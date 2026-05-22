Eicherscheid krönt dominante Saison mit frühem Titelgewinn

Germania Eicherscheid ist Meister der Bezirksliga Staffel 4 und steigt in die Landesliga auf. Trainer Sandro Bergs sieht die Konstanz, den Zusammenhalt und die Qualität seines Kaders als entscheidende Faktoren einer Saison, die der Tabellenführer mit der besten Offensive und Defensive der Liga frühzeitig vergoldete.
Mit 19 Siegen, vier Remis und nur zwei Niederlagen hat sich Germania Eicherscheid bereits nach dem 27. Spieltag den Titel in der Bezirksliga Staffel 4 gesichert. Die Mannschaft von Trainer Sandro Bergs stellte mit 95 Treffern nicht nur die gefährlichste Offensive der Liga, sondern mit lediglich 30 Gegentoren zugleich die stabilste Defensive. Für den 36 Jahre alten Coach ist die Meisterschaft deshalb vor allem Ausdruck einer konstanten Entwicklung: „Aus sportlicher Sicht waren wir in allen Phasen des Spiels gut, intensiv und konzentriert. Mit dem Ball, gegen den Ball und im Umschaltspiel in beide Richtungen.“
Besonders hervor hebt Bergs die mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams. „Dazu kam, dass wir mit Verletzungen und Ausfällen sehr gut umgehen konnten, weil die Truppe einen tollen Zusammenhalt hat und viele Spieler auf ähnlichem Niveau sind“, sagte der Trainer. Der Teamgeist sei „extrem wichtig“ gewesen und habe Eicherscheid gerade in schwierigen Momenten getragen.
Die anspruchsvollste Phase der Saison verortet Bergs rund um die Winterpause. „Rein ergebnistechnisch direkt vor der Winterpause. Aber auch nach der Pause mussten wir erst einmal Ergebnisse sammeln, um wieder ein Selbstverständnis zu erarbeiten“, erklärte er. Dennoch verlor Eicherscheid nie nachhaltig die Kontrolle über das Titelrennen und setzte sich insbesondere in den Spitzenspielen entscheidend ab.
Als richtungsweisend bezeichnet der Trainer vor allem die direkten Duelle mit den engsten Verfolgern. „Im Endeffekt gibt jedes Spiel drei Punkte. Aber die direkten Duelle gegen Hilfarth und Kohlscheid, aus denen wir in Summe zehn Punkte geholt haben, wahrscheinlich“, sagte Bergs rückblickend. Gerade diese Partien unterstrichen die Dominanz des späteren Meisters.
Besonders stolz ist Bergs auf die Spielweise seiner Mannschaft. „Wir haben attraktiven und intensiven Fußball gespielt – mit hoher Konstanz. Und: Jeder Spieler hat seinen Beitrag geleistet.“ Für den langjährigen Trainer des Vereins bedeutet der Titel deshalb weit mehr als nur sportlichen Erfolg: „Belohnung der jahrelangen Arbeit. Ich hatte immer das Gefühl, dass in den Jungs mehr steckt. Seit Anfang 2025 haben wir das dann auch regelmäßig abgerufen.“
In der kommenden Saison wartet nun die Landesliga – eine Herausforderung, der sich Eicherscheid mit Respekt, aber ohne Furcht stellen will. „Wir wollen unser Spiel weiter durchziehen – wissen aber natürlich auch, dass die Landesliga eine ganz andere Hausnummer ist“, sagte Bergs. „Trotzdem wollen wir uns nicht verstecken, auch wenn es Phasen geben wird, in denen wir tiefer verteidigen müssen oder auch mal häufiger auf die gewünschten Ergebnisse warten.“
Nach dem entscheidenden Sieg und dem vorzeitigen Titelgewinn standen jedoch zunächst die Emotionen im Vordergrund. „Die Emotionen der Jungs und der Fans am letzten Spieltag waren einfach extrem schön mit anzusehen“, sagte Bergs – der passende Schlusspunkt einer außergewöhnlich souveränen Meistersaison.