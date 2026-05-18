Eicherscheid krönt sich vorzeitig zum Meister

Germania Eicherscheid hat sich mit einem späten Sieg gegen Haaren vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 4 gesichert. Dahinter festigte Germania Hilfarth Rang drei, während im Tabellenkeller weiterhin kaum Entscheidungen gefallen sind.
Wildens Treffer macht Eicherscheid zum Meister
Tabellenführer Germania Eicherscheid hat sich mit einem 1:0 gegen den sechstplatzierten DJK FV Haaren vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Trotz einer frühen Roten Karte gegen Janis Weishaupt wegen Handspiels verteidigte der Spitzenreiter diszipliniert und blieb defensiv stabil. Haaren nutzte seine Überzahl über weite Strecken nicht konsequent genug aus. In der Schlussphase entschied Tim Wilden die Partie mit seinem Treffer in der 82. Minute. Eicherscheid ist damit drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.
Germania Eicherscheid – DJK FV Haaren 1:0
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt, Luis Simon, Manuel Klöppel, Nils Henn, Yassin Krings (76. Nico Wilden), Marcel Ferdinand Grugel (33. Stephan Kaulartz), Patrick Wirtz (89. Lukas Sauer), Louis Voßen (71. Peter Heitzer), Noah Curkovic, Tim Wilden (84. Lennart Breuer)
DJK FV Haaren: Tim Küppers, Dominik Rüth (82. Florian Paul Fischer), Alexander Foerster, Luca Ernst (46. Kevin Klasen), Cord Harder, Nico Esser, Maik Haass (86. Luis Diego Camacho Gazel), Mohamed Benyamani (59. Fabian Nießen), Mohamed Gouider, Anthony Obiorah (67. Peter Szczyrba), Pablo Cesar Perez Schwartz
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Manuel Klöppel (82.)
Rot: Janis Weishaupt (28./Germania Eicherscheid/Handspiel letzter Mann vor dem 16er)
Hilfarth behauptet Rang drei
Germania Hilfarth gewann beim abstiegsgefährdeten FC Concordia Oidtweiler mit 2:1 und festigte den dritten Tabellenplatz. Gino Krings und Pascal Schostock sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable Führung der Gäste. Oidtweiler verkürzte durch Nils Geldner und drängte anschließend auf den Ausgleich, blieb offensiv jedoch zu ungenau. Die Gastgeber verbleiben damit weiter im unteren Tabellenmittelfeld und müssen den Blick nach hinten richten. Hilfarth dagegen bestätigt seine stabile Rückrunde.
FC Concordia Oidtweiler – Germania Hilfarth 1:2
FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Philipp Stollenwerk, Manuel Lüttgens, Lukas Schäfer (82. Lukas Roosen), Tom Maassen (32. Yasin Salih Burbut), Robin Switalla (46. Philipp Rosnersky), Philipp Götting, Lazar Savic, David Götting (86. Lucas Hübner), Elvir Lubishtani (46. Nils Geldner)
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Dominik da Silva, Florent Sadiku, Armand Drevina, Jan Schaper, Gino Krings, Pascal Schostock (86. Muhamet Feska), Shpend Hasani, Niklas Demming (90. Niklas Remchen)
Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Gino Krings (25.), 0:2 Pascal Schostock (45.), 1:2 Nils Geldner (66.)
Konzen verschafft sich Luft
Der TV Konzen setzte sich beim Tabellen-15. Niersquelle Kuckum mit 3:1 durch und verschaffte sich im Abstiegskampf etwas Luft. Kuckum ging zunächst durch einen verwandelten Foulelfmeter von Simon Schopen in Führung. Noch vor der Pause gelang Nico Felser der Ausgleich für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel entschieden Justino Zander und Mirco Klee die Partie zugunsten der Konzener. Für Kuckum wird der Klassenverbleib damit immer unwahrscheinlicher.
Niersquelle Kuckum – TV Konzen 1:3
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannick Kehrberg, Jan Bolz, Maurice Münten, Simon Schopen, Jan Ockun, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Oliver Schilaski
TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee, Maximilian Brück (91. John Mathar), Jonas Schulte, Fabian Carl (55. Sascha Huppertz), Fabian Markert (88. Tobias Giesen), Janek Gasper, Sascha Carl (80. Leonard Pauls), Justino Zander, Simon Kuck, Nico Felser (78. Christian Dosquet)
Zuschauer: 31
Tore: 1:0 Simon Schopen (28. Foulelfmeter), 1:1 Nico Felser (45.), 1:2 Justino Zander (53.), 1:3 Mirco Klee (61.)
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