– Foto: Detlef Paulssen

Eicherscheid jagt Kohlscheid – Spannung an der Spitze der Bezirksliga Vor dem 10. Spieltag spitzt sich das Duell um die Tabellenspitze weiter zu. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Während Roetgen nach dem Trainerwechsel hofft, will Eicherscheid in Kuckum den Druck erhöhen.

Pflichtaufgabe für den Tabellenzweiten Zweiter gegen Elfter – auf dem Papier ist die Ausgangslage klar. Germania Eicherscheid (22 Punkte) reist als ungeschlagener Tabellenzweiter zum Aufsteiger Niersquelle Kuckum, der nach neun Spieltagen mit neun Punkten im unteren Tabellenmittelfeld rangiert.

Trainer Sandro Bergs bleibt dennoch vorsichtig: „Wir fahren zu einem unbekannten Gegner, der sich in der Liga akklimatisiert hat. Es wird wichtig sein, die gleiche Konzentration an den Tag zu legen wie in den letzten Spielen. Wir wollen uns auf unser Spiel fokussieren und das noch besser durchbringen als zuletzt.“ Kuckum-Trainer Christian Schmitz ordnet die Kräfteverhältnisse realistisch ein: „Wir spielen gegen den Topfavoriten der Liga, daher sind wir der absolute Außenseiter. Wollen aber trotzdem nichts unversucht lassen.“

Eicherscheid könnte mit einem Sieg den Druck auf Spitzenreiter Kohlscheid (24 Punkte) weiter erhöhen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Niersquelle Kuckum Kuckum Germania Eicherscheid Eicherscheid 14:30 PUSH

Topspiel mit viel Brisanz Der Tabellenvierte Falke Bergrath (14 Punkte) empfängt den SC Erkelenz (12 Punkte) – ein Duell zweier spielstarker Teams, das für beide richtungsweisend werden dürfte. Bergraths Trainer Faton Popova erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben, und viele Akteure bringen Landesliga-Erfahrung mit. Dadurch zählt Erkelenz zu den routiniertesten und spielstärksten Teams der Liga. Mit zwei Punkten weniger als wir steht der SC in der Tabelle hinter uns und wird alles daransetzen, den Anschluss zu halten. Besonders Stürmer Nickels ragt mit sechs Treffern heraus. Erkelenz zeichnet sich durch eine kompakte Defensive, hohe Laufbereitschaft und gefährliche Umschaltmomente aus. Für uns heißt das: von Beginn an konzentriert sein, Zweikämpfe annehmen und unsere Chancen effizient verwerten. Mit einem Sieg könnten wir den Vorsprung weiter ausbauen und unsere Position im oberen Tabellendrittel festigen.“ Auch Pascal Thora, Trainer des SC Erkelenz, rechnet mit einem intensiven Spiel: „Extrem schweres Auswärtsspiel gegen einen Top-Aufsteiger. Wir wissen, was wir machen müssen und dürfen keine leichten Fehler erlauben. Das Spiel ist richtungsweisend für uns: Gewinnen wir, können wir an den Top 5 dranbleiben – verlieren wir, bleiben wir im Mittelfeld stecken. Ich freue mich auf ein Spiel mit viel Brisanz.“

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Falke Bergrath Bergrath SC Erkelenz Erkelenz 14:30 PUSH

Neuanfang nach Trainerwechsel Nach der Trennung von Trainer Jerome Janßen steht der Tabellenletzte FC Roetgen (2 Punkte) vor einem Neuanfang. Der sportliche Leiter Philipp Dunkel übernimmt vorerst an der Seitenlinie. „Sehr schweres Spiel gegen eine starke Mariadorfer Mannschaft mit starken Einzelspielern und einem absoluten Trainerfuchs Mirko Braun. Für uns zählen jedoch in der sportlich schweren Situation nur eins, und das sind Punkte. Demnach ist es natürlich auch für Sonntag unser Ziel, in diesem schweren Heimspiel Zählbares zu holen – das traue ich uns auch zu.“ Mariadorf-Coach Mirko Braun erwartet trotz der Tabellensituation keinen Selbstläufer: „In Roetgen haben wir letzte Saison eine 6:1-Klatsche bekommen und wissen, wie schwer es wird, wenn wir in der Eifel nicht als Team mit 100 Prozent Leidenschaft auftreten. Durch den Trainerwechsel in Roetgen wird sich sicherlich einiges verändern, jedoch wollen wir unser eigenes Ding durchziehen und drei Punkte aus der Eifel entführen.“ Mit 14 Punkten und Rang fünf liegen die Mariadorfer im oberen Mittelfeld – ein Auswärtssieg würde den Anschluss an die Spitzengruppe wahren.