Eicherscheid glänzt in Würselen, Kohlscheid bleibt dran Spitzenreiter souverän, Mariadorf mit Ausrufezeichen in Hückelhoven. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte klare Signale im Aufstiegsrennen und neue Spannung im Mittelfeld. Germania Eicherscheid verteidigte die Spitze souverän, Kohlscheid hielt den Druck hoch, Mariadorf setzte ein deutliches Zeichen.

Klassenunterschied in Würselen Tabellenführer Germania Eicherscheid ließ dem 14. VfR Würselen keine Chance und gewann mit 4:0. Luca Jansen, Louis Voßen, Tim Wilden und Patrick Wirtz sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Sandro Bergs betont: „Ein hochverdienter Auswärtssieg. Wir waren trotz warmer Temperaturen, über 90 Minuten sehr konzentriert und konnten die Intensität halten.“ Mit dem Auswärtssieg baut Eicherscheid sein Konto auf 43 Punkte aus und behauptet Rang eins eindrucksvoll. Würselen bleibt mit 15 Punkten tief im Tabellenkeller.

VfR Würselen – Germania Eicherscheid 0:4

VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Luca Groment, Abdulkader Ramadan, Kazeem Babatunde, Metehan Tuncer (46. Timuçin Arda Togan), Eugene Nana Amoh-Nkansah, Koray Demirciler, Birkan Taskolu (68. Emrecan Aktas), Caine Paul Guiso (65. Thomas Thometzki), Luca Schartmann

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt (75. Lukas Sauer), Louis Breuer, Manuel Klöppel, Lennart Breuer, Yassin Krings (65. Stephan Kaulartz), Patrick Wirtz, Louis Voßen (68. Peter Heitzer), Nico Wilden (63. Maik Stollenwerk), Tim Wilden, Luca Jansen (68. Marcel Ferdinand Grugel)

Tore: 0:1 Luca Jansen (11.), 0:2 Louis Voßen (21.), 0:3 Tim Wilden (31.), 0:4 Patrick Wirtz (65.)

Haaren dreht das Derby Der Zehnte DJK FV Haaren gewann das Derby gegen den Siebten Rhenania Richterich nach Rückstand noch mit 3:1. Timo Peters hatte die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung gebracht, Nico Esser glich ebenfalls vom Punkt aus. Anthony Obiorah entschied die Partie mit einem Doppelpack in der Schlussphase. Haaren verbessert sich auf 24 Punkte und setzt sich etwas von den unteren Rängen ab.

DJK FV Haaren – Rhenania Richterich 3:1

DJK FV Haaren: Tim Küppers, Dominik Rüth, Alexander Foerster, Luca Ernst (71. Kevin Klasen), Cord Harder (46. Johan Matti van Helden), Nico Esser, Maik Haass (81. Mohamed Benyamani), Mohamed Gouider, Til Pütz, Anthony Obiorah (79. Pablo Cesar Perez Schwartz), Fabian Nießen (46. Peter Szczyrba)

Rhenania Richterich: Norman Flecken, Luca Carduck-Eick, Dustin Bücken, Serhan Yilmaz (46. Konrad Steigelmann), Menael Djimbi, Till Freiburg, Hendrik Kedanna (65. Jan Ulrich), Timo Peters (57. Philipp Jansen), Robin Frömmer, Ufuk Özer, Jonas Wellershoff

Tore: 0:1 Timo Peters (2. Foulelfmeter), 1:1 Nico Esser (42. Foulelfmeter), 2:1 Anthony Obiorah (69.), 3:1 Anthony Obiorah (75.) Mariadorf mit klarem Statement Der neue Tabellenfünfte SV Alemannia Mariadorf gewann beim Sechsten Ay-Yildizspor Hückelhoven deutlich mit 3:0. Pascal Willems traf früh doppelt, dazwischen erhöhte Nabil Irdi. Die Partie wurde in der Schlussphase hektisch, als es nach einer Rudelbildung auf beiden Seiten Platzverweise gab. Mariadorf zieht mit 29 Punkten an Hückelhoven vorbei und festigt seine Position im oberen Mittelfeld.