– Foto: Julia Claßen

Eicherscheid heiß aufs Derby, Meisterfeier in Welldorf? Spitzenteams vor lösbaren Aufgaben – Abstiegskampf bleibt dramatisch Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Lohn Richterich Ay-Yildizsp. Hilfarth + 12 weitere

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 stehen sich Rivalen im Derby gegenüber, Spitzenreiter Uevekoven reist mit Fanbus in Welldorf-Güsten an. Während Eicherscheid zu Hause seine Heimmacht festigen will, kämpfen Teams aus dem Tabellenkeller um die letzte Chance im Abstiegskampf.

Eifelderby mit klarer Rollenverteilung Germania Eicherscheid (2.) empfängt mit breiter Brust den Lokalrivalen FC Roetgen (13.), hat jedoch eine Rechnung offen. „Freuen uns sehr auf das Derby. Im Hinspiel haben wir kein gutes Spiel gemacht, trotzdem zwei Punkte liegen gelassen. Wollen unsere tolle Heimbilanz ausbauen – mit einem Sieg wären wir die beste Heimmannschaft. Wissen aber auch, dass Derbys immer ihren eigenen Charakter haben und Roetgen nicht zu unterschätzen ist“, warnt Trainer Sandro Bergs.

Roetgens Trainer Jerome Janßen bleibt trotz der Außenseiterrolle kämpferisch: „Sonntag sind wir von außen betrachtet augenscheinlich chancenlos. Allerdings waren die Spiele gegen Eicherscheid in der jüngeren Vergangenheit immer sehr knapp. Natürlich werden wir auch diesmal versuchen, das Spiel eng und offen zu halten. Am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir wissen aber um die stabile Verteidigung und die gerade momentan unglaublich gute Offensivreihe des Gegners.“ Spannung ist also garantiert, auch wenn die Kräfteverhältnisse klar verteilt scheinen.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid FC Roetgen Roetgen 15:00 PUSH

Mariadorf will den Deckel auf den Klassenerhalt setzen

Mariadorf (12.) steht kurz vor dem Ziel und kann mit einem Sieg gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven (9.) den Klassenerhalt vorzeitig sichern. Trainer Mirko Braun stimmt sein Team emotional ein: „Nothing is impossible. Wir werden Sonntag den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen, genau für solche Augenblicke liebe ich den Fußball.“ Die Gäste reisen mit durchwachsenen Leistungen an und könnten nach unten durchgereicht werden, wenn sie erneut verlieren. Mariadorf dürfte mit einem leidenschaftlichen Auftritt alles in die Waagschale werfen.