– Foto: Ahmet Eken

Eicherscheid lässt Punkte – Richterich mit einem Acht-Tore-Ausbruch Spitzenteam lässt Punkte, Verfolger patzt ebenfalls – Richterich feiert Befreiungsschlag. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Der 14. Spieltag brachte im oberen wie im unteren Tabellenbereich klare Signale: Eicherscheid ließ sich von Konzen überraschen, Hilfarth kassierte in letzter Minute eine Heimniederlage, während Richterich mit einem 8:1 über Stolberg das deutlichste Zeichen des Wochenendes setzte.

„Später Ausgleich rettet Tabellenführer einen Punkt“ Germania Eicherscheid bleibt zwar Tabellenführer, verpasst gegen den zehntplatzierten TV Konzen jedoch den elften Saisonsieg. Nach ordentlichen Anfangsminuten verlor der Spitzenreiter zunehmend die Spielkontrolle, während Konzen mehrere klare Chancen herausspielte. Die Gäste erzielten folgerichtig das 0:1 und erhöhten im zweiten Durchgang per Standard, ehe Eicherscheid spät zurückschlug. Binnen zwei Minuten stellten Stollenwerk und Strauch auf 2:2, doch trotz Überzahl zum Schluss gelang der vollständige Umschwung nicht mehr.

Trainer Sandro Bergs ordnete die Partie deutlich ein: „Wahrscheinlich am Ende eine verdiente Punkteteilung. Konzen hat genau das gebracht, was wir erwartet haben. Leider waren wir nicht auf unserem Niveau. Nach Umstellungen wurde es etwas besser, und trotz des 0:2 sind wir zurückgekommen, hatten sogar Chancen zum Sieg, fangen uns aber in Überzahl fast noch das 2:3. Gegen Stolberg müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Germania Eicherscheid – TV Konzen 2:2

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt (46. Manuel Klöppel), Luis Simon, Stephan Kaulartz, Lennart Breuer, Yassin Krings, Louis Voßen, Nico Wilden (82. Marcel Ferdinand Grugel), Tim Wilden, Maik Stollenwerk, Luca Jansen (62. Pascal Strauch)

TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee, Leonard Pauls, Fabian Carl, Tobias Giesen, Janek Gasper, Sascha Carl (90. Jonas Schulte), Justino Zander, Simon Kuck (86. Marius Johnen), Yunus El-Hafsi (90. Fabian Markert), Nico Felser (46. Sascha Huppertz)

Tore: 0:1 Nico Felser (43.), 0:2 Tobias Giesen (63.), 1:2 Maik Stollenwerk (70.), 2:2 Pascal Strauch (72.)

Gelb-Rot: Tobias Giesen (85./TV Konzen/Tschüß) „Hilfarth kassiert späten Doppelschlag“ Der Tabellenzweite Hilfarth verpasste es, im Titelrennen Druck auf Eicherscheid auszuüben, und verlor durch zwei Gegentreffer in den Schlussminuten. Nach dem Foulelfmeter zum 1:0 schien der Favorit alles im Griff zu haben, ehe Hückelhoven das Spiel in einer dramatischen Schlussphase drehte. Die Gäste rückten damit bis auf fünf Punkte an Hilfarth heran. Der entscheidende Treffer fiel in der 90. Minute. Hilfarth bleibt dennoch erster Verfolger des Spitzenreiters.

Germania Hilfarth – Ay-Yildizspor Hückelhoven 1:2

Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi, Dominik da Silva, Nils Jankowski, Florent Sadiku, Armand Drevina, Gino Krings, Pascal Schostock (58. Justin Neyka), Shpend Hasani, Niklas Demming (73. Jan Schaper)

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Sven Julien Krimp, Aziz Ait Mansour, Berat Karapinar, Orcun Behil, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz, Kaya Wronna (67. Yasin Akkaya), Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Rafael Caetano de Araujo

Tore: 1:0 Nils Jankowski (78. Foulelfmeter), 1:1 Rafael Caetano de Araujo (89. Foulelfmeter), 1:2 Abdellrahim Latiris (90.) „Würselen überrascht einen Aufstiegsaspiranten“ Mit einem deutlichen 4:0 gelang dem Vorletzten Würselen (nun 8 Punkte) der Überraschungssieg des Spieltages. Der KBC, zuvor Dritter und seit Wochen stabil, fand nie ins Spiel und kassierte seine höchste Saisonniederlage. Würselen zeigte sich defensiv stark verbessert und nutzte seine Umschaltmomente konsequent. Besonders Amoh-Nkansah stach als Doppeltorschütze hervor. Kohlscheid bleibt trotz der Pleite auf Platz drei, verpasst aber den Sprung zurück an die Verfolgerposition.