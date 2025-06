Eicherscheid sichert sich Platz zwei mit Offensiv-Spektakel

Germania Hilfarth – Sportfreunde Uevekoven 6:2

Germania Hilfarth: Thorben Anton Achten, Bünyamin Efe (15. Kevin Bungudi), Dominik da Silva, Justin Neyka (63. Pascal Dömges), Florent Sadiku (85. Oliver Mobers), Sebair Ljatifi, Armand Drevina, Marios-Paraskevas Akrivos (62. Vladimir Hartmann), Gino Krings, Pascal Schostock (77. Niklas Remchen), Shpend Hasani

Sportfreunde Uevekoven: Patrick Wiesen, Niklas Jäger, Stefan Küppers (49. Mats Venten), Elias Hübsch, Tom Ciecior, Dominik Kruczek (62. Dennis Heinen), Sven Jansen (66. Danny Richter), Marcel Malek (55. Mika Florian Johnen), Joshua Holtby, Lukas Köllermeyer (66. Robin Eckers), Moritz Pohlig

Tore: 1:0 Shpend Hasani (1.), 2:0 Pascal Schostock (28.), 3:0 Marios-Paraskevas Akrivos (50. Foulelfmeter), 4:0 Pascal Schostock (54.), 4:1 Joshua Holtby (58.), 5:1 Armand Drevina (65.), 5:2 Danny Richter (79.), 6:2 Shpend Hasani (89.)

Torflut zum Finale: Eicherscheid zündet ein Feuerwerk

Germania Eicherscheid beendete die Saison mit einem Offensivspektakel und ließ Absteiger Eilendorf keine Chance. Sechs Treffer von Tim Wilden und eine entfesselte erste Halbzeit sorgten für den höchsten Saisonsieg der Germania. Trainer Sandro Bergs zog im Anschluss ein differenziertes Fazit: „Wahnsinns-Abschluss einer tollen Rückrunde und gesamten Saison. Wir sind hochverdient Zweiter geworden und sehr stolz auf die Entwicklung! Schade, dass wir ein paar Punkte haben liegen lassen. In den direkten Duellen mit Uevekoven oder den Derbys beispielsweise. Uevekoven hat am Ende nicht mehr mit voller Kapelle gespielt, wir hätten aber noch weitere Punkte sammeln können, die wir unnötig haben liegen lassen. Am Ende bleibt der Stolz auf die zweitbeste Bezirksligasaison jemals einer Eicherscheider Bezirksligamannschaft. Und: Glückwunsch an Uevekoven. Wer am Ende oben steht, hat es verdient. Dass aber dieses Jahr so viele Zweitplatzierte in der Bezirksliga in die Röhre schauen, ist schon Wahnsinn.“

Mit 107 Saisontreffern und 63 Punkten schreibt die Germania eine der besten Spielzeiten ihrer Bezirksligageschichte. Der zweite Platz ist hochverdient – bleibt jedoch ohne sportlichen Aufstieg. Eilendorf hingegen verabschiedet sich mit einer desolaten Vorstellung und 115 Gegentoren aus der Liga.