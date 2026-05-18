Eicherscheid krönt sich vorzeitig zum Meister Der Spitzenreiter sichert sich am 27. Spieltag den Titel – Verfolger lassen Punkte liegen. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Germania Eicherscheid hat sich mit einem späten Sieg gegen Haaren vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 4 gesichert. Dahinter festigte Germania Hilfarth Rang drei, während im Tabellenkeller weiterhin kaum Entscheidungen gefallen sind.

Wildens Treffer macht Eicherscheid zum Meister Tabellenführer Germania Eicherscheid hat sich mit einem 1:0 gegen den sechstplatzierten DJK FV Haaren vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Trotz einer frühen Roten Karte gegen Janis Weishaupt wegen Handspiels verteidigte der Spitzenreiter diszipliniert und blieb defensiv stabil. Haaren nutzte seine Überzahl über weite Strecken nicht konsequent genug aus. In der Schlussphase entschied Tim Wilden die Partie mit seinem Treffer in der 82. Minute. Eicherscheid ist damit drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Germania Eicherscheid – DJK FV Haaren 1:0

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Luis Simon, Manuel Klöppel, Nils Henn, Yassin Krings (76. Nico Wilden), Marcel Ferdinand Grugel (33. Stephan Kaulartz), Patrick Wirtz (89. Lukas Sauer), Louis Voßen (71. Peter Heitzer), Noah Curkovic, Tim Wilden (84. Lennart Breuer)

DJK FV Haaren: Tim Küppers, Dominik Rüth (82. Florian Paul Fischer), Alexander Foerster, Luca Ernst (46. Kevin Klasen), Cord Harder, Nico Esser, Maik Haass (86. Luis Diego Camacho Gazel), Mohamed Benyamani (59. Fabian Nießen), Mohamed Gouider, Anthony Obiorah (67. Peter Szczyrba), Pablo Cesar Perez Schwartz

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Manuel Klöppel (82.)

Rot: Janis Weishaupt (28./Germania Eicherscheid/Handspiel letzter Mann vor dem 16er)

Hilfarth behauptet Rang drei Germania Hilfarth gewann beim abstiegsgefährdeten FC Concordia Oidtweiler mit 2:1 und festigte den dritten Tabellenplatz. Gino Krings und Pascal Schostock sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung der Gäste. Oidtweiler verkürzte durch Nils Geldner und drängte anschließend auf den Ausgleich, blieb offensiv jedoch zu ungenau. Die Gastgeber verbleiben damit weiter im unteren Tabellenmittelfeld und müssen den Blick nach hinten richten. Hilfarth dagegen bestätigt seine stabile Rückrunde.