Eicherscheid krönt dominante Saison mit frühem Titelgewinn Bergs formt das beste Team der Liga – Aufstieg nach nur 27 Spieltagen perfekt. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Germania Eicherscheid ist Meister der Bezirksliga Staffel 4 und steigt in die Landesliga auf. Trainer Sandro Bergs sieht die Konstanz, den Zusammenhalt und die Qualität seines Kaders als entscheidende Faktoren einer Saison, die der Tabellenführer mit der besten Offensive und Defensive der Liga frühzeitig vergoldete.

Mit 19 Siegen, vier Remis und nur zwei Niederlagen hat sich Germania Eicherscheid bereits nach dem 27. Spieltag den Titel in der Bezirksliga Staffel 4 gesichert. Die Mannschaft von Trainer Sandro Bergs stellte mit 95 Treffern nicht nur die gefährlichste Offensive der Liga, sondern mit lediglich 30 Gegentoren zugleich die stabilste Defensive. Für den 36 Jahre alten Coach ist die Meisterschaft deshalb vor allem Ausdruck einer konstanten Entwicklung: „Aus sportlicher Sicht waren wir in allen Phasen des Spiels gut, intensiv und konzentriert. Mit dem Ball, gegen den Ball und im Umschaltspiel in beide Richtungen.“ Besonders hervor hebt Bergs die mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams. „Dazu kam, dass wir mit Verletzungen und Ausfällen sehr gut umgehen konnten, weil die Truppe einen tollen Zusammenhalt hat und viele Spieler auf ähnlichem Niveau sind“, sagte der Trainer. Der Teamgeist sei „extrem wichtig“ gewesen und habe Eicherscheid gerade in schwierigen Momenten getragen.

Die anspruchsvollste Phase der Saison verortet Bergs rund um die Winterpause. „Rein ergebnistechnisch direkt vor der Winterpause. Aber auch nach der Pause mussten wir erst einmal Ergebnisse sammeln, um wieder ein Selbstverständnis zu erarbeiten“, erklärte er. Dennoch verlor Eicherscheid nie nachhaltig die Kontrolle über das Titelrennen und setzte sich insbesondere in den Spitzenspielen entscheidend ab. Als richtungsweisend bezeichnet der Trainer vor allem die direkten Duelle mit den engsten Verfolgern. „Im Endeffekt gibt jedes Spiel drei Punkte. Aber die direkten Duelle gegen Hilfarth und Kohlscheid, aus denen wir in Summe zehn Punkte geholt haben, wahrscheinlich“, sagte Bergs rückblickend. Gerade diese Partien unterstrichen die Dominanz des späteren Meisters.