Eicherscheid setzt Maßstäbe, Richterich mit Ausrufezeichen

– Foto: Siegfried Strzys

Der Tabellenzwölfte VfR Würselen (15 Punkte) entschied das direkte Duell mit dem Elften TV Konzen (15) knapp für sich. Luca Groment erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages. Konzen musste nach einer Roten Karte gegen Sebastian Schmitz (85.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Würselen verschafft sich damit etwas Luft im engen unteren Mittelfeld.

Rhenania Richterich – Ay-Yildizspor Hückelhoven 6:1

Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick (45. Jannik Paul Luis Jaegers), Dustin Bücken, Jan Joppien, Menael Djimbi (45. Timo Scheeren), Jan Ulrich, Till Freiburg, Hendrik Kedanna (58. Robin Frömmer), Timo Peters, Noah Bosse (85. Philipp Jansen), Konrad Steigelmann (90. Marvin Kresimon)

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Cem Yorulmaz, Orcun Behil (70. Bünyamin Efe), Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz, Seyedamir Ghezi (20. Yasin Akkaya), Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Abdullah-Selim Basogul, Sahin Dagistan, Raffael Caetano de Araujo

Tore: 1:0 Luca Carduck-Eick (3.), 2:0 Till Freiburg (19.), 3:0 Timo Peters (56.), 4:0 Jannik Paul Luis Jaegers (68.), 4:1 Raffael Caetano de Araujo (70.), 5:1 Timo Scheeren (83.), 6:1 Jannik Paul Luis Jaegers (86.)

Machtdemonstration des Spitzenreiters

Tabellenführer Germania Eicherscheid (39 Punkte) unterstrich mit einem 7:2 gegen den Achten FC Concordia Oidtweiler (22) seine Ausnahmestellung. Bereits nach 18 Minuten führte der Spitzenreiter 4:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. Trainer Sandro Bergs ordnete den Auftritt ein: „Haben durch eine sehr konzentrierte erste Halbzeit, in der wir gut gegen den Ball und konzentriert mit dem Ball gearbeitet haben, die Weichen gelegt. In der ersten Halbzeit waren wir sehr effektiv. Drei Traumtore in der 2. Halbzeit haben dann zum Ergebnis geführt, wobei wir mit den letzten 30 Minuten nicht wirklich zufrieden waren – uns aber somit noch Luft nach oben lassen.“ Eicherscheid baut seine Torbilanz eindrucksvoll aus und behauptet souverän Rang eins.