Eicherscheid festigt Führung, Haaren überrascht weiter Spitze stabil, Mittelfeld in Bewegung, Roetgen bricht ein. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 festigte die Verhältnisse an der Spitze und verschob zugleich das Kräfteverhältnis im Mittelfeld. Germania Eicherscheid und der Kohlscheider BC blieben auf Kurs, während DJK FV Haaren und SC Erkelenz wichtige Ausrufezeichen setzten.

Kohlscheid bleibt erster Jäger Der Tabellenzweite Kohlscheider BC gewann beim Fünften SV Alemannia Mariadorf mit 4:2 und hielt damit den Druck auf Spitzenreiter Eicherscheid hoch. Finn Preuth, Fabio Schulz und Aron Roefe sorgten früh für eine komfortable Führung, die Daniel Simon Ott später absicherte. Mariadorf kam durch Nabil Irdi und Pascal Willems noch zu Treffern, konnte die Partie aber nicht mehr kippen. Kohlscheid bleibt mit 43 Punkten klar im Aufstiegsrennen.

SV Alemannia Mariadorf – Kohlscheider BC 2:4

SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Nick Dümenil (63. Max Dümenil), Pascal Schwinghoff, Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi, Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui, Masaya Taki, Lucas Heitzer, Nabil Irdi (86. Aboubakar Lehogui Kamara)

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Aron Roefe, Niklas Schümmer (88. Aris Volz), Sebastian Gösgens (61. Jorge Ramos), Finn Preuth, Jan-Niklas Poth (75. Nathan Cicinho Nzuzi), Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (75. Tim Nießen), Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas

Tore: 0:1 Finn Preuth (8.), 0:2 Fabio Schulz (32.), 0:3 Aron Roefe (46.), 1:3 Nabil Irdi (57.), 1:4 Daniel Simon Ott (72.), 2:4 Pascal Willems (84.)

Eicherscheid mit klarem Signal Tabellenführer Germania Eicherscheid ließ dem Neunten Ay-Yildizspor Hückelhoven kaum eine Chance und siegte 5:2. Maik Stollenwerk traf dreifach, Tim Wilden und Nico Wilden ergänzten den souveränen Heimerfolg. Trainer Sandro Bergs ordnete die Leistung differenziert ein: „Ordentliche erste Halbzeit, in der wir im letzten Drittel durch Ungenauigkeiten eine höhere Führung liegen lassen. Allerdings haben wir auch bei strittigen Schiedsrichterentscheidungen Glück. Die zweite Halbzeit war nicht unser Anspruch. Am Ende zählen die drei Punkte. Hut ab vor Ay Yildizspor, die mit nur zwei Spielern auf der Bank nie aufgegeben haben.“ Eicherscheid festigt damit mit 46 Punkten die Tabellenführung.

Germania Eicherscheid – Ay-Yildizspor Hückelhoven 5:2

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt (46. Stephan Kaulartz), Louis Breuer (60. Nils Henn), Manuel Klöppel, Lennart Breuer, Yassin Krings (81. Marcel Ferdinand Grugel), Patrick Wirtz, Louis Voßen, Tim Wilden, Maik Stollenwerk (67. Nico Wilden), Luca Jansen (62. Noah Curkovic)

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Yasin Akkaya (6. Orhan Özkaya), Aziz Ait Mansour, Berat Karapinar, Orcun Behil, Bünyamin Efe, Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Mehmet Yilmaz

Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (3.), 1:1 Kubilay Demirhan (12.), 2:1 Tim Wilden (18.), 3:1 Maik Stollenwerk (29.), 4:1 Maik Stollenwerk (55.), 4:2 Mehmet Yilmaz (81.), 5:2 Nico Wilden (90.+3) Hilfarth wieder mit spätem Dämpfer Der Tabellendritte Germania Hilfarth verpasste gegen den 14. VfR Würselen den erhofften Heimsieg und musste sich mit einem 1:1 begnügen. Shpend Hasani brachte Hilfarth in der 28. Minute in Führung, ehe Würselen in der Nachspielzeit ausglich. Damit verliert Hilfarth weiter an Boden auf die beiden Spitzenteams. Für Würselen ist der Punktgewinn im Abstiegskampf wertvoll.