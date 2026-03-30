Eicherscheid festigt Führung, Haaren überrascht weiter

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 festigte die Verhältnisse an der Spitze und verschob zugleich das Kräfteverhältnis im Mittelfeld. Germania Eicherscheid und der Kohlscheider BC blieben auf Kurs, während DJK FV Haaren und SC Erkelenz wichtige Ausrufezeichen setzten.
Kohlscheid bleibt erster Jäger
Der Tabellenzweite Kohlscheider BC gewann beim Fünften SV Alemannia Mariadorf mit 4:2 und hielt damit den Druck auf Spitzenreiter Eicherscheid hoch. Finn Preuth, Fabio Schulz und Aron Roefe sorgten früh für eine komfortable Führung, die Daniel Simon Ott später absicherte. Mariadorf kam durch Nabil Irdi und Pascal Willems noch zu Treffern, konnte die Partie aber nicht mehr kippen. Kohlscheid bleibt mit 43 Punkten klar im Aufstiegsrennen.
SV Alemannia Mariadorf – Kohlscheider BC 2:4
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Nick Dümenil (63. Max Dümenil), Pascal Schwinghoff, Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi, Pascal Willems, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui, Masaya Taki, Lucas Heitzer, Nabil Irdi (86. Aboubakar Lehogui Kamara)
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Aron Roefe, Niklas Schümmer (88. Aris Volz), Sebastian Gösgens (61. Jorge Ramos), Finn Preuth, Jan-Niklas Poth (75. Nathan Cicinho Nzuzi), Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (75. Tim Nießen), Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas
Tore: 0:1 Finn Preuth (8.), 0:2 Fabio Schulz (32.), 0:3 Aron Roefe (46.), 1:3 Nabil Irdi (57.), 1:4 Daniel Simon Ott (72.), 2:4 Pascal Willems (84.)
Eicherscheid mit klarem Signal
Tabellenführer Germania Eicherscheid ließ dem Neunten Ay-Yildizspor Hückelhoven kaum eine Chance und siegte 5:2. Maik Stollenwerk traf dreifach, Tim Wilden und Nico Wilden ergänzten den souveränen Heimerfolg. Trainer Sandro Bergs ordnete die Leistung differenziert ein: „Ordentliche erste Halbzeit, in der wir im letzten Drittel durch Ungenauigkeiten eine höhere Führung liegen lassen. Allerdings haben wir auch bei strittigen Schiedsrichterentscheidungen Glück. Die zweite Halbzeit war nicht unser Anspruch. Am Ende zählen die drei Punkte. Hut ab vor Ay Yildizspor, die mit nur zwei Spielern auf der Bank nie aufgegeben haben.“ Eicherscheid festigt damit mit 46 Punkten die Tabellenführung.
Germania Eicherscheid – Ay-Yildizspor Hückelhoven 5:2
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Janis Weishaupt (46. Stephan Kaulartz), Louis Breuer (60. Nils Henn), Manuel Klöppel, Lennart Breuer, Yassin Krings (81. Marcel Ferdinand Grugel), Patrick Wirtz, Louis Voßen, Tim Wilden, Maik Stollenwerk (67. Nico Wilden), Luca Jansen (62. Noah Curkovic)
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Yasin Akkaya (6. Orhan Özkaya), Aziz Ait Mansour, Berat Karapinar, Orcun Behil, Bünyamin Efe, Kubilay Demirhan, Timur Etcioglu, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Mehmet Yilmaz
Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (3.), 1:1 Kubilay Demirhan (12.), 2:1 Tim Wilden (18.), 3:1 Maik Stollenwerk (29.), 4:1 Maik Stollenwerk (55.), 4:2 Mehmet Yilmaz (81.), 5:2 Nico Wilden (90.+3)
Hilfarth wieder mit spätem Dämpfer
Der Tabellendritte Germania Hilfarth verpasste gegen den 14. VfR Würselen den erhofften Heimsieg und musste sich mit einem 1:1 begnügen. Shpend Hasani brachte Hilfarth in der 28. Minute in Führung, ehe Würselen in der Nachspielzeit ausglich. Damit verliert Hilfarth weiter an Boden auf die beiden Spitzenteams. Für Würselen ist der Punktgewinn im Abstiegskampf wertvoll.
Germania Hilfarth – VfR Würselen 1:1
Germania Hilfarth: Thorben Anton Achten, Sascha Tobor, Dominik da Silva, Pascal Dömges, Nils Jankowski, Florent Sadiku, Jan Schaper (79. Leon Chuontu Tumbarinu), Gino Krings, Shpend Hasani, Niklas Demming, Nico Schunk (72. Kevin Bungudi)
VfR Würselen: Tobias Schleip, Massimo Damköhler, Abdulkader Ramadan, Timuçin Arda Togan (78. Tim Gerhards), Kazeem Babatunde, Elmehdi Majbour, Koray Demirciler, Birkan Taskolu, Luca Schartmann (78. Eugene Nana Amoh-Nkansah), Nick Gerhards, Thomas Thometzki
Tore: 1:0 Shpend Hasani (28.), 1:1 Koray Demirciler (90.+3)
Haaren setzt seinen Lauf fort
DJK FV Haaren setzte sich beim Zehnten SG Stolberg mit 4:2 durch und schob sich damit auf Rang acht vor. Peter Szczyrba traf doppelt in der ersten Halbzeit, später sorgten Mohamed Benyamani und Pablo Cesar Perez Schwartz für die Entscheidung. Stolberg kam zwar zweimal heran, fand aber keine Stabilität in der Defensive. Haaren bestätigt damit seine starke Form der vergangenen Wochen.
SG Stolberg – DJK FV Haaren 2:4
SG Stolberg: Timon Götzenich, Joel Jöpgen, Kevin Struck, Maurice Schröder, Max Thoma (74. Luka Piecuszek), Joeffret Tudilo, Ayyoub Charabi (87. Dennis Wischnat), Gian-Luca Scintu, Dominik Behr, Navid Nazari, Mergim Statovci (60. Max Blasius)
DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Dominik Rüth, Alexander Foerster, Nico Esser, Kevin Klasen, Maik Haass (82. Cord Harder), Mohamed Gouider, Tim Schmitz (46. Mohamed Benyamani), Til Pütz (91. Dominik Pavlovic), Johan Matti van Helden (68. Joel Specht), Peter Szczyrba (57. Pablo Cesar Perez Schwartz)
Tore: 0:1 Peter Szczyrba (17.), 0:2 Peter Szczyrba (38.), 1:2 Mergim Statovci (59.), 1:3 Mohamed Benyamani (79.), 2:3 Max Blasius (86.), 2:4 Pablo Cesar Perez Schwartz (90.+2)
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