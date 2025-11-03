Eicherscheid gewinnt in Kuckum und springt auf Rang eins

Auswärts 6:1 gewonnen, dazu den Sprung an die Tabellenspitze geschafft: Das Wochenende lief für den Fußball-Bezirksligisten Germania Eicherscheid nahezu ideal. „Ich war noch nicht so oft Tabellenführer mit Eicherscheid. Das muss man genießen“, sagt Trainer Sandro Bergs.

Niersquelle-Trainer Christian Schmitz bestätigt die Sichtweise. „Wir hatten einige gute Aktionen nach vorne, fangen uns aber viel zu schnell das 1:1. Vor der Pause hatten wir zwei, drei Hochkaräter zum möglichen Ausgleich“, fasst er Durchgang eins zusammen.

Dabei begann der Auftritt bei Niersquelle Kuckum mit einem Rückschlag: Simon Schopen brachte die Gastgeber aus dem Erkelenzer Ortsteil früh in Führung (6.). Auch wenn Luca Jansen und Tim Wilden (12./27.) die Partie anschließend drehten, sagt Bergs: „Kuckum hat uns in der ersten Halbzeit schon vor einige Probleme gestellt. Defensiv hatten wir ein paar Themen“, findet der Germania-Coach lobende Worte für den Gegner.

Bergs wiederum hätte für die erste Halbzeit schon einige Optimierungsansätze, hinten leistete sich sein Team zu viele Ballverluste, in der Offensive blieben einige Chancen ungenutzt. Aber Bergs bleibt gelassen: „Wir sollten den Anspruch nicht zu hoch werden lassen. Wir haben 6:1 gewonnen und sind Tabellenführer.“

Und Halbzeit zwei lief dann auch glatter. Kuckum kam nun nicht mehr zu eigenen Möglichkeiten, und die Eifeler schraubten das Resultat durch einen weiteren Treffer von Jansen (47.), einen Doppelpack von Patrick Wirtz (65./79.) und ein Tor des eingewechselten Louis Voßen (76.) in die Höhe. Dank der gleichzeitigen Niederlage des Konkurrenten Kohlscheider BC sprang die Germania damit bei einem Spiel weniger auf Tabellenplatz eins.

„Wenn sie ins Rollen kommen, wird es für jeden Gegner sehr schwierig“, findet Kuckums Coach, der mit seinem Team als Aufsteiger auf Rang neun zwar voll im Soll ist, aber dennoch warnt: „Wir bekommen zu viele Gegentore, mehr als drei im Schnitt sind zu viel. Daran müssen wir in den kommenden Wochen arbeiten.“ Denn mit Haaren, Konzen und Roetgen bekommt Kuckum es nun mit drei Mannschaften zu tun, die ebenfalls jeden Punkt brauchen.

Beim neuen Tabellenführer hat Bergs derweil ein „Luxusproblem“ zu lösen. In Kuckum kamen Voßen (sechs Saisontore) wie auch Liga-Toptorschütze Maik Stollenwerk (neun Treffer) von der Bank. Bergs setzte gegen einen defensiv erwarteten Gegner schlichtweg auf ein anderes Spielerprofil. „Argumente gegen Maik zu finden, ist echt schwer“, verdeutlicht Bergs.

Die Ergebnisse im Überblick:

Kuckum - Eicherscheid 1:6: 1:0 Schopen (6.), 1:1 Jansen (12.), 1:2 Wilden (27.), 1:3 Jansen (47.), 1:4 Wirtz (65.), 1:5 Voßen (76.), 1:6 Wirtz (79.)

Bergrath – Erkelenz 1:0: 1:0 Yilmaz (9.), Rot: Kretschmer (46./Erkelenz), Gelb-Rot: Mankartz (75./Bergrath) Germ. Hilfarth – Richterich 3:1: 1:0 Hasani (3.), 2:0 Neyka (39.), 2:1 Scheeren (54., Foulelfmeter), 3:1 Hasani (78.) VfR Würselen – SG Stolberg 0:1: 0:1 Tudilo (45.), Gelb-Rot: Salama (77./Stolberg) DJK FV Haaren – Kohlscheider BC 3:1: 1:0 Perez Schwartz (6.), 1:1 Labas (60.), 2:1 Perez Schwartz (81.), 3:1 Perez Schwartz (90.+1) Rot: Schümmer (56./Kohlscheid) Roetgen – Alem. Mariadorf 3:4: 1:0 Sauren (9.), 1:1 Dautzenberg (22.), 2:1 Loevenich (33.), 2:2 Dautzenberg (45.+5), 2:3 Gojak (68.), 2:4 Dautzenberg (70.), 3:4 Loevenich (90.+7) Rot: Bensfia (86./SV Alemannia Mariadorf/Grobes Foulspiel) Konzen – Ay-Yildizspor Hückelhoven 3:1: 1:0 Huppertz (48.), 2:0 Zander (73.), 2:1 Karapinar (87.), 3:1 Zander (90.+5)

