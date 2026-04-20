Eicherscheid macht einfach weiter

Umkämpft: Eicherscheids Stephan Kaulartz, der in der Schlussminute mit Gelb-Rot vom Feld musste, setzt zur Grätsche gegen Kohlscheids Nathan Nzuzi an. – Foto: Heiner Schepp

Fußball-Bezirksliga: Nach dem Sieg gegen den KBC marschiert Germania Eicherscheid schnurstracks Richtung Aufstieg. Das nächste Spitzenspiel wartet.

Noch wird der Rechenschieber benötigt. Aber nach den jüngsten Ergebnissen ist sein Ende absehbar – zumindest, wenn es um das Aufstiegsrennen in der Fußball-Bezirksliga 4 geht. Denn mit dem 3:1 (0:1) gegen den Kohlscheider BC hat Germania Eicherscheid einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.

Nicht mehr viele Punkte nötig

Zur Veranschaulichung: Der KBC kann als erster Verfolger maximal noch auf 61 Punkte kommen. Für die drittplatzierte Germania aus Hilfarth sind höchstens 60 Zähler möglich. Eicherscheid steht bei 52 Punkten. Heißt: Zehn Punkte in den ausstehenden sieben Spielen – fünf davon gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte – reichen sicher zum Aufstieg, aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses sehr wahrscheinlich sogar neun.

Hilfarth und der KBC duellieren sich am letzten Spieltag und nehmen sich somit gegenseitig noch Punkte weg. Anders formuliert: Es muss schon sehr viel passieren, damit Eicherscheid am Ende nicht Erster sein wird. Rang zwei würde – Stand jetzt – nicht zum Aufstieg reichen.

Im Quervergleich der zweitplatzierten Bezirksligisten hat der KBC den schlechtesten Punktquotienten (1,95) gegenüber Friesdorf (2,05), Lövenich/Widdersdorf (2,13) und Schönenbach (2,17). Nach dem derzeitigen Verteilungsschlüssel würden nur die drei besten Zweitplatzierten das sportliche Anrecht auf die Landesliga erhalten.

„Bis es rechnerisch sicher ist, machen wir einfach weiter und werden das auch danach tun. Wir haben uns da vorher nie groß Gedanken drum gemacht, sondern haben immer auf das nächste Spiel geschaut. Und dabei bleiben wir auch. Wir müssen noch Punkte holen“, sagt Sandro Bergs nüchtern. Eicherscheids Trainer hatte schon nach dem Sieg im Spitzenspiel zuvor bei Hilfarth jegliche Glückwünsche abgelehnt.

Der A-Lizenzinhaber bestreitet aber natürlich nicht, dass die Ausgangssituation „sehr gut“ ist: „Das waren wichtige Siege in Hilfarth und gegen den KBC.“ Auch wenn das letztgenannte laut Bergs nicht zu der Kategorie „gutes Spiel“ gehört hatte – „zumindest von unserer Seite“.

Der 36-Jährige sah dabei von seiner Mannschaft eine schlechtere erste Halbzeit mit „sehr vielen Fehlern am Ball und nicht der richtigen Intensität“. Ein Torwartfehler von Niklas Maubach nach einem Fernschuss von Lucas Götte brachte dann auch noch den KBC in Führung (43.). „Das war eigentlich keine Gefahr. Das weiß Niklas auch selbst. Aber er hat uns auch schon in manchen Spielen gerettet, deshalb kein Vorwurf“, sagt Bergs.

Auf einem schwer zu bespielenden Rasenplatz verbesserte sich die Germania und drehte das Spiel nach einem verwandelten Elfmeter von Tim Wilden (53.) und den Treffern von Luca Jansen (55.) und Louis Voßen (68.). „Nach dem 3:1 hätten wir das Spiel killen können. Macht Kohlscheid vor dem 1:1 den zweiten Treffer, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Am Ende war es in meinen Augen aber ein verdienter Sieg. Ein Leckerbissen war es auf beiden Seiten nicht, dafür spannend und vor schöner Kulisse“, bilanzierte Bergs nach dem Spitzenspiel.

Ein weiteres steht am kommenden Wochenende an, wenn die Germania zu Gast beim fünftplatzierten Aufsteiger Falke Bergrath sein wird. Das Hinspiel hatte es in sich: Eicherscheid gewann mit 5:4. „Das ist eine temperamentvolle und offensivstarke Mannschaft. Das könnte hitzig werden“, vermutet Bergs, der auf Stephan Kaulartz (Gelb-Rot gegen den KBC) und wohl auch auf Nico Wilden verzichten muss: „Unser Kader wird nicht größer.“ Dafür wird von Woche zu Woche die Chance größer, dass bald kein Rechenschieber mehr benötigt wird.

Die Spiele am Wochenende:

Oidtweiler - Konzen 0:1: 0:1 Kuck (17.) Alem. Mariadorf - DJK FV Haaren 1:7: 0:1 Haass (2.), 0:2 Esser (10. Foulelfmeter), 1:2 Dautzenberg (18. Foulelfmeter), 1:3 Haass (23.), 1:4 Haass (30.), 1:5 Szczyrba (46.), 1:6 Szczyrba (55.), 1:7 Tanou (76. Eigentor) Rot: Schwinghoff (41./Mariadorf) Ay-Yildizspor - Kuckum 0:0: Gelb-Rot: Schopen (53., Helwig 85./beide Kuckum) Eicherscheid - Kohlscheider BC 3:1: 0:1 Götte (43.), 1:1 Wilden (53. Handelfmeter), 2:1 Jansen (55.), 3:1 Voßen (68.) Gelb-Rot: Kaulartz (90./Eicherscheid) Bergrath - Hilfarth 3:6: 0:1 Demming (18.), 1:1 Mankartz (30.), 1:2 da Silva (31.), 1:3 Schaper (36.), 1:4 Hasani (54.), 2:4 Mankartz (64.), 3:4 Mankartz (68.), 3:5 Hasani (72.), 3:6 Schostock (90.+2) SC Erkelenz - VfR Würselen 3:2: 1:0 Kleinen (10.), 1:1 Amoh-Nkansah (34.), 1:2 Amoh-Nkansah (45.), 2:2 Filinski (61.), 3:2 Weingarten (90.+8) SG Stolberg - Roetgen 2:3: 0:1 Mangaya-Twadela (23.), 1:1 Statovci (56.), 2:1 Statovci (58.), 2:2 Ajuya (80.), 2:3 Mangaya-Twadela (88.)

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