erster Verfolger
Der Tabellenzweite aus Kohlscheid behauptete seine Position mit einem späten Sieg gegen den Fünften aus Haaren. Lange blieb die Partie offen, ehe Labas in der Schlussphase den entscheidenden Treffer markierte. Haaren hielt über weite Strecken dagegen, konnte das Niveau jedoch nicht bis zum Ende halten. Kohlscheid bleibt damit erster Verfolger von Eicherscheid. Der Abstand zur Spitze ist jedoch weiterhin deutlich.
Kohlscheider BC – DJK FV Haaren 3:1
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Aron Roefe (90. Lars Felix Jacobi), Marvin Schmitz (54. Niklas Imelli), Fabian Daun (78. Jorge Ramos), Sebastian Gösgens, Finn Preuth, Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (90. Jan-Niklas Poth), Tim Nießen, Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas (90. Bastian Buczkowski)
DJK FV Haaren: Tim Küppers (30. Timo Schmitz), Dominik Rüth, Alexander Foerster, Luca Ernst, Nico Esser, Maik Haass (88. Luis Diego Camacho Gazel), Mohamed Gouider, Emircan Cepni (30. Joel Specht), Til Pütz (76. Kevin Klasen), Johan Matti van Helden, Peter Szczyrba (56. Fabian Nießen)
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jeremy Labas (19.), 1:1 Til Pütz (65.), 2:1 Jeremy Labas (90.), 3:1 Jacob Nkrumah-Sarfo (90.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: