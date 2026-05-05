Eicherscheid siegt deutlich - Roetgen holt Punkte in Mariadorf Der 25. Spieltag bestätigt die Kräfteverhältnisse: Der Spitzenreiter dominiert, dahinter bleibt das Rennen offen – während unten jeder Punkt zählt von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Hilfarth dreht nach der Pause auf Der Tabellendritte aus Hilfarth setzte sich beim Zehnten aus Richterich letztlich verdient durch, obwohl die Gastgeber zunächst überlegen waren. Trainer Nils Brandt ordnete den Auftritt ein: „In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr, sehr schwer getan, vor allem in der ersten halben Stunde, da war Richterich besser.“ Trotz personeller Engpässe – „wir sind wirklich auf der letzten Rille da angekommen“ – zeigte seine Mannschaft Moral. „War eine sehr gute Mentalitätsleistung und sind sehr, sehr froh, bei so einer heimstarken Mannschaft 3:1 gewinnen zu können. Persönlich war es für mich nochmal schön, in Richterich gewesen zu sein.“ Hilfarth festigt damit Rang Drei.

Rhenania Richterich – Germania Hilfarth 1:3

Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick (75. Ufuk Özer), Dustin Bücken, Menael Djimbi, Till Freiburg, Hendrik Kedanna, Timo Peters, Robin Frömmer, Konrad Steigelmann, Jonas Wellershoff (66. Jan Ulrich), Timo Scheeren (62. Philip Senden)

Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Dominik da Silva, Pascal Dömges, Nils Jankowski, Armand Drevina, Niklas Remchen (20. Muhamet Feska), Gino Krings, Pascal Schostock (75. Vladimir Hartmann), Shpend Hasani, Niklas Demming, Nico Schunk

Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Shpend Hasani (56.), 0:2 Pascal Schostock (64.), 1:2 Timo Peters (66.), 1:3 Niklas Demming (82. Foulelfmeter)

Spitzenreiter ohne Mühe Der Tabellenführer aus Eicherscheid wurde seiner Favoritenrolle gegen Schlusslicht Kuckum in jeder Hinsicht gerecht. Bereits früh stellte die Mannschaft die Weichen auf Sieg und dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit. Mit nun 58 Punkten baut Eicherscheid seine Spitzenposition weiter aus. Kuckum hingegen bleibt abgeschlagen am Tabellenende. Die Kräfteverhältnisse waren über die gesamten 90 Minuten eindeutig.

Germania Eicherscheid – Niersquelle Kuckum 5:0

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Louis Breuer, Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (61. Lennart Breuer), Peter Heitzer (58. Marcel Ferdinand Grugel), Yassin Krings (67. Lukas Sauer), Louis Voßen, Tim Wilden, Luca Jansen (77. Julian Drehsen)

Niersquelle Kuckum: Benedict Seidemann, Lucas Pick, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen (69. Marius Major), Jan Bolz, Maurice Münten, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Patrick Knorn, Artur Matern

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Luca Jansen (23.), 2:0 Janis Weishaupt (47.), 3:0 Luca Jansen (48.), 4:0 Tim Wilden (76.), 5:0 Louis Voßen (83.) Roetgen überrascht in Mariadorf Der Tabellenneunte aus Roetgen sorgte beim Vierten aus Mariadorf für eine der Überraschungen des Spieltags. Nach torloser erster Hälfte drehte Roetgen binnen zehn Minuten die Partie entscheidend. Mariadorf fand erst spät eine Antwort und bleibt damit im oberen Tabellendrittel ohne weiteren Anschluss nach oben. Roetgen hingegen setzt sich etwas vom unteren Mittelfeld ab. Die Effizienz der Gäste war spielentscheidend.