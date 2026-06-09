Eicherscheid krönt sich – Stolberg und Kuckum steigen ab

Teaser: Der letzte Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte die letzten Entscheidungen einer ereignisreichen Saison. Germania Eicherscheid machte mit einem Heimsieg die Meisterschaft perfekt, während der VfR Würselen den Klassenerhalt sicherte. Für die SG Stolberg und Niersquelle Kuckum endet die Saison dagegen mit dem Abstieg. Der Kohlscheider BC schloss die Spielzeit zwar als Tabellenzweiter ab, verpasste den Aufstieg jedoch aufgrund der schlechteren Quotientenregelung der Vizemeister.
Würselen rettet sich souverän
Der VfR Würselen nutzte seine letzte Chance und sicherte sich mit einem klaren Erfolg den Klassenerhalt. Dabei gerieten die Gastgeber gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten Niersquelle Kuckum zunächst durch Jan Ockun in Rückstand. Noch vor der Pause drehten Luan Mareta und Luca Groment die Partie, ehe Nick Gerhards und Birkan Taskolu den verdienten Heimsieg perfekt machten. Würselen beendet die Saison auf Rang zehn, Kuckum muss nach nur einem Jahr Bezirksliga den Gang in die Kreisliga A antreten.
VfR Würselen – Niersquelle Kuckum 4:1
VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Luca Groment, Abdulkader Ramadan, Kazeem Babatunde (81. Timuçin Arda Togan), Elmehdi Majbour, Koray Demirciler (73. Metehan Tuncer), Birkan Taskolu (86. Alexander Yevtushenko), Nick Gerhards (86. Hakan Arslan), Jan Bach, Luan Mareta (81. Thomas Thometzki)
Niersquelle Kuckum: Dominic Günther, Justin Jan Helwig (60. Amon Winzen), Jan Bolz, Maurice Münten, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (87. Rico Bischof), Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern (86. Matthias Wetstein), Oliver Schilaski (73. Robin Dahmen)
Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Jan Ockun (12.), 1:1 Luan Mareta (32.), 2:1 Luca Groment (41.), 3:1 Nick Gerhards (56.), 4:1 Birkan Taskolu (77.)
Kohlscheid verpasst den großen Wurf
Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht. Niklas Demming brachte Hilfarth vor der Pause in Führung, Jeremy Labas und Jacob Nkrumah-Sarfo drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste. Ein Eigentor von Sebastian Gösgens bescherte Hilfarth noch den Ausgleich. Der Kohlscheider BC beendet die Saison zwar als Vizemeister, verpasst den Aufstieg jedoch aufgrund der schlechteren Quote im Vergleich der Zweitplatzierten.
Germania Hilfarth – Kohlscheider BC 2:2
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Dominik da Silva, Pascal Dömges (75. Kevin Bungudi), Nils Jankowski, Florent Sadiku, Armand Drevina, Jan Schaper, Gino Krings, Shpend Hasani, Niklas Demming, Nico Schunk (55. Pascal Schostock)
Kohlscheider BC: Fabian Zick, Aron Roefe (46. Fabio Schulz), Fabian Daun (46. Jorge Ramos), Sebastian Gösgens, Finn Preuth, Jan-Niklas Poth, Nathan Cicinho Nzuzi, Daniel Simon Ott, Tim Nießen (82. Colin Serf), Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas
Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Niklas Demming (37.), 1:1 Jeremy Labas (51.), 1:2 Jacob Nkrumah-Sarfo (75.), 2:2 Sebastian Gösgens (80. Eigentor)
Bergrath beendet starke Saison mit Kantersieg
Aufsteiger Falke Bergrath unterstrich zum Abschluss noch einmal seine starke Saison. Gegen den Tabellenachten Ay-Yildizspor Hückelhoven dominierten die Gastgeber von Beginn an und führten bereits nach 17 Minuten durch Dean Geserick und Cemal Polat mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Ferhat Özsan, Melih Yilmaz und der doppelte Torschütze Jaden Sydney Malu das Ergebnis in die Höhe. Bergrath beendet die Spielzeit auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz.
Falke Bergrath – Ay-Yildizspor Hückelhoven 6:0
Falke Bergrath: Christoph Breuer, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden (62. Marvin Meurer), Mirssad Bah-Traore (66. Jürgen Finken), Marcel Mohr, Emirhan Akcan, Malik Avci (57. Mamadou Doukoure), Lorik Islami, Cemal Polat, Ferhat Özsan (56. Melih Yilmaz), Dean Geserick (62. Jaden Sydney Malu)
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Cem Yorulmaz, Yasin Akkaya, Ridvan Köse, Orhan Özkaya, Timur Etcioglu, Seyedamir Ghezi, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Abdullah-Selim Basogul, Hakan Odabasi, Mehmet Yilmaz
Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Dean Geserick (9.), 2:0 Cemal Polat (17.), 3:0 Ferhat Özsan (53.), 4:0 Melih Yilmaz (67.), 5:0 Jaden Sydney Malu (70.), 6:0 Jaden Sydney Malu (83.)
Gelb-Rot: Orhan Özkaya (59./Ay-Yildizspor Hückelhoven/Unsportlichkeit)
Saisonfazit
Germania Eicherscheid sichert sich mit einer dominanten Saison die Meisterschaft und den Aufstieg. Der Kohlscheider BC beendet die Spielzeit als starker Zweiter, verpasst aber aufgrund der Quotientenregelung den Sprung in die Landesliga. Aufsteiger Falke Bergrath überzeugt mit Platz vier, während der VfR Würselen am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt macht. Die SG Stolberg und Niersquelle Kuckum steigen gemeinsam mit dem bereits zurückgezogenen SC 1925 Wißkirchen aus der Bezirksliga Staffel 4 ab.
Weitere Ergebnisse des letzten Spieltags: