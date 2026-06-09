Eicherscheid krönt sich – Stolberg und Kuckum steigen ab Meisterschaft für Germania, Würselen rettet sich am letzten Spieltag. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Teaser: Der letzte Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte die letzten Entscheidungen einer ereignisreichen Saison. Germania Eicherscheid machte mit einem Heimsieg die Meisterschaft perfekt, während der VfR Würselen den Klassenerhalt sicherte. Für die SG Stolberg und Niersquelle Kuckum endet die Saison dagegen mit dem Abstieg. Der Kohlscheider BC schloss die Spielzeit zwar als Tabellenzweiter ab, verpasste den Aufstieg jedoch aufgrund der schlechteren Quotientenregelung der Vizemeister.

Würselen rettet sich souverän Der VfR Würselen nutzte seine letzte Chance und sicherte sich mit einem klaren Erfolg den Klassenerhalt. Dabei gerieten die Gastgeber gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten Niersquelle Kuckum zunächst durch Jan Ockun in Rückstand. Noch vor der Pause drehten Luan Mareta und Luca Groment die Partie, ehe Nick Gerhards und Birkan Taskolu den verdienten Heimsieg perfekt machten. Würselen beendet die Saison auf Rang zehn, Kuckum muss nach nur einem Jahr Bezirksliga den Gang in die Kreisliga A antreten.

VfR Würselen – Niersquelle Kuckum 4:1

VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Luca Groment, Abdulkader Ramadan, Kazeem Babatunde (81. Timuçin Arda Togan), Elmehdi Majbour, Koray Demirciler (73. Metehan Tuncer), Birkan Taskolu (86. Alexander Yevtushenko), Nick Gerhards (86. Hakan Arslan), Jan Bach, Luan Mareta (81. Thomas Thometzki)

Niersquelle Kuckum: Dominic Günther, Justin Jan Helwig (60. Amon Winzen), Jan Bolz, Maurice Münten, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (87. Rico Bischof), Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern (86. Matthias Wetstein), Oliver Schilaski (73. Robin Dahmen)

Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Jan Ockun (12.), 1:1 Luan Mareta (32.), 2:1 Luca Groment (41.), 3:1 Nick Gerhards (56.), 4:1 Birkan Taskolu (77.)

Kohlscheid verpasst den großen Wurf Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht. Niklas Demming brachte Hilfarth vor der Pause in Führung, Jeremy Labas und Jacob Nkrumah-Sarfo drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste. Ein Eigentor von Sebastian Gösgens bescherte Hilfarth noch den Ausgleich. Der Kohlscheider BC beendet die Saison zwar als Vizemeister, verpasst den Aufstieg jedoch aufgrund der schlechteren Quote im Vergleich der Zweitplatzierten.