Eicherscheid marschiert – Hilfarth bleibt dran

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 bestätigt die klare Hackordnung: Eicherscheid und Kohlscheid siegen dominant, Hilfarth bleibt der formstärkste Verfolger. Dahinter rutscht Aufsteiger Bergrath nach einer schwachen Vorstellung in Richterich aus der Spitzengruppe.

Eicherscheid lässt Erkelenz keine Chance Tabellenführer Germania Eicherscheid hat mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den SC Erkelenzseine Dominanz eindrucksvoll untermauert. Schon nach einer halben Stunde war die Partie entschieden, als Stollenwerk, Voßen, Jansen und Wilden trafen.

Trainer Sandro Bergs zeigte sich nach dem neunten Saisonsieg rundum zufrieden: „Nach den ersten zehn wilden Minuten wurden wir besser und waren sehr effizient. Gegen die sehr starke Defensive um Torwart Patza fünf Tore zu schießen, ist top! Wir sind hochzufrieden. Großes Lob an Aushilfstorwart Pascal Förster, der erst um 11 Uhr von seinem Glück erfahren hat, zwei Spiele sonntags machen zu dürfen, da unsere beiden Torhüter ausgefallen sind. Janne Greuel leider sogar langfristig. Pascal hat ein super Spiel gezeigt!“ Mit 28 Punkten führt Eicherscheid weiterhin ungeschlagen die Tabelle an. Erkelenz, das früh in die Defensive gedrängt wurde, fiel auf Rang neun zurück.

Germania Eicherscheid – SC Erkelenz 5:0

Germania Eicherscheid: Pascal Förster, Louis Breuer, Luis Simon (72. Patrick Wirtz), Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (59. Janis Weishaupt), Louis Voßen (66. Andreas Nießen), Nico Wilden, Tim Wilden, Maik Stollenwerk (64. Peter Heitzer), Luca Jansen (60. Lennart Breuer)

SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Qazim Baliu (35. Marcel Bürgener), Yannick-Noel Pistor (65. Jonas Keuter), Lukas Klee, Niklas Grimble, Timon Miklas Grondowski, Robin Louis, Leon Klerx (46. Metehan-Baris Bay), Marcel Nickels, Nico Kos (78. Cemil Sensoy)

Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (12.), 2:0 Louis Voßen (14.), 3:0 Luca Jansen (18.), 4:0 Tim Wilden (33.), 5:0 Nico Wilden (61.) Kohlscheider BC überrollt Konzen Der Tabellenzweite Kohlscheider BC schoss den TV Konzen mit 5:0 vom Platz. Jorge Ramos und Nathan Nzuzi trafen vor der Pause, ehe Jeremy Labas per Elfmeter und Ramos erneut nachlegten. Kohlscheid agierte abgeklärt, effizient und ließ keine Zweifel an der eigenen Stärke aufkommen. Mit 27 Punkten bleibt die Elf von Jonas Schäfer dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Konzen hingegen bleibt im unteren Tabellendrittel und offenbarte erneut Defensivprobleme.

Kohlscheider BC – TV Konzen 5:0

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Marvin Schmitz (74. Finn Preuth), Fabian Daun (84. Aris Volz), Sebastian Gösgens, Jan-Niklas Poth, Nathan Cicinho Nzuzi (72. Aron Roefe), Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (64. Tim Nießen), Jeremy Labas, Jorge Ramos (72. Niklas Imelli)

TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee, Maximilian Brück, Jonas Schulte, Tobias Giesen, Sascha Huppertz (80. Marcel Mertens), Sascha Carl, Justino Zander, Simon Kuck (68. Fabian Carl), Yunus El-Hafsi, Tobias Kelleter (67. Marius Johnen)

Tore: 1:0 Jorge Ramos (12.), 2:0 Nathan Cicinho Nzuzi (34.), 3:0 Jeremy Labas (49. Handelfmeter), 4:0 Jorge Ramos (69.), 5:0 Jeremy Labas (90.+3) Hilfarth brilliert in Stolberg Germania Hilfarth setzte seine Erfolgsserie fort und gewann bei der SG Stolberg deutlich mit 5:1. Früh sorgte das Team von Nils Brandt mit drei Treffern binnen sieben Minuten für klare Verhältnisse. Danny Richter traf doppelt, Jan Schaper setzte den Schlusspunkt. Mit 24 Punkten bleibt Hilfarth auf Rang drei und damit erster Verfolger des Spitzenduos. Stolberg (16 Punkte) findet sich nach der zweiten Heimniederlage in Folge im Tabellenmittelfeld wieder.