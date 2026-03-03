Eicherscheid setzt Maßstäbe, Richterich mit Ausrufezeichen

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte klare Signale im Aufstiegsrennen und neue Dynamik im Tabellenkeller. Während der Spitzenreiter seine Offensivkraft demonstrierte, sorgte Richterich für das deutlichste Ergebnis des Wochenendes.
Befreiungsschlag im Keller
Der Tabellenzwölfte VfR Würselen (15 Punkte) entschied das direkte Duell mit dem Elften TV Konzen (15) knapp für sich. Luca Groment erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages. Konzen musste nach einer Roten Karte gegen Sebastian Schmitz (85.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Würselen verschafft sich damit etwas Luft im engen unteren Mittelfeld.
VfR Würselen – TV Konzen 1:0
VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Luca Groment, Kazeem Babatunde, Metehan Tuncer, Elmehdi Majbour (92. Thomas Thometzki), Eugene Nana Amoh-Nkansah (75. Tim Gerhards), Birkan Taskolu, Caine Paul Guiso (66. Alexander Yevtushenko), Luca Schartmann, Nick Gerhards
TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee, Fabian Carl, Fabian Markert, Tobias Giesen (74. Sebastian Schmitz), Janek Gasper (81. Tobias Jakobs), Sascha Carl (74. Yunus El-Hafsi), Marius Johnen (60. Nico Felser), Christian Dosquet (60. Sascha Huppertz), Justino Zander, Simon Kuck
Tore: 1:0 Luca Groment (78.)
Rot: Sebastian Schmitz (85./TV Konzen/keiner weiß warum)
Richterich mit Statement-Sieg
Der Tabellensechste Rhenania Richterich (23 Punkte) feierte gegen den Fünften Ay-Yildizspor Hückelhoven (26) einen überraschend klaren 6:1-Erfolg. Bereits zur Pause war die Partie vorentschieden, Jannik Paul Luis Jaegers traf doppelt. Richterich präsentierte sich offensiv effizient und defensiv stabil. Hückelhoven musste einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen.
Rhenania Richterich – Ay-Yildizspor Hückelhoven 6:1
Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick (45. Jannik Paul Luis Jaegers), Dustin Bücken, Jan Joppien, Menael Djimbi (45. Timo Scheeren), Jan Ulrich, Till Freiburg, Hendrik Kedanna (58. Robin Frömmer), Timo Peters, Noah Bosse (85. Philipp Jansen), Konrad Steigelmann (90. Marvin Kresimon)
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Cem Yorulmaz, Orcun Behil (70. Bünyamin Efe), Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz, Seyedamir Ghezi (20. Yasin Akkaya), Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Abdullah-Selim Basogul, Sahin Dagistan, Raffael Caetano de Araujo
Tore: 1:0 Luca Carduck-Eick (3.), 2:0 Till Freiburg (19.), 3:0 Timo Peters (56.), 4:0 Jannik Paul Luis Jaegers (68.), 4:1 Raffael Caetano de Araujo (70.), 5:1 Timo Scheeren (83.), 6:1 Jannik Paul Luis Jaegers (86.)
Machtdemonstration des Spitzenreiters
Tabellenführer Germania Eicherscheid (39 Punkte) unterstrich mit einem 7:2 gegen den Achten FC Concordia Oidtweiler (22) seine Ausnahmestellung. Bereits nach 18 Minuten führte der Spitzenreiter 4:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. Trainer Sandro Bergs ordnete den Auftritt ein: „Haben durch eine sehr konzentrierte erste Halbzeit, in der wir gut gegen den Ball und konzentriert mit dem Ball gearbeitet haben, die Weichen gelegt. In der ersten Halbzeit waren wir sehr effektiv. Drei Traumtore in der 2. Halbzeit haben dann zum Ergebnis geführt, wobei wir mit den letzten 30 Minuten nicht wirklich zufrieden waren – uns aber somit noch Luft nach oben lassen.“ Eicherscheid baut seine Torbilanz eindrucksvoll aus und behauptet souverän Rang eins.
Germania Eicherscheid – FC Concordia Oidtweiler 7:2
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt (66. Stephan Kaulartz), Louis Breuer (71. Peter Heitzer), Manuel Klöppel, Nils Henn (66. Lennart Breuer), Patrick Wirtz, Louis Voßen (73. Marcel Ferdinand Grugel), Noah Curkovic, Nico Wilden (81. Lukas Sauer), Tim Wilden, Luca Jansen
FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Philipp Stollenwerk, Lukas Schäfer, Philip Derichs, Yasin Salih Burbut, Robin Switalla, Philipp Götting, Andre Hochmuth, Lazar Savic, Nils Geldner
Tore: 1:0 Tim Wilden (7. Handelfmeter), 2:0 Lukas Schäfer (10. Eigentor), 3:0 Louis Voßen (17.), 4:0 Patrick Wirtz (18.), 4:1 Philipp Stollenwerk (35. Handelfmeter), 5:1 Tim Wilden (56.), 6:1 Nico Wilden (61.), 6:2 Robin Switalla (63.), 7:2 Peter Heitzer (85.)
Weitere Spiele am Wochenende: