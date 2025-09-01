– Foto: Detlef Paulssen

Eicherscheid setzt Ausrufezeichen zum Auftakt Bezirksliga Staffel 4: Deutlicher 6:1-Sieg gegen Roetgen – Mariadorf und Richterich liefern Spektakel. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Die neue Saison in der Bezirksliga Staffel 4 ist eröffnet. Schon am ersten Spieltag gab es klare Siege, ein Torfestival ohne Sieger und erste Rückschlüsse.

Aufsteiger Kuckum verliert knapp in Hilfarth Hilfarth startete mit einem knappen Arbeitssieg gegen den Aufsteiger aus Kuckum und rangiert damit auf Platz fünf. Pascal Schostock brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung, ehe Rico Bischof ausglich. In einer umkämpften Schlussphase erzielte Danny Richter das entscheidende Tor. Kuckum verkaufte sich teuer, blieb am Ende aber ohne Punkte.

Germania Hilfarth – Niersquelle Kuckum 2:1

Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi, Dominik da Silva, Nils Jankowski, Justin Neyka, Florent Sadiku (71. Niklas Demming), Paul Wolf (37. Gino Krings), Jan Schaper (59. Justin Neyka), Pascal Schostock (84. Vladimir Hartmann), Danny Richter

Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen (80. Oliver Schilaski), Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito (59. Jonas Kuchem), Patrick Knorn, Danny Hepner, Rico Bischof (73. Lucas Pick)

Tore: 1:0 Pascal Schostock (45.), 1:1 Rico Bischof (57.), 2:1 Danny Richter (78.)

Eicherscheid sichert sich den ersten Derby-Sieg Mit einem furiosen 6:1 über Roetgen setzte der Favorit ein deutliches Zeichen und untermauerte seine Ambitionen. Bereits nach 32 Minuten führte die Germania mit 5:1, ehe Joker Luca Jansen den Schlusspunkt setzte. Roetgen fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und ist nach dem Auftakt Tabellen-15. Trainer Sandro Bergs zeigte sich zufrieden: „Endlich mal ein klarer Derbysieg. Zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht – auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben kaum etwas zugelassen, waren sehr konzentriert und hätten auch noch höher gewinnen können. Den Sieg müssen wir allerdings richtig einordnen vor der schweren Aufgabe in Oidtweiler.“

Germania Eicherscheid – FC Roetgen 6:1

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher, Janis Weishaupt (70. Andreas Nießen), Louis Breuer (70. Peter Heitzer), Luis Simon, Yassin Krings (77. Nils Henn), Pascal Strauch (70. Lennart Breuer), Patrick Wirtz, Louis Voßen, Tim Wilden, Maik Stollenwerk (63. Luca Jansen)

FC Roetgen: Kai Abschlag, Daniel Sauren (66. Marco Cosler), Jannik Dick, Luca Christian Kauper (46. Jan Siewert), Christian Sauren, Claudio Nadenau (72. Mathis Deplus), Jan Breuer, Timo Koep, Arne Dreiling (72. Henrik Gormans), Ferhat Akar (72. Elias Klein), Dieuveille Mangaya-Twadela

Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (9.), 2:0 Maik Stollenwerk (13.), 2:1 Ferhat Akar (15.), 3:1 Louis Voßen (17.), 4:1 Yassin Krings (24.), 5:1 Yassin Krings (32.), 6:1 Luca Jansen (69.) 10 Tore in einem Spiel - aber kein Sieger Ein Fußball-Spektakel ohne Sieger erlebten die Zuschauer in Richterich. Nach 48 Minuten führte Mariadorf bereits mit 5:1, ehe die Gastgeber eine furiose Aufholjagd starteten. Zwei späte Treffer von Peters und Njikam Mouliom retteten Rhenania noch einen Punkt. Die Alemannia ärgerte sich nicht nur über den verspielt geglaubten Sieg, sondern auch über eine Rote Karte für Nassim Bensfia.