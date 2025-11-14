– Foto: Ahmet Eken

Eicherscheid gegen Angstgegner – Kohlscheid reist zum Schlusslicht Bezirksliga Staffel 4 vor dem 12. Spieltag: Titelkampf nimmt Fahrt auf, Abstiegskampf spitzt sich zu.

Während Tabellenführer Germania Eicherscheid beim Kellerkind Haaren favorisiert ist, wollen Kohlscheid und Hilfarth ihre Erfolgsserien fortsetzen. Bergrath und Mariadorf kämpfen im Mittelfeld um Anschluss, im Tabellenkeller zählt jeder Punkt.

Tabellenführer trifft auf Angstgegner Für Germania Eicherscheid (1., 28 Punkte) steht beim DJK FV Haaren (13., 6 Punkte) eine vermeintliche Pflichtaufgabe an – doch Trainer Sandro Bergs warnt ausdrücklich:

„Haaren ist bisher einer unserer Angstgegner. Eicherscheid – und auch ich als Trainer – haben dort nie gute Ergebnisse erzielt. Das wollen wir Sonntag ändern, in dem Wissen, dass Haaren auf dem eigenen Platz immer gefährlich ist. Wie im Spiel gegen Kohlscheid. Nominell ist das keine Mannschaft für unten in der Liga.“ Eicherscheid reist dennoch mit großem Selbstvertrauen an, ungeschlagen und mit 47 Toren in zehn Spielen. Haaren braucht dringend Punkte im Abstiegskampf und könnte gerade deshalb unbequem werden.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:00 PUSH

Wieder gutmachen nach Kantersieg Nach dem 0:5 in Eicherscheid steht der SC Erkelenz (9., 12 Punkte) unter Druck. Gegner Rhenania Richterich (8., 15 Punkte) reist nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Bergrath mit Selbstvertrauen an. Beide Teams trennen nur drei Zähler, was auf ein ausgeglichenes Duell schließen lässt. Richterich verfügt über die gefährlichere Offensive, Erkelenz muss defensiv deutlich kompakter stehen. Kleinigkeiten dürften den Ausschlag geben.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SC Erkelenz Erkelenz Rhenania Richterich Richterich 15:00 PUSH

Keller trifft auf Ambition Der VfR Würselen (14., 4 Punkte) empfängt den formstarken SV Mariadorf (5., 17 Punkte). Während Würselen dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, hat Mariadorf nach zuletzt zwei Siegen wieder Kontakt zu den oberen Plätzen. Trainer Mirko Braun fordert von seiner Elf höchste Konzentration, um keine Überraschung zuzulassen. Würselen muss vor allem defensiv stabiler werden, will man im Heimspiel bestehen. Ein frühes Tor könnte hier richtungsweisend sein.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr VfR Würselen Würselen SV Alemannia Mariadorf Mariadorf 15:00 PUSH

Roetgen hofft weiter auf den ersten Sieg Schlusslicht FC Roetgen (15., 2 Punkte) trifft auf den Tabellenzweiten Kohlscheider BC (2., 27 Punkte) – ein Duell mit klaren Vorzeichen. Während Roetgen weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, präsentiert sich Kohlscheid mit 34 Treffern als zweitbeste Offensive der Liga. Die Schäfer-Elf will mit einem Auswärtserfolg den Druck auf Eicherscheid hochhalten. Für Roetgen geht es vor allem um Schadensbegrenzung und einen Achtungserfolg.